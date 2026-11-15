Perú

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del 15 de noviembre

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
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Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del lunes 16 de noviembre :

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Lluvia irregular en las cercanías

La temperatura máxima del día alcanzará los 31°C.

La temperatura mínima será de 25°C.

Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.

La temperatura promedio de Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:

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Verano (diciembre a marzo)

Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.

Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.

Otoño (abril a mayo)

Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.

Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.

Invierno (junio a septiembre)

Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.

Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.

Primavera (octubre a noviembre)

Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.

Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.

¿Qué puedo visitar en Chiclayo?

Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)
Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)

Chiclayo es una ciudad con una rica herencia cultural e histórica, especialmente por su cercanía a importantes sitios arqueológicos de las culturas Moche y Sicán. Entre sus sitios más visitados se encuentran:

Museo Tumbas Reales de Sipán: este museo alberga los impresionantes hallazgos de la tumba del Señor de Sipán, un gobernante moche descubierto en 1987. Exhibe joyas, cerámicas, ornamentos de oro y plata y una reconstrucción de la tumba. Es uno de los museos arqueológicos más importantes de América Latina.

Complejo Arqueológico Huaca Rajada: sitio donde se descubrió la tumba del Señor de Sipán. Incluye pirámides de adobe y plataformas ceremoniales. Hay un museo de sitio que complementa la experiencia.

Museo Arqueológico Nacional Brüning: el museo alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas. Entre sus piezas destacan textiles, cerámicas, metales, objetos de oro y plata y una sala dedicada exclusivamente a la orfebrería.

Mercado Modelo de Chiclayo: Uno de los mercados más grandes y vibrantes del norte de Perú. Ofrece productos locales, artesanías, comida típica y una sección conocida como el "Mercado de Brujos", donde se venden artículos relacionados con la medicina tradicional y chamanismo.

Pimentel: Balneario popular con una playa ideal para relajarse y practicar surf. También es conocido por los caballitos de totora, embarcaciones tradicionales usadas por pescadores.

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