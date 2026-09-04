Susana Alvarado sorprende con mensaje de desamor tras revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré”

La expareja del futbolista afirmó que el presentador le envió mensajes religiosos antes de coincidir con ella en un local nocturno, donde habría querido besarla. Sin más que decir/ YouTube

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Susana Alvarado volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un desgarrador mensaje sobre el desamor en sus historias de Instagram. La publicación de la integrante de Corazón Serrano apareció poco antes de que Pamela López revelara detalles de un supuesto acercamiento de Paco Bazán ocurrido en una discoteca, por lo que el contenido generó comentarios y especulaciones en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, la cantante no ha confirmado que sus palabras tengan alguna relación con lo contado por la empresaria.

La publicación de Susana Alvarado estuvo marcada por una frase que hablaba directamente del dolor provocado por una relación y del esfuerzo necesario para dejar atrás una etapa sentimental. El mensaje fue difundido mediante las historias de Instagram de la artista y rápidamente adquirió mayor relevancia debido al momento en que apareció.

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La integrante de Corazón Serrano suele mantener cierta distancia entre su vida personal y la exposición pública. Aunque su trabajo como cantante la mantiene constantemente frente a sus seguidores, no acostumbra ofrecer detalles sobre todos los aspectos de su vida sentimental ni responder públicamente a cada comentario que surge en redes sociales.

Esta vez, sin embargo, decidió compartir una publicación de la agrupación que contenía una especie de carta relacionada con el desamor, la tristeza y la superación emocional. El contenido comenzaba con una frase que reflejaba el sentimiento de una persona que intenta desprenderse de alguien que todavía permanece en sus pensamientos.

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“Ay, amor, todo me enseñaste, menos olvidarte…”, se podía leer en la primera parte de la publicación compartida por Susana Alvarado.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

El mensaje de Susana Alvarado genera especulaciones en redes sociales

La frase “De aquí te sacaré” fue una de las que más llamó la atención, debido a que transmitía la idea de una persona decidida a superar un vínculo sentimental que todavía le provoca dolor. El contenido también hablaba de continuar adelante pese a tener el “corazón llorando”, una expresión que reforzó el tono emocional de la publicación.

El hecho de que la historia haya sido compartida poco antes de las declaraciones de Pamela López sobre Paco Bazán hizo que algunos usuarios relacionaran ambos acontecimientos. No obstante, esa conexión corresponde únicamente a las especulaciones generadas por el contexto y no a una afirmación de la cantante.

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Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

Susana Alvarado no explicó el motivo de la publicación, tampoco mencionó a alguna persona en particular ni señaló que el mensaje estuviera dirigido a alguien de su entorno. Por ello, cualquier interpretación sobre una posible indirecta debe tomarse con cautela.

La atención sobre la cantante se produjo en paralelo a las declaraciones que Pamela López ofreció en el espacio ‘Sin + que decir’, donde relató un episodio que, según su versión, protagonizó junto a Paco Bazán durante una noche de diciembre de 2024.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

Pamela López cuenta qué ocurrió con Paco Bazán en una discoteca

Durante su conversación, Pamela López aseguró que en aquel momento no tenía ningún vínculo personal con el exfutbolista y conductor de televisión. Incluso señaló que prácticamente no lo conocía antes de aquel episodio.

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“Yo no sabía quién era Paco, nunca había tenido contacto con él”, afirmó la empresaria durante la entrevista. Según su relato, posteriormente Paco Bazán comenzó a comunicarse con ella mediante mensajes y audios de contenido religioso. López recordó particularmente el tipo de comunicaciones que habría recibido después de aquel encuentro.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

“Me comienza a mandar una serie de audios y mensajes cristianos”, manifestó la trujillana. La empresaria explicó que el supuesto acercamiento habría ocurrido en una discoteca en diciembre de 2024. De acuerdo con su versión, Bazán se encontraba celebrando con otras personas cuando se aproximó al grupo de amigas que acompañaba a López.

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El encuentro, según contó, tuvo un momento que terminó llamando especialmente su atención. “Él estaba celebrando, estaba bien alegrón y se me acerca y quiso besarme”, afirmó Pamela López al recordar lo ocurrido.

La empresaria aseguró que rechazó el acercamiento. Explicó que, pese a que su separación de Christian Cueva ya era de conocimiento público, en aquel momento ella se encontraba enfocada en otros asuntos y no tenía interés en iniciar un vínculo con Bazán. “Estaba en otras”, expresó López al explicar por qué decidió no aceptar el supuesto beso.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

Pamela López también habló de la amiga que la acompañaba

El relato de la empresaria no terminó con el supuesto intento de acercamiento hacia ella. Pamela López sostuvo que, después de aquel episodio, Paco Bazán habría dirigido su atención hacia una de las amigas que se encontraba con ella en la discoteca.

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Según López, el conductor habría tenido con su amiga algunas actitudes que calificó como “situaciones bien de avance”. La empresaria no presentó el episodio como una relación entre ambos, sino como parte de lo que, según su versión, ocurrió aquella noche.

En medio de su relato, López también hizo una precisión respecto a la situación sentimental de Paco Bazán en ese momento. La empresaria reconoció que el exfutbolista se encontraba soltero cuando ocurrió el supuesto acercamiento. “Él estaba soltero”, manifestó.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.