Perú obtuvo financiamiento por USD 4.500 millones: qué tasa obtuvo con un riesgo país de sólo 121 puntos

La presidente de Perú, Keiko Fujimori, logró la mayor emisión de deuda sostenible en dólares realizada por un país de América Latina. (Presidencia de la República)

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Perú colocó USD 4.500 millones en los mercados internacionales mediante bonos a 12 y 30 años, la mayor emisión en dólares de su historia. El Gobierno obtuvo los fondos con tasas de 6,06% y 6,45% anual, según el plazo.

La operación se cerró el lunes y fue informada este martes por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Se trata de bonos globales sostenibles, es decir, títulos cuyos fondos quedan asignados a proyectos ambientales y sociales definidos de antemano. Según el ministerio, es la mayor emisión de deuda sostenible en dólares realizada por un país de América Latina.

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El resultado se dio con un riesgo país de Perú de 121 puntos. Cabe recordar, que el riesgo país mide la sobretasa que paga un país para endeudarse en dólares frente a lo que rinden los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se toman como referencia de activo sin riesgo. Se expresa en puntos básicos: 100 puntos equivalen a un punto porcentual. Por eso, 121 puntos implican que, en términos generales, los títulos peruanos rinden 1,21 puntos porcentuales más que los estadounidenses.

A modo de comparación, el riesgo país de la Argentina es de 853 puntos. Cuanto más alto es el número, más caro le resulta a un país financiarse, porque los inversores piden mayor rendimiento a cambio del riesgo que perciben. El nivel argentino equivale a más de siete veces el de Perú.

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Qué tasa y qué plazo consiguió

La emisión se dividió en dos bonos. El de 12 años tiene un cupón de 6,06% anual y el de 30 años, de 6,45 por ciento. El cupón es el interés que el Estado pagará cada año a quienes compraron los títulos, hasta devolver el capital al vencimiento.

El bono a 30 años 30 años tendrá una tasa de 6,45 por ciento. (Reuters)

Antes de salir al mercado, el Gobierno de ese país había fijado como referencia un diferencial de 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos para ambos tramos. Con la demanda recibida, ese margen bajó a 42 puntos básicos en el bono a 12 años y a 40 puntos básicos en el de 30 años. Esos valores corresponden a los dos títulos nuevos y no deben confundirse con el riesgo país, que se calcula sobre un conjunto de bonos.

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El ministerio informó además que el título a 12 años se colocó con una prima de nueva emisión negativa y el de 30 años, sin prima. En la jerga financiera, la prima es el rendimiento extra que un emisor suele ofrecer para atraer compradores a un bono nuevo. Que haya sido negativa o nula indica que Perú no necesitó ofrecer ese incentivo. “Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia”, afirmó Cuba.

Una demanda casi cinco veces mayor a lo colocado

Las ofertas superaron los USD 21.000 millones y llegaron de más de 320 cuentas locales e internacionales. Esa cifra fue más de siete veces el monto que el Gobierno preveía captar al inicio y casi cinco veces los USD 4.500 millones finalmente adjudicados. Según el ministerio, fue la segunda demanda más alta de la historia para una operación de deuda peruana y la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia.

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Que las ofertas superen lo colocado no implica más deuda: refleja cuánto estaban dispuestos a prestar los inversores, mientras que el país tomó sólo una parte. La operación estuvo a cargo de Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander.

Para qué usará los fondos

La colocación se hizo bajo el Marco de Bonos Sostenibles, aprobado por el Gobierno en mayo de 2026. Los recursos se vincularán a la gestión del riesgo de desastres y a obras de infraestructura frente al cambio climático, incluidas acciones ante el fenómeno de El Niño, que ya afecta a sectores como la agricultura y la pesca. También financiarán programas orientados a reducir brechas sociales y a proteger a las poblaciones más vulnerables.

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En parte, los fondos peruanos se usarán para la gestión del riesgo de desastres y la asistencia de los sectores afectados por El Niño, como la agricultura. (Infobae Perú)

El Ministerio de Economía proyecta que la economía peruana cierre el año con un crecimiento de 3,4%, impulsado por la demanda interna y por una mayor inversión pública y privada, pese a los efectos de El Niño.

En paralelo, el Gobierno peruano lanzó una oferta de canje para bonos globales en dólares que vencen en 2027, 2030 y 2031, que podrán cambiarse por nuevos títulos con vencimiento en 2038. El mecanismo no elimina la deuda, pero corre el calendario de pagos: el Estado reemplaza obligaciones cercanas por otras que vencerán más adelante.

El contraste con la Argentina

La emisión peruana se produjo en un momento de alta volatilidad en los mercados internacionales por los conflictos que afectan los precios de las materias primas y las dudas sobre las próximas decisiones de tasas de interés. Aun así, mostró que el apetito global por activos de países emergentes se mantiene.

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En la Argentina, el riesgo país llegó a superar los 900 puntos días atrás y hoy se ubica en 853, lo que implica un costo de financiamiento mucho más alto que el de Perú. El programa financiero del Gobierno contemplaba emisiones locales en dólares por USD 5.000 millones, pero la Secretaría de Finanzas no ofreció el Bonar 2029 en tres licitaciones consecutivas para no convalidar tasas altas. Con ese título buscaba reunir USD 2.000 millones en el mercado local. A la vez, los vencimientos de 2027 suman USD 25.400 millones, y el primer pago, en enero, es de USD 4.500 millones en intereses de Globales y Bonares.