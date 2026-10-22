Pati Lorena sorprende al revelar la fecha de estreno de Combate por ATV

Guardar

Pati Lorena encendió las expectativas por el regreso de Combate al revelar quiénes integrarían, según su versión, el equipo de conducción de la nueva etapa del reality. La exfigura de televisión afirmó que Renzo Schuller volvería al formato de ATV y que estaría acompañado por María Pía Copello y Diana Sánchez.

La información fue compartida durante una transmisión en TikTok, donde Pati Lorena también habló de posibles regresos de excombatientes, una nueva generación de concursantes y una escenografía que, de acuerdo con lo que le habrían contado, tendría dimensiones poco habituales para un programa de competencia.

PUBLICIDAD

Aunque ATV y la productora Marisol Crousillat todavía no han anunciado de manera oficial a los conductores, participantes ni la fecha de lanzamiento, las declaraciones de Pati Lorena generaron conversación entre los seguidores del reality, que recuerdan a Renzo Schuller como uno de los rostros más representativos de las temporadas anteriores.

“Ya están los conductores. Firmado, recontrafirmado, Renzo Schuller”, afirmó la exparticipante de La Granja VIP ante sus seguidores.

A través de un video difundido en redes sociales, la comunicadora Pati Lorena comparte información referente a los posibles conductores, participantes y equipo técnico vinculados a una nueva etapa del programa de televisión Combate. Durante su locución, Lorena expone detalles sobre las negociaciones y la preparación de la escenografía, mientras reacciona frente a imágenes de la productora Marisol Crousillat y diversas figuras del entretenimiento peruano.

Renzo Schuller volvería a la conducción de ‘Combate’

El posible retorno de Renzo Schuller sería uno de los anuncios más esperados por los seguidores de Combate. El conductor tuvo un papel central en las temporadas anteriores del reality y quedó vinculado con algunos de los momentos más recordados del programa: las competencias entre los equipos, los enfrentamientos verbales, las pruebas físicas y las historias de los participantes.

PUBLICIDAD

La presencia de Schuller en una nueva generación del formato reforzaría la intención de conectar con el público que siguió el programa en su etapa original. Para Pati Lorena, su incorporación ya estaría asegurada, aunque ni el conductor ni ATV se han pronunciado públicamente sobre ese supuesto acuerdo.

El regreso de Combate ha generado expectativa desde que Marisol Crousillat anunció que trabaja en una nueva propuesta para el canal. La productora ha compartido detalles del proceso de selección de jóvenes para el elenco y ha señalado que el formato tendrá una nueva camada de competidores.

La idea, según las versiones difundidas, sería recuperar la esencia de las pruebas, los equipos y la competencia física, pero con rostros que no hayan tenido una participación previa en realities de televisión. Esa combinación permitiría renovar el elenco sin perder el vínculo con los nombres que marcaron la historia del programa.

PUBLICIDAD

Pati Lorena aseguró que el proyecto no dependerá únicamente de la nostalgia. La exfigura de televisión indicó que los antiguos combatientes no volverían necesariamente para competir, sino para asumir otro tipo de funciones dentro de la dinámica del espacio.

Pati Lorena aseguró que Renzo Schuller ya habría cerrado su retorno a la conducción de Combate.

María Pía Copello sería la dupla de Renzo Schuller

Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de María Pía Copello. Pati Lorena sostuvo que la conductora sería la figura que compartiría la conducción principal con Renzo Schuller, una dupla que reuniría a dos presentadores con trayectoria en formatos de entretenimiento.

“Pero Diana va a ser como una coconductora, porque quien va a estar frente a Renzo Schuller es María Pía Copello”, afirmó durante su transmisión.

La presencia de María Pía todavía no ha sido confirmada por ATV ni por la propia conductora. Sin embargo, Pati Lorena relacionó las recientes apariciones de Copello junto a Marisol Crousillat en el programa digital Sin +Que Decir con una posible negociación para sumarse al proyecto.

PUBLICIDAD

“¿Por qué crees que María Pía le hace tanta propaganda a Combate? Nada es por gratis”, comentó la exproductora durante su conexión en TikTok.

Para los seguidores del entretenimiento peruano, una eventual dupla entre Renzo Schuller y María Pía Copello supondría uno de los puntos más atractivos del relanzamiento. Ambos tienen una presencia consolidada en televisión, aunque provienen de estilos y formatos distintos.

Schuller es recordado por su carácter frontal y por el vínculo que logró construir con los participantes de Combate. Copello, en cambio, ha mantenido una carrera vinculada con programas familiares, espacios de entretenimiento y contenidos digitales.

La reunión de ambas figuras podría darle al reality una identidad distinta, con una conducción que combine el recuerdo de las antiguas temporadas con una apuesta dirigida a las nuevas audiencias.

PUBLICIDAD

María Pía Copello sería la figura que acompañaría a Renzo Schuller en la nueva etapa del reality, según la versión difundida en TikTok.

Excombatientes regresarían como entrenadores

Además de los nombres de la conducción, Pati Lorena mencionó a varios antiguos participantes de Combate. Según su versión, Israel Dreyfus, Zumba, Mario Irivarren y Mario Hart volverían al reality, pero no como competidores.

“Todos esos van a estar como coach”, afirmó.

La propuesta sería presentar a una nueva generación de jóvenes dispuestos a competir, mientras los excombatientes asumirían labores de entrenamiento y preparación. “Los que van a competir son la nueva generación que van a presentarnos”, explicó Pati Lorena.

La fórmula buscaría aprovechar la experiencia de quienes ya conocen las exigencias del reality. Mario Hart, Mario Irivarren, Zumba e Israel Dreyfus fueron parte de varias etapas del programa y protagonizaron competencias que todavía son recordadas por los seguidores.

PUBLICIDAD

Su presencia como entrenadores permitiría crear una conexión entre el pasado y el presente del formato. Los nuevos participantes podrían recibir consejos, preparación física y orientación de figuras que ya conocen la presión de competir frente a cámaras.

No obstante, ninguno de los nombres mencionados ha confirmado su retorno. ATV tampoco ha difundido una lista oficial de entrenadores, participantes o integrantes del equipo artístico.

Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Diana Sánchez, Yenko del Río y Zumba aparecen en casting para Combate

La fecha que filtró Pati Lorena para el estreno

Recién hacia el final de su transmisión, Pati Lorena se refirió a la posible fecha de estreno de Combate. Según aseguró, el reality volvería a la televisión el lunes 9 de noviembre.

“Dicen que el programa sale el lunes 9 de noviembre. Esa fecha la escenografía estará lista”, señaló.

La fecha todavía no ha sido anunciada oficialmente por ATV ni por Marisol Crousillat. Por ello, debe entenderse como una versión difundida por Pati Lorena y no como una confirmación del canal.

PUBLICIDAD

La exfigura de televisión también adelantó que el set sería uno de los elementos más ambiciosos de esta nueva etapa. “Dicen que es como un estadio, que es gigante. Han tumbado paredes”, comentó al referirse a la escenografía.

La posible construcción de un escenario de gran tamaño resulta coherente con el tipo de competencia que caracterizó a Combate. En sus anteriores temporadas, el reality destacó por los circuitos físicos, las pruebas de velocidad, los enfrentamientos entre equipos y las estructuras diseñadas para retos de resistencia.

La nueva versión tendría el desafío de actualizar ese formato para un público acostumbrado a consumir contenidos también en redes sociales. La producción deberá competir no solo en televisión, sino también con clips virales, transmisiones digitales y la presencia constante de los participantes en plataformas como TikTok e Instagram.

PUBLICIDAD

ATV lanza la promoción del regreso de Combate