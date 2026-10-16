Cuánto cuesta el pasaje en los Corredores Complementarios de Lima, según el tipo de usuario

Los buses del Corredor Azul transitan por el carril exclusivo de la Avenida Arequipa como parte de las medidas de optimización del transporte público en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Corredores Complementarios de Lima, el sistema de buses que conecta distintos distritos de la capital peruana a través de carriles exclusivos, mantienen un esquema de tarifas diferenciado según la edad y la condición del pasajero. El pasaje adulto en los corredores Rojo y Azul cuesta 2,20 soles, mientras que en el Morado el costo es de 2,30 soles, montos que se reducen a la mitad para escolares y universitarios que acrediten su condición con el carné correspondiente.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, administra junto a las empresas concesionarias el sistema de recaudo de los corredores, que funciona exclusivamente mediante tarjetas electrónicas sin contacto. El cobro en efectivo fue eliminado de los buses hace tiempo, por lo que todo usuario necesita contar con la tarjeta Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano, compatibles entre sí, para abordar cualquiera de las unidades.

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A estas tarifas regulares se suman promociones por tramos cortos y descuentos zonales que buscan abaratar los trayectos dentro de un mismo distrito. El sistema también permite transbordos entre corredores con un solo pago, siempre que la conexión se realice dentro de los paraderos y plazos establecidos por los operadores.

La Autoridad de Transporte Urbano proyecta un plan de infraestructura para integrar los trenes, buses y teleféricos de Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia del medio pasaje, regulado por la Ley 26271, exige a las empresas de transporte urbano e interurbano respetar la tarifa reducida durante los días laborables, entre las 5:00 y la medianoche, sin que el beneficio dependa del destino del viaje. El incumplimiento de esta norma habilita sanciones de hasta 450 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a 2,4 millones de soles, según confirmó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

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Cuánto cuesta el pasaje general en el Corredor Rojo, Azul y Morado

La tarifa general vigente para los tres corredores principales del sistema complementario de Lima se ubica entre 2,20 y 2,30 soles, dependiendo de la ruta. El Corredor Azul y el Corredor Rojo cobran 2,20 soles por el pasaje adulto, mientras que el Corredor Morado tiene un costo ligeramente superior, de 2,30 soles. El Corredor Amarillo, que completa la red de buses complementarios, mantiene la tarifa más alta del sistema, con 2,50 soles por viaje.

Estos montos corresponden al pago con tarjeta Lima Pass o la tarjeta del Metropolitano, únicos medios habilitados para abordar las unidades desde que se eliminó el cobro en efectivo. El precio puede variar según el tramo recorrido gracias a las tarifas promocionales disponibles en los corredores Rojo, Azul y Morado, que incluyen opciones de 1 o 1,50 soles para viajes cortos dentro de un mismo sector de la ciudad.

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Más de 45.000 estudiantes podrán contar con una nueva opción de transporte para llegar al campus universitario cuando la estación entre en funcionamiento. Foto: Línea 2 del Metro de Lima

Además de la tarifa básica, el sistema contempla una tarifa integrada para quienes realizan transbordos entre dos servicios del mismo corredor o entre corredores distintos. Por ejemplo, un usuario que conecta el Corredor Rojo con el Morado paga una tarifa única de 3,50 soles, mientras que la conexión entre el Rojo y el Azul tiene un costo de 3,60 soles, siempre que el segundo abordaje se realice en los paraderos autorizados y dentro del tiempo establecido por el sistema de recaudo.

Aplicación del medio pasaje (50%) para estudiantes universitarios y escolares

El beneficio del medio pasaje, contemplado en la Ley 26271, establece que los estudiantes universitarios y escolares pagan como máximo el 50% de la tarifa adulta en el transporte público urbano e interurbano. En el caso de los corredores Azul y Rojo, esto se traduce en un pasaje de 1,10 soles, mientras que en el Morado el costo baja a 1,15 soles. En el Corredor Amarillo, la tarifa estudiantil llega a 1,25 soles.

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Milagros Huertas, especialista en gestión de carnés universitarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), explicó durante una capacitación dirigida a estudiantes que el derecho al medio pasaje rige en días laborables, entre las 5:00 y la medianoche, y que el carné universitario se emite únicamente en formato físico, con una vigencia de un año desde su expedición. “Ahora el medio pasaje aplica de manera general para todos los estudiantes universitarios, siempre y cuando estemos matriculados”, señaló una alumna de la Universidad Autónoma del Perú tras la jornada informativa, según recogió la propia entidad.

Una persona acerca una tarjeta de pasaje al lector electrónico de un molinete en una estación del autobús Metropolitano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a este beneficio, los estudiantes deben presentar su carné universitario vigente emitido por la Sunedu o el carné de educación superior otorgado por el Ministerio de Educación (Minedu), además de contar con la tarjeta preferencial habilitada. El trámite de obtención o renovación se realiza en los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) ubicados en los terminales Chimpu Ocllo, Naranjal y Matellini, así como en las estaciones Central y Javier Prado del sistema Metropolitano, portando el documento nacional de identidad vigente. La actualización de la tarjeta no tiene costo, mientras que la primera emisión o la reposición por pérdida, robo o deterioro cuesta 4,50 soles.

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Tarifa zonal o “A-Z”, promociones para viajes cortos dentro de un mismo distrito

Los corredores Azul, Rojo y Morado cuentan con una tarifa promocional conocida como “Aquisito nomás”, pensada para trayectos breves dentro de un mismo distrito o entre zonas colindantes. Esta modalidad permite a los usuarios pagar 1 o 1,50 soles según el tramo recorrido, en lugar de abonar la tarifa general completa, siempre que el recorrido no exceda los límites geográficos definidos por los concesionarios para cada zona.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao plantea unificar el Metro, el Metropolitano y los teleféricos en un sistema integrado de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beneficio también contempla el medio pasaje para estudiantes, de modo que quienes viajan distancias cortas y acreditan su condición escolar o universitaria pueden acceder a montos aún menores dentro de este esquema zonal. La ATU precisó que todas las tarifas promocionales, incluida la zonal, requieren necesariamente el uso de las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass, y forman parte de un proceso más amplio de integración tarifaria entre los distintos sistemas de transporte de la capital.

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En el Corredor Rojo existen varios tramos donde el pasaje cuesta 1,20 soles, como el trayecto entre el paradero Gregorio Escobedo, en el distrito de Jesús María, y el óvalo de La Perla, cubierto por la ruta 201. Este tipo de promociones busca reducir el gasto diario de los usuarios que realizan desplazamientos cortos y, al mismo tiempo, desalentar el uso del transporte informal que opera en paralelo a los corredores formales.

Un autobús del sistema Metropolitano transporta a numerosos pasajeros durante el horario de tránsito en una de las vías de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ATU avanza en un proceso de modernización tecnológica que apunta a incorporar de forma progresiva el pago con tarjetas bancarias de débito y crédito en los validadores del Metropolitano y los corredores complementarios. Esta integración, anunciada en abril, contempla una tarjeta única que permitirá pagar el pasaje en el Metropolitano, los corredores Azul, Rojo y Morado, y la Línea 2 del Metro de Lima con un solo instrumento, sin necesidad de adquirir tarjetas distintas para cada sistema.

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Según explicó la entidad, el proceso se desarrolla en tres etapas: la introducción de la nueva tarjeta, la aceptación progresiva en todos los sistemas de recaudo y la implementación completa del fideicomiso que administrará los fondos. Mientras avanza esta transición, la tarjeta convivirá con los medios de pago electrónico ya existentes y se incorporará de manera gradual en las rutas autorizadas, según confirmó la ATU a Infobae.

En paralelo, ya se encuentra habilitada la recarga de saldo a través de las billeteras digitales Yape y Plin, que permite a los usuarios cargar sus tarjetas desde el teléfono móvil sin acudir a un punto físico. En los corredores complementarios, a diferencia del Metropolitano, la activación del saldo se realiza directamente dentro del bus: el pasajero acerca su tarjeta al validador de la unidad y confirma la operación al escuchar tres pitidos consecutivos. Hasta enero, se habían registrado más de 4,8 millones de recargas digitales combinadas entre ambos sistemas, lo que representa el 21% del total de recargas efectuadas.

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El Plan de Movilidad Urbana de la ATU proyecta la integración del Metro, buses y teleféricos para Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el cobrador o validador no respeta la tarifa universitaria oficial

Cuando un cobrador o validador se niega a aplicar el medio pasaje a un estudiante que presenta su carné vigente dentro del horario establecido por ley, el usuario afectado puede presentar una denuncia formal ante dos entidades: la propia ATU o el Indecopi. Ambas instituciones tienen competencia para recibir reclamos relacionados con el incumplimiento de la Ley 26271 en el transporte urbano e interurbano.

El Indecopi recordó que las empresas de transporte que vulneren este derecho se exponen a multas de hasta 450 UIT, equivalentes a 2,4 millones de soles, según la gravedad de la infracción detectada. El organismo precisó que el beneficio no depende del destino al que se dirige el estudiante, por lo que ninguna empresa puede condicionar el medio pasaje a una ruta o tramo específico, siempre que se cumplan los requisitos de horario y documentación.

Una flota de autobuses del Metropolitano en un patio de operaciones en Lima se prepara para el programa Impulso Mujer que incorpora a mujeres conductoras. (ATU)

Para formalizar la denuncia, el usuario debe conservar evidencia del hecho, como la hora y el punto donde ocurrió el incumplimiento, además de los datos de la unidad o la ruta involucrada. La presentación del carné universitario vigente, ya sea emitido por la Sunedu o por instituciones de educación superior reconocidas por el Minedu, constituye el único requisito exigido por la normativa para acceder a la tarifa reducida, sin que las empresas puedan solicitar documentación adicional no contemplada en la ley.