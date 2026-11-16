El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

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El Niño Costero ya alcanza una magnitud extraordinaria y, según el ENFEN, mantendría esta categoría hasta febrero de 2027, lo que podría agravar el brote de dengue en el norte del país. Las altas temperaturas aceleran la reproducción del mosquito transmisor, mientras que las lluvias generan acumulaciones de agua que favorecen su proliferación. A menos de dos meses del inicio de las nuevas gestiones regionales, la prevención y el control del dengue deberán ser una de sus prioridades.

Avance del dengue en el norte

Según el Minsa, hasta el 7 de noviembre se registraron 100,644 casos de dengue en el país, el triple que en el mismo periodo de 2025 (33,001). Además, se reportaron 125 fallecimientos, más del doble que el año previo (52). Las regiones con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes son Madre de Dios, Lambayeque, San Martín, La Libertad y Tumbes.

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En La Libertad, la incidencia alcanzó 946 casos por cada 100 mil habitantes, casi 100 veces la registrada en el mismo periodo de 2025 (9.7) y más de tres veces el promedio nacional (291). Además, con 20,530 contagios, es la región con más casos del país, y la enfermedad ya causó 16 fallecimientos, según el Minsa.

Un gráfico del Instituto Peruano de Economía señala que la región de La Libertad recibe 11,8 horas diarias de agua potable, por debajo del promedio nacional de 18,9 horas en Perú.

Menos agua, más criaderos

Las brechas en la continuidad del agua agravan el problema. Según Enapres 2025, los hogares de La Libertad reciben agua en promedio 11.8 horas al día, la quinta menor continuidad del país. Esta situación lleva a muchas familias a almacenar agua en recipientes y, según la Geresa, los cilindros y sansones concentran el 54% de los criaderos productivos identificados en la región. Cuando estos recipientes no se mantienen limpios y correctamente tapados, pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

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La situación podría empeorar con las lluvias. Según el Cenepred, casi 1.5 millones de liberteños, el 68% de la población, viven en zonas con riesgo alto o muy alto de inundación por lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Un gráfico del Instituto Peruano de Economía señala que la región de La Libertad recibe 11,8 horas diarias de agua potable, por debajo del promedio nacional de 18,9 horas en Perú.

Prevención rezagada

Pese al aumento de casos, persisten retrasos en la ejecución de los recursos destinados a su prevención y control. En 2026, el Gobierno Regional y los gobiernos locales de La Libertad asignaron S/ 33 millones al programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis, que incluye el control del dengue. Aunque este presupuesto es 50% mayor que el de 2025 en términos reales, a noviembre solo se ha ejecutado el 60%.

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A este desafío se suman importantes brechas en la infraestructura sanitaria. Según un informe del Minsa, del 2025, el 97.1% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención no contaba con la infraestructura o equipamiento que cumple con los estándares mínimos para brindar el servicio.

En contraste, la región registra el mayor avance de vacunación a nivel nacional. Según el GORE, a inicios de noviembre se habían aplicado 17,543 primeras dosis en los distritos priorizados, lo que representa el 78.5% de la población objetivo de niños y adolescentes. Sin embargo, el control del mosquito transmisor sigue siendo un desafío. El 83% de la población liberteña vive en zonas con presencia confirmada del mosquito.

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Un recipiente plástico con agua de lluvia acumulada en un jardín exterior constituye un foco propicio para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Las nuevas autoridades regionales deberán asumir el control del dengue como una prioridad. En coordinación con los municipios, tendrán que intensificar la eliminación de criaderos, la fumigación focalizada y la vigilancia del mosquito transmisor antes del pico de lluvias. También deberán trabajar con las EPS y las municipalidades para mejorar la continuidad y la cloración del agua, de modo que las familias no dependan de almacenarla en recipientes. Finalmente, deben asegurar medicamentos e insumos en los establecimientos del primer nivel y priorizar la limpieza de drenes y cauces.