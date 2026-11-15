Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Huancayo este domingo 15 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Huancayo este domingo 15 de noviembre:

PUBLICIDAD

En Huancayo se espera una temperatura máxima de 12.1 grados centígrados y una mínima de 5.4 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 80% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 81% en el transcurso del día y del 85% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 7.4 kilómetros por hora en el día y los 3.7 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 11.

La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pronóstico del clima en Lima este domingo 15 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Lima este domingo 15 de noviembre : temperatura, lluvias y viento

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Piura este 15 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Piura este 15 de noviembre

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de noviembre en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de noviembre en Iquitos

Clima en Cuzco: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 15 de noviembre

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Cuzco: temperatura y probabilidad de lluvia para este domingo 15 de noviembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Arequipa

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Arequipa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV: “Me fui a casa con el corazón llenito de amor”

Mario Irivarren sufre accidente en el mar y enciende las alarmas tras mostrar su lesión: “Muy extremo”

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

DEPORTES

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

Nayeli Yábar vuelve a responder con carácter en Alianza Lima: ingresó como revulsiva frente a San Martín con sustancial aporte

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Yanlis Féliz fue pifiada en su ingreso en el Alianza Lima vs San Martín: la reacción de los hinchas ‘blanquiazules’ en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo