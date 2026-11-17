El tacacho con cecina es uno de los platos más representativos de la gastronomía de la selva peruana, especialmente de regiones como San Martín, Loreto y Ucayali. Esta preparación combina plátano verde asado o frito, machacado y mezclado con manteca de cerdo, con cecina de cerdo ahumada y dorada en sartén.
Su sabor característico y su preparación tradicional lo convierten en uno de los desayunos y almuerzos más populares de la Amazonía. Aprende a preparar tacacho con cecina en casa con ingredientes fáciles de conseguir y siguiendo este paso a paso.
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Receta de tacacho con cecina
Rendimiento: 4 porciones
Preparación: 20 minutos
Cocción: 30 minutos
Tiempo total: 50 minutos
Ingredientes
Para preparar el tacacho
- 6 plátanos verdes (bellacos)
- 150 g de manteca de cerdo
- 100 g de chicharrón de cerdo picado
- Sal al gusto
- 2 cucharadas de aceite vegetal, si se necesita para freír
Para la cecina
- 600 g de cecina de cerdo
- 1 cucharada de aceite vegetal, si es necesario
Para acompañar
- 2 chorizos regionales, opcional
- 1 ají charapita o ají de cocona
- 2 limones
- Salsa de cocona o salsa criolla, opcional
Preparación del tacacho con cecina paso a paso
1. Pelar y cortar los plátanos
Retira las cáscaras de los plátanos verdes y córtalos en rodajas gruesas o trozos medianos.
Procura utilizar plátanos firmes y verdes, ya que son los que proporcionan la textura característica del tacacho.
2. Freír o asar los plátanos
Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe los trozos de plátano a fuego medio hasta que estén dorados por fuera y completamente cocidos por dentro.
También puedes asarlos a la parrilla o en una sartén, volteándolos para que se cocinen de manera uniforme.
Retíralos y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
3. Machacar los plátanos
Coloca los plátanos cocidos en un recipiente amplio o en un batán. Machácalos mientras todavía estén calientes hasta obtener una mezcla gruesa y uniforme.
No es necesario convertirlos en un puré completamente fino, porque el tacacho tradicional conserva pequeños trozos de plátano.
4. Incorporar la manteca y el chicharrón
Agrega la manteca de cerdo y el chicharrón picado a los plátanos machacados.
Mezcla y continúa aplastando hasta integrar todos los ingredientes. Añade sal al gusto.
La manteca ayuda a conseguir una textura más suave y jugosa, mientras que el chicharrón aporta sabor y pequeños trozos crujientes.
5. Formar las bolas de tacacho
Con las manos ligeramente humedecidas, divide la preparación en ocho porciones y forma bolas medianas.
Presiona suavemente para que mantengan su forma sin quedar demasiado compactas. Reserva.
6. Dorar la cecina
Calienta una sartén a fuego medio. Coloca los trozos de cecina y dóralos por ambos lados.
Si la carne tiene poca grasa, puedes agregar una pequeña cantidad de aceite para evitar que se pegue.
Cocina hasta que esté completamente hecha y tenga una superficie ligeramente dorada. El tiempo dependerá del grosor de los cortes y del grado de curado de la cecina.
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7. Preparar los acompañamientos
Si deseas, corta los chorizos regionales en trozos y dóralos en una sartén hasta que estén completamente cocidos.
También puedes preparar una salsa de cocona con cebolla, ají charapita, limón, culantro y sal para acompañar el plato.
8. Servir el tacacho con cecina
Coloca dos bolas de tacacho en cada plato y acompaña con una porción de cecina dorada.
Añade chorizo regional si lo deseas y sirve con salsa de cocona o ají charapita. Puedes agregar unas rodajas de limón para complementar los sabores.
Consejos para preparar un buen tacacho con cecina
- Utiliza plátanos bien verdes: son ideales para conseguir la textura y el sabor característicos del tacacho.
- Machaca los plátanos calientes: esto facilita la incorporación de la manteca y el chicharrón.
- No excedas la cantidad de manteca: agrega poco a poco hasta conseguir una mezcla suave, pero que pueda mantener su forma.
- Prefiere chicharrón crocante: aporta una textura agradable y un sabor más intenso.
- Dora la cecina antes de servir: así conserva mejor su textura y aroma.
- Acompaña con salsa de cocona: su toque ácido y picante equilibra el sabor del plátano y la carne.
Preguntas frecuentes sobre el tacacho con cecina
¿Qué tipo de plátano se utiliza para preparar tacacho?
Se utiliza plátano verde, conocido también como plátano bellaco en diferentes zonas del Perú. Su pulpa firme permite obtener la consistencia característica después de cocinarlo y machacarlo.
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¿La preparación del tacacho se hace con plátano frito o asado?
Se puede preparar de ambas maneras. En algunas versiones se fríe el plátano verde, mientras que en otras se asa a la parrilla o sobre brasas. Ambas técnicas permiten conseguir un buen resultado.
¿Qué es la cecina peruana?
La cecina es carne de cerdo salada y secada, que puede pasar por un proceso de ahumado para desarrollar su sabor característico. Se utiliza ampliamente en la gastronomía amazónica y suele servirse dorada o frita.
¿Por qué se agrega manteca de cerdo al tacacho?
La manteca aporta humedad, suavidad y sabor a los plátanos machacados. También facilita que la mezcla se una y pueda formarse en bolas.
¿Con qué se acompaña el tacacho con cecina?
Se suele acompañar con chorizo regional, salsa de cocona, ají charapita o alguna salsa picante amazónica. También puede servirse con una porción de plátano adicional.
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¿Se puede preparar tacacho sin manteca de cerdo?
Sí. Puedes utilizar aceite vegetal en menor cantidad, aunque el sabor y la textura serán diferentes a los de la preparación tradicional.
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