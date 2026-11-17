La disputa institucional comprende la representación legal, el control de las sedes y la administración de los recursos del club.

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Una nueva controversia judicial y registral afecta al Country Club El Bosque, asociación privada con sedes recreativas en Chosica, Punta Negra y Surco, que reúne a más de 10 mil asociados y familiares.

El Consejo Directivo elegido para el período 2026-2027 aún no ejerce plenamente sus funciones, pese a que una medida cautelar ordenó su inscripción provisional ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

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De acuerdo con representantes de los asociados, la lista encabezada por Renzo Gotelli Meléndez ganó las elecciones de noviembre de 2025 y asumió la conducción de la institución el 12 de enero de 2026.

Sin embargo, su inscripción ante SUNARP no se concretó luego de que el registrador formulara observaciones al trámite y el notario encargado desistiera del procedimiento.

La falta de inscripción abrió un nuevo capítulo en una disputa que se arrastra desde años anteriores, cuando el club quedó bajo administración judicial y atravesó procesos vinculados con su representación y la convocatoria a elecciones.

El reclamo actual de los socios, sin embargo, se centra en la ejecución de las resoluciones emitidas este año y en el reconocimiento registral de la directiva elegida en las urnas.

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La Sala Mixta Transitoria de Villa María del Triunfo anuló la resolución que respaldaba al consejo directivo transitorio.

La directiva transitoria fue inscrita en abril

El 16 de enero, el Juzgado Especializado Civil de Lurín concedió una medida cautelar que dispuso la conformación de un Consejo Directivo Transitorio, encabezado por Rodolfo García Otoya. Esa junta fue inscrita en SUNARP en abril, tras una orden emitida por el juez Julio César Arbieto Huansi luego de varias observaciones registrales.

García Otoya presidió el Country Club El Bosque entre 2016 y 2023. Su retorno a la conducción transitoria de la asociación ocurrió mientras la inscripción de la lista ganadora de las elecciones de 2025 permanecía pendiente.

La controversia mantiene enfrentadas a ambas partes por la representación legal de la institución, así como por el control de sus sedes y recursos. La disputa ha requerido la intervención de distintos órganos judiciales y registrales.

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Una sala dejó sin efecto la medida cautelar

El 10 de septiembre de 2026, la Sala Mixta Transitoria de Villa María del Triunfo dejó sin efecto la medida cautelar que respaldaba al Consejo Directivo Transitorio y ordenó cancelar su inscripción registral.

Los representantes de la directiva electa afirman que el juzgado de Lurín aún debe enviar la documentación a SUNARP para cancelar la inscripción anterior.

Quince días más tarde, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima concedió una medida cautelar a favor de la junta encabezada por Gotelli Meléndez. La resolución dispuso la inscripción provisional del Consejo Directivo 2026-2027 y estableció medidas para que sus integrantes puedan ejercer sus atribuciones.

Según los representantes de la lista ganadora, aún falta que el Juzgado Especializado Civil de Lurín remita a SUNARP la documentación requerida para ejecutar la cancelación de la inscripción del consejo transitorio. Ese paso permitiría completar la inscripción de la directiva elegida en noviembre de 2025.

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Un club fundado hace más de 60 años

El Country Club El Bosque fue fundado el 11 de marzo de 1964. Su primera sede se instaló en un terreno de 40 hectáreas en Lurigancho-Chosica, en el valle del río Rímac.

La asociación cuenta con instalaciones deportivas, piscinas, bungalows y espacios para actividades familiares. Además de su sede principal en Chosica, dispone de una sede de playa en Punta Negra, una sede urbana en Surco y oficinas administrativas en San Borja.

La ejecución de las resoluciones pendientes definirá qué directiva quedará habilitada para representar a la asociación durante el período 2026-2027.