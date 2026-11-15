La emoción de Lita Pezo por cantarle al Papa León XIV en la misa que se realizará en Pucallpa: “Jamás imagine vivir esto”

La cantante ucayalina interpretará el salmo responsorial y otras piezas religiosas ante el sumo pontífice este domingo 15 de noviembre, junto a un coro de más de 200 voces de la región amazónica. (TikTok: @litapezoartistaof)

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La artista oriunda de la Amazonía peruana Lita Pezo protagonizará uno de los momentos más significativos de su trayectoria musical este domingo, cuando eleve su voz ante el papa León XIV durante la santa misa que se celebrará en Pucallpa.

La convocatoria llegó de forma fortuita y se convirtió, según sus propias palabras, en una experiencia que supera todo lo que imaginó vivir. Ya instalada en la región Ucayali, la intérprete afina los últimos detalles del repertorio junto al coro del Vicariato Apostólico local, en un ambiente cargado de recogimiento y fervor popular.

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Una invitación que llegó por casualidad

La participación de Lita Pezo en la misa papal nació de un encuentro inesperado durante uno de sus conciertos en Pucallpa. Un monseñor del vicariato la escuchó y le propuso sumarse a la ceremonia. (TikTok: @litapezoartistaof)

El camino que llevó a Lita Pezo hasta el altar de la misa papal comenzó en un escenario muy distinto: uno de sus habituales conciertos en Pucallpa. Entre el público de esa noche estaba un monseñor del vicariato apostólico, quien quedó impresionado con su trabajo y no tardó en acercarse a conversar con ella al término de la función.

“Estaba trabajando en shows en Pucallpa y dio la casualidad de que el monseñor asistió al show, le gustó y comenzamos a hablar. Me hizo la invitación, si me encantaría participar, y yo dije que sí”, relató la cantante en declaraciones a Latina Noticias.

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Lo que comenzó como una noche de trabajo ordinaria derivó en una de las oportunidades más trascendentes de su vida artística y espiritual. Para Pezo, la propuesta no fue solo un reconocimiento profesional, sino también un reencuentro con sus raíces más profundas: la música sacra fue el primer terreno en el que desarrolló su voz.

“La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia, y ahora, tener esta gran oportunidad va a ser una gran bendición para mí y para mi familia”, manifestó la artista.

Su participación en las actividades de la visita papal comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando se integró a los actos de recibimiento del pontífice en la Plaza de Armas de Pucallpa. El sábado 14 estuvo presente en otras jornadas programadas en la ciudad amazónica, como parte de la preparación espiritual y cultural que antecede a la ceremonia eucarística.

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Más de 200 voces ucayalinas unidas en oración

La música amazónica tendrá un lugar en la celebración papal con un ensamble de más de 200 voces ucayalinas. Lita Pezo encabezará las intervenciones musicales en una jornada que reunirá fe e identidad regional. (TikTok: @litapezoartistaof)

El domingo 15 de noviembre, durante la santa misa presidida por León XIV, Lita Pezo tendrá dos intervenciones musicales. La primera y más destacada es la interpretación del salmo responsorial, pieza central de la liturgia de la Palabra que abre formalmente la celebración. La segunda incluirá otras composiciones religiosas preparadas de manera especial para la ocasión.

Pero la artista no estará sola. Detrás de su voz se desplegará un coro formado por más de 200 integrantes del Vicariato Apostólico de Pucallpa, todos ellos voces de la propia tierra amazónica. El ensamble lleva semanas de ensayos para afinar un repertorio que busca transmitir tanto la identidad cultural de la región como el fervor religioso de sus habitantes ante la presencia del líder de la Iglesia católica.

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“Estoy feliz, ya me encuentro en Pucallpa a punto de ensayar junto al coro del Vicariato Apostólico de Pucallpa donde estamos todos muy emocionados con mucha fe con mucha devoción”, expresó Pezo en diálogo con Exitosa.

La cantante también subrayó el peso colectivo del momento: no se trata solo de su actuación individual, sino de la confluencia de cientos de voces que representan a toda una comunidad. “Son más de 200 voces ucayalinas que estamos uniendo nuestras voces en oración con mucha fe; estoy realmente muy contenta de sumar también de alguna manera como hija amazónica en este momento histórico para Pucallpa, para todos los fieles que estamos esperando una bendición, un mensaje de esperanza de nuestro querido papa León”, indicó.

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Una emoción difícil de poner en palabras

De sus primeros cantos en una iglesia amazónica a la misa presidida por León XIV: Lita Pezo vive una experiencia que considera difícil de explicar con palabras y que la conecta con sus raíces ucayalinas. (TikTok: @litapezoartistaof)

Más allá del rol litúrgico y del desafío musical, Lita Pezo describe lo que vive en estos días con una intensidad que, según ella misma admite, escapa a cualquier descripción verbal. En un mensaje publicado en su cuenta de TikTok, la artista recurrió a la escritura para intentar capturar algo de lo que siente en la antesala de la ceremonia.

“Cada vez falta menos para vivir uno de los momentos más emocionantes y especiales de mi vida. Tener el honor de cantarle al Papa León XIV en la santa misa es esta hermosa tierra amazónica. Una experiencia que jamás imagine vivir y que me llena de una emoción difícil de explicar con palabras”, escribió.

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La frase sintetiza el arco completo de su historia: una artista que dio sus primeros pasos cantando en una iglesia de la selva peruana, que construyó una carrera en los escenarios de la Amazonía y que ahora, por obra de una coincidencia y de su propio talento, se para frente al papa para ofrecer su voz en nombre de toda una región.

La visita apostólica de León XIV al Perú se extiende del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La misa del domingo en la ciudad amazónica representa uno de los actos centrales del periplo, y la participación de Pezo le imprime a esa celebración un sello profundamente local: el de una hija de la selva que le canta al mundo desde su propia tierra.

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La intérprete amazónica entonará varias piezas litúrgicas durante la eucaristía celebrada en Ucayali tras recibir una sorpresiva invitación religiosa al culminar un recital nocturno, acompañada por dos centenares de voces locales reunidas en oración (TikTok: @litapezoartistaof)