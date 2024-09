Cristina Hernández, voz oficial de ‘Alegría’ y ‘Sakura’, habla con Infobae Perú: “No somos imitadores, somos profesionales”

Cristina Hernández, voz de Alegría, Sakura Kinomoto y Natalie Portman, habla de sus inicios como actriz de doblaje y la dicha de llegar a varias generaciones. Paula Díaz/ Infobae Perú

Cristina Hernández no sabía que el conocer a su vecino, el actor Moisés Iván Mora, su vida cambiaría para siempre. De 11 años, la hoy experimentada actriz conoció por primera vez los estudios de grabación, inquietada en aquel artista que quiso compartir su arte con ella.

“Moisés Mora me llevó y yo quedé fascinada. En ese tiempo no había muchos niños que hicieran voces. Cuando me vieron, me preguntaron si quería intentarlo. Me escucharon y hasta ahora”, relató muy emocionada, dejando en claro que su amor por la lectura le ayudó a desenvolverse en su primera prueba, aquella que le abriría las puertas a iniciar su exitosa carrera.

Con 47 años, Cristina Hernández es una reconocida actriz de doblaje mexicana, famosa por prestar su voz a personajes icónicos como Sakura, Kinomoto, Bombón, Alegría en Intensamente y a varias actrices de Hollywood, entre ellas Reese Witherspoon y Anne Hathaway.

Cristina Hernández se encuentra actualmente en Perú y brindó una entrevista exclusiva con Infobae Perú, donde compartió detalles sobre los inicios de su carrera y nos permitió conocer más de la persona que está detrás de las tantas voces que interpreta desde hace más de tres décadas, en series animadas, películas y comerciales, aquella con las que se ha ganado el cariño de los fans en toda América Latina.

Cristina Hernández brindó una entrevista a Infobae Perú.

Cristina, bienvenida a Perú. Cuéntame, ¿después de cuánto tiempo que no venías?

Hace 10 años que no vengo a Perú, estoy muy emocionada porque tengo amigos locutores allá, además de amigos. Me encanta la gente en Perú. Así que estoy emocionada de volver. Ahora, con el ‘Mahou Shoujo Fest’, la última fecha es este 8 septiembre.

Gracias a tus interpretaciones tienes la dicha de que te siguen antiguas y nuevas generaciones...

Sí, la verdad es que me siento afortunada. En los últimos años, recién me he dado cuenta de la trascendencia que está teniendo mi voz. Antes tenía a toda una generación del anime, por Sakura Kinomoto, que es gente que rodea los 30 o 40 años, ahora que regreso a los eventos, resulta que por Demon Slayer agarré otra generación, fans de 7 a 20 años. No lo puedo creer, nunca sabes hasta dónde va a llegar cada producción en la que estamos.

Y en todos estos años, tu voz no ha cambiado mucho...

Empecé desde los 11 años, y efectivamente, no ha cambiado mucho. Creo que es la genética, estoy cerca de los 50 años y no se me nota. Por eso creo que es mi genética en general. Mi voz ha seguido joven. Además, es porque me cuido mucho, también hago una conciencia muy clara de que la voz es mi herramienta y la cuido. No fumo, no tomo, no parrandeo, me cuido muchísimo los dientes, porque los dientes son muy importantes para el sonido de la voz.

Cristina Hernández, voz oficial de ‘Alegría’ y ‘Sakura’. Composición Infobae Perú

¿Y siempre tuviste claro lo que querías ser?

Fíjate que sí, desde que llegué a la sala de grabación. Tengo la dicha, la fortuna y la bendición de haber encontrado lo que quería ser desde los 11 años. A veces cuando llegas a los 20 tienes que elegir una carrera, yo desde los 11 años decía quiero hacer esto toda mi vida y quiero ser la mejor en esto. Entonces, no ha habido un solo día que yo quiera, como decimos acá, tirar la toalla. Todos los días sigo buscando más y actualizándome.

Hoy en día se sabe más de esta profesión, antes no mucho...

Era un poco cerrado, sí, pero estamos haciendo que se difunda más. Necesitamos más voces, gente fresca y mayores de edad también, porque hay muchos que nos han dejado debido a la pandemia. Es importante también que nuestro gremio tenga más reflejo de lo que somos realmente, que en toda la industria quede más claro cómo funciona, porque hay muchísima gente también tratando de entrar, pero siento que muchas veces no comprenden bien qué es lo que hacemos. No somos imitadores, tampoco somos vocecitas, somos profesionales.

Eres la voz recurrente de Alegría, Bombón, Anne Hathaway, Natalie Portman, Lindsay Lohan, Winona Ryder, entre otros. Cuéntame cómo te preparas para la interpretación de estos papeles...

Siento que desde que en la industria empezó a existir el ser recurrente para tales actrices, de alguna manera hay una magia para conectar con el público, porque se vuelve familiar. En algún momento en mis redes me preguntaron, ¿pero es que siempre usas la misma voz? Pues sí, porque no tengo otra. Trato de darles matices. Analizo a las actrices que doblo, qué estilo tienen y tipo de personalidad proyectan, para que mi voz encaje con esa imagen completa. Les pongo matices, porque todas tienen un estilo de actuación diferente. Con Winona Ryder me pareció complejísimo. Con Reese Witherspoon es más ligero.

Cristina Hernández se refiere a la realización de cada uno de sus personajes. Paula Díaz/ Infobae Perú

¿En qué momento de tu vida llegó Alegría, de Intensamente?

Qué hermosa película. Haberme quedado con el personaje fue … Pegué de brincos a la luna y bajé. Cuando hice el personaje realmente sentí como un impacto, me proyecté. Fue muy fuerte porque estaba viviendo un poco todo eso, yo tenía una cosa de que no quería sentir tristeza. Decía, es lo que estoy viendo en terapia, la película me hizo comprender muchas cosas. En el momento de ‘Intensamente 2′ murió un amigo, yo me sentía hundidísima, no me sentía Alegría, pero logré conectarme, logré tener la energía que necesitaba tener. Amo lo que hago y logré conectarme … Tenía que conectarme.

Cristina Hernández se refiere a su personaje Alegría de Intensamente y lo mucho que le enseñó. Paula Díaz/ Infobae Perú

Empezaste a los 11 años, ¿cómo lo tomaron tus padres, te apoyaron?

Mi mamá siempre nos ha apoyado, a mi hermano y a mí nos ha apoyado muchísimo. Mi papá es el que tenía un poquito más de miedo. Él decía, no, tienen que estudiar una carrera y no pueden dedicarse a eso, él era más estricto, pero ahora mis dos papás están súper orgullosos de mí.

¿Y tus hijos?

El más chico, siento que él es el que siente más orgullo. Mi hija también, pero de manera diferente. Mi hija también es hija de René García, la voz de Vegeta. Entonces, yo creo que para ella es mucho más difícil, lidiar con dos imágenes dentro de la industria que son fuertes. Debe ser un poquito más apabullante. Los dos están en doblaje desde niños. María es la que está un poquito más involucrada que Lalo, a pesar de que Lalo sigue grabando.

Cristina Hernández inició su carrera de actriz de voz a los 11 años.

El evento ‘Mahou Shoujo Fest’, donde estará presente Cristina Hernández, culmina el domingo 08 de septiembre y se viene realizando en el Jr. Alfredo Cadenas 290, Pueblo Libre - Lima. Está dirigido a toda la familia y al público amante de la animación japonesa, nos ofrece una programación atractiva, en donde encontraremos diversos concursos, presentaciones en vivo y juegos con el público.

