Perú

Papa León XIV en Perú: homilía completa durante la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo

El pontífice recordó sus años como obispo de Chiclayo, expresó su preocupación por la violencia y llamó a construir una sociedad basada en la paz, la reconciliación y la justicia.

El Papa León XIII oficia la coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María durante su regreso a Chiclayo, donde fue obispo de 2015 a 2023, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMÁGENES DEL DÍA
El Papa León XIII oficia la coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María durante su regreso a Chiclayo, donde fue obispo de 2015 a 2023, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMÁGENES DEL DÍA
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El papa León XIV presidió este sábado 14 de noviembre la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, uno de los escenarios más significativos de su trayectoria religiosa en el Perú. Durante la celebración, el pontífice recordó los primeros años de su ministerio episcopal en esta diócesis y expresó su gratitud por el tiempo compartido con los fieles de la región.

En su homilía, el Santo Padre también se refirió a la violencia y al sufrimiento que afectan a la humanidad. Advirtió que las dificultades actuales pueden debilitar la esperanza y la confianza, pero insistió en la necesidad de mantener la fe y trabajar por la unidad y la reconciliación. Su mensaje incluyó un llamado a construir una sociedad donde prevalezcan el amor, la compasión, el perdón y la búsqueda de justicia.

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El papa León XIII preside la ceremonia de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María durante su regreso a Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIII preside la ceremonia de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María durante su regreso a Chiclayo, donde fue obispo entre 2015 y 2023, como parte de su viaje de 12 días a Sudamérica, en Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Uno de los momentos más emotivos de su intervención estuvo dedicado a la Virgen Inmaculada, a quien reconoció como protectora de Chiclayo y figura fundamental de su experiencia pastoral. “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”, expresó León XIV al recordar los recorridos por los pueblos y ciudades de Lambayeque, así como su cercanía con las comunidades durante los años en que estuvo al frente de la diócesis.

La ceremonia formó parte de las actividades de su viaje apostólico al Perú y concluyó con una oración dedicada a la Virgen María, en la que pidió que los creyentes se conviertan en constructores de paz y reconciliación. A continuación, se reproduce íntegramente la homilía del papa León XIV, difundida por la Santa Sede.

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Homilía completa del papa León XIV durante la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo

Queridos hermanos y hermanas:

Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, que ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal, al servicio de esta Diócesis de Chiclayo. Con sentimientos de gratitud por los años que el Señor nos concedió caminar juntos, me dispongo ahora, como Sucesor de Pedro, a realizar la coronación de nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María. Este gesto tiene un significado especial, pues la corona que colocaré sobre la cabeza de Nuestra Señora quiere simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que le rinde el Papa, junto con ustedes y con toda la Iglesia, reconociéndola como Madre solícita y Protectora de Chiclayo, ensalzada por Dios cual Reina del Cielo y de la tierra.

Como hemos escuchado en la lectura de Isaías, también en la actualidad las tinieblas siguen al acecho y parecen envolvernos completamente. Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos. Pero a pesar de esa oscuridad, que muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue resplandeciendo ante nuestros ojos: «un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado» (Is 9,5). Este Niño es Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Sí, un niño indefenso es la respuesta que Dios le da a la humanidad sumida en tinieblas, pero deseosa de unidad y reconciliación. Sólo Él es la luz que ilumina los rincones más escondidos de la existencia humana; la única luz capaz de rescatarnos del pecado y desbaratar sus funestas consecuencias en nuestra vida personal y comunitaria. Él nos desvela lo que somos verdaderamente: hijos e hijas de Dios, invitados a participar en el júbilo de su salvación, en el regocijo de sabernos hermanos y hermanas.

Con razón invocamos a la Virgen Inmaculada como “causa de nuestra alegría” porque gracias al “sí” con que respondió al anuncio del Ángel (cf. Lc 1,38), Dios, hecho hombre, entra en la historia de nuestro mundo y, haciendo nuevas todas las cosas por su obediencia al Padre (cf. Ap 21,5), nos rescata de la tragedia del pecado y nos manifiesta el destino de eternidad al que todo hombre y mujer están llamados.

Mis queridos hijos e hijas de esta amada tierra de Chiclayo: la devoción a la Virgen Inmaculada forma parte de las raíces cristianas que modelan su identidad y robustecen su fe. La Madre de Dios, con solicitud y amor, ha acompañado por generaciones a este pueblo, y lo sigue acompañando. Por eso, confiando en su intercesión y amparo, los invito a que sigamos caminando todos juntos, como una única familia de Dios. Una familia que anhela un mundo que tenga como distintivo el amor y la compasión, el perdón y la búsqueda de la justicia. Una familia que tiene la seguridad de que María Santísima siempre nos indica el camino seguro que nos lleva a Jesús, que es fuente de vida abundante y verdad que nos ofrece siempre nuevas oportunidades.

A ti, Madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades, como hiciste en las Bodas de Caná. A tu Corazón Inmaculado le confío hoy mi vida y mi ministerio como Sucesor de Pedro. También te pido que cuides y protejas al Pueblo de Dios que peregrina en estas tierras y lo guíes siempre hacia tu Hijo Jesucristo.

Queridos hermanos y hermanas, antes de concluir, y hasta que volvamos a vernos, quisiera que nos unamos y compartamos juntos esta oración a nuestra Madre celestial:

Santa María, llena de la presencia de Dios,

que durante tu vida terrena obedeciste humildemente

a la voluntad del Padre y nos diste ejemplo de sencillez,

te suplicamos que continúes caminando con nosotros,

y que tu corazón materno nos alcance de tu Hijo Jesucristo

el don de escuchar con docilidad al Espíritu Santo,

para disponernos, con la ayuda de su gracia,

a seguirlo con fidelidad,

ser constructores de paz y reconciliación,

servidores del Reino de Dios y de los hermanos. Amén.

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