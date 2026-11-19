En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,78 soles, lo que representa un incremento del 0,42% respecto al precio de 3,77 soles de la jornada anterior, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un avance del 0,87%, aunque en términos interanuales ha experimentado una bajada del -5,34%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano durante los últimos tres días, reflejando un aumento en su valor.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro a sol peruano se sitúa en 4,29%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,83%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.
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