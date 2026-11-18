Un grupo de manifestantes protagonizó incidentes en los exteriores del acceso peatonal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron en el lugar equipados con escudos y varas reglamentarias para contener a las personas congregadas frente a las puertas del campus universitario, mientras transitaban vehículos por la vía pública.

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Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) bloquearon esta mañana los tres accesos peatonales y vehiculares ubicados sobre la avenida Universitaria en protesta contra un nuevo sistema de pensiones que, según el gremio estudiantil, fue impulsado de forma inconsulta y viola acuerdos firmados con las autoridades. Las clases continuaron con normalidad, aunque los alumnos debieron ingresar al campus por las puertas que dan a la avenida Rivagüero.

La Federación de Estudiantes de la Católica (FEC) colocó una banderola que declaraba la universidad “tomada por el gremio organizado”, instaló una carpa y utilizó un automóvil para impedir el tránsito vehicular por las tres entradas de la avenida Universitaria: la del pabellón de Ciencias, la de la Precatólica y la principal. Los accesos por la avenida Rivagüero, así como el peatonal de Urubamba, permanecieron habilitados.

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Un vehículo bloquea el acceso de la Pontificia Universidad Católica durante una manifestación estudiantil que reclama ajustes en las pensiones.

Consuelo Escobar, vicepresidenta de la FEC, explicó que la protesta responde al incumplimiento de compromisos asumidos por las máximas autoridades de la institución. “Rechazamos contundentemente la falta de palabra y la falta de cumplimiento de los acuerdos firmados con nuestro equipo rectoral”, afirmó durante la manifestación.

Según Escobar, en mayo pasado una serie de movilizaciones culminó con la toma del edificio rectoral Dintilhac, episodio que derivó en un acuerdo verbal y escrito mediante el cual las autoridades se comprometieron a suspender la implementación del nuevo esquema de pensiones y a no iniciar procesos disciplinarios contra los manifestantes. Ninguno de esos dos compromisos se habría respetado.

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Estudiantes universitarios bloquean el acceso principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una pancarta durante una manifestación por el costo de las pensiones.

La PUCP rechazó el bloqueo y exhortó a restablecer la libre circulación

Durante el transcurso de la protesta, miembros de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar y reprimieron a los alumnos que participaban del bloqueo, lo que generó una escalada de tensión en las inmediaciones del campus.

En un comunicado difundido durante la jornada, la PUCP rechazó las acciones que impedían el libre tránsito por los accesos de la avenida Universitaria. La institución reiteró que los ingresos por Rivagüero y el peatonal de Urubamba continuaban habilitados y exhortó a quienes protagonizaban el bloqueo a “permitir restablecer la libre circulación”.

“Ninguna discrepancia o demanda justifica impedir el libre tránsito ni afectar los derechos de los demás integrantes de nuestra comunidad universitaria”, indicó el texto oficial, que también apeló al respeto mutuo y a la convivencia como valores irrenunciables de la vida universitaria. La tensión entre ambas partes permanece abierta de cara a la sesión de diciembre del Consejo Universitario, instancia en la que podría definirse el futuro del nuevo sistema de pensiones.

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Cobertura informativa de Canal N en los exteriores del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en San Miguel. La transmisión reporta una protesta estudiantil frente a las puertas de acceso debido al alza en las pensiones. Asimismo, se difunde un comunicado emitido por la institución universitaria sobre la restricción del tránsito en la avenida Universitaria y la habilitación de accesos alternativos.

Nueve estudiantes enfrentan procesos disciplinarios por las protestas de mayo

La FEC denunció que actualmente hay nueve procesos disciplinarios activos contra alumnos que participaron en las movilizaciones de mayo, en contravención directa de lo acordado con el rectorado. Escobar calificó esta situación como una “grave sorpresa” y advirtió que la medida erosiona la confianza entre la comunidad estudiantil y las autoridades.

A eso se suma, según la dirigente, la existencia de una comisión asesora que estaría preparando un informe para que el último Consejo Universitario del año, previsto para diciembre, apruebe formalmente el nuevo sistema de pensiones. La FEC considera que ese movimiento constituye un intento de imponer el esquema de manera arbitraria, sin consulta ni debate amplio.

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En un enlace en vivo desde el distrito de San Miguel, la reportera de Canal N Lourdes Paucar informa sobre el bloqueo de accesos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Estudiantes colocaron pancartas y carpas en las puertas de la avenida Universitaria en señal de protesta. Durante la transmisión, la dirigenta estudiantil Consuelo Escobar declara frente a cámaras sobre los reclamos del gremio ante la modificación de las escalas de pensiones.

El nuevo sistema eliminaría hasta cuatro de las nueve escalas más bajas

El esquema de pensiones vigente en la PUCP contempla nueve escalas de pago. La tarifa más baja ronda los S/ 1.296 mensuales. Según la información manejada por la FEC, la reforma proyectada para los ingresantes a partir de 2027 eliminaría entre tres y cuatro de las escalas más bajas, lo que implicaría que los alumnos ubicados en ese rango pasarían a pagar desde alrededor de S/ 2.000, un incremento que los estudiantes califican de desproporcionado.

En sustitución de esas escalas, la universidad habría propuesto crear un sistema especializado de complemento de becas. La FEC rechaza esa alternativa porque, argumentan, no ofrece ninguna garantía jurídica: la institución podría retirar la beca de forma unilateral, sin que existan regulaciones claras sobre los criterios de asignación, el número de beneficiarios ni los montos. “No hay ningún tipo de certidumbre y las autoridades hasta ahora no responden de manera transparente”, señaló Escobar.

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Cobertura periodística en vivo desde los exteriores del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el distrito de San Miguel. Una reportera entrevista a una dirigenta estudiantil frente al ingreso universitario cubierto con pancartas. En el enlace se detallan las medidas de fuerza de los alumnos y sus demandas ante posibles modificaciones en las escalas de pensiones y el sistema de becas de la casa de estudios.

La universidad defiende la transparencia del proceso, pero los estudiantes lo refutan

Dos días antes de la protesta, la PUCP envió un correo a su comunidad en el que sostuvo que la regulación del sistema de pensiones fue elaborada “de forma transparente y con participación de representantes estudiantiles”. El texto institucional precisó que el Consejo Universitario aprobó el nuevo esquema en marzo de este año por unanimidad, y que tanto el presidente como la vicepresidenta de la FEC fueron informados en su momento.

Escobar rechazó esa versión. Afirmó que en la reunión en cuestión solo se le comunicó que habría “un mero cambio de nomenclatura”, sin que se transparentara la eliminación de las escalas más bajas ni su impacto económico sobre los estudiantes. Además, cuestionó la composición misma del Consejo Universitario: el órgano cuenta con apenas un quinto de representación estudiantil, cuando la Ley Universitaria exige un tercio. “Nuestras autoridades están tergiversando la verdad y diciendo medias verdades”, afirmó la dirigente.

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Un grupo de estudiantes bloquea el ingreso principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú con una pancarta durante una protesta por las pensiones.

Los estudiantes advierten que continuarán si el Consejo no atiende sus demandas

Durante la protesta, la FEC señaló que en ese mismo momento sesionaba un Consejo Universitario y que esperaban que las autoridades se comprometieran públicamente a no implementar el nuevo sistema. La dirigencia estudiantil indicó que mantendrían el bloqueo de los accesos sobre la avenida Universitaria mientras aguardaban una respuesta formal.

Ante la consulta sobre los plazos, Escobar fue cautelosa: “Vamos a evaluar continuar a las afueras si no se accede a nuestros pliegos de demanda, ni siquiera si es que se nos escucha”. Los estudiantes subrayaron que cumplen con sus obligaciones académicas y que la protesta no implica una paralización de actividades, dado que las demás entradas al campus permanecen operativas para alumnos, docentes y trabajadores.

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