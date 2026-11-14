Perú

¿Cuándo se despedirá el papa León XIV de Chiclayo y cuál será su siguiente destino?

El pontífice concluirá sus actividades en Lambayeque el sábado 14 de noviembre con un encuentro de oración en Zaña. Al día siguiente partirá desde la Base Aérea de Chiclayo rumbo a Cusco, donde continuará su viaje apostólico por el Perú

Un hombre con sotana papal blanca camina junto a un sacerdote de traje negro y una mujer uniformada que realiza un saludo militar
El papa León XIV avanza acompañado por un sacerdote y personal de seguridad que realiza un saludo militar durante su llegada a Chiclayo.
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El papa León XIV se despedirá de Chiclayo durante la mañana del domingo 15 de noviembre, después de cumplir dos jornadas de actividades pastorales en la región Lambayeque. Su salida está programada para las 7:50 a. m. desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, con destino a Cusco.

La partida marcará el cierre de una etapa especialmente significativa de su visita apostólica al Perú, debido al vínculo que Robert Prevost construyó con el norte del país durante sus años de servicio religioso.

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Antes de abandonar Chiclayo, el pontífice tendrá una intensa jornada el sábado 14, que incluirá la coronación de la Virgen Inmaculada, una misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, y un encuentro de oración en Zaña por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Personas al aire libre con sombreros blancos sostienen un cartel con la inscripción El Papa es Chiclayano y saludan con las manos en alto
Un grupo de asistentes sostiene un cartel alusivo a la ciudad durante la concentración previa a la misa del papa León XIV en las Pampas de Pimentel en Chiclayo.

¿A qué hora partirá León XIV de Chiclayo?

Según el programa oficial, el Santo Padre saldrá a las 7:50 a. m. del domingo 15 de noviembre desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

Su primer destino será Cusco, donde está prevista su llegada a las 10:00 a. m. al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

La agenda contempla un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, programado para las 10:30 a. m.

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Posteriormente, a las 11:45 a. m., el pontífice participará en el rezo del Ángelus con la comunidad católica en la plaza ubicada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

Estructura con letras doradas que forman las palabras Chiclayo y Ciudad del papa León XIV frente a árboles, edificios y una bandera
Un arco en Chiclayo exhibe letras doradas con el nombre de la ciudad y la frase «Ciudad del papa León XIV» bajo un cielo despejado. (Foto: Clara Giraldo)

De Chiclayo a Cusco y después a Pucallpa

La visita del Papa continuará por dos escenarios que representan distintas expresiones culturales y religiosas del Perú.

Después de sus actividades en Cusco, León XIV partirá a las 1:05 p. m. rumbo a Pucallpa, donde tiene prevista su llegada a las 2:30 p. m.

En la ciudad amazónica sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a las 3:00 p. m.

La jornada continuará con una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, programada para las 4:45 p. m.

Por la noche, el pontífice viajará hacia Lima. La salida desde Pucallpa está prevista para las 7:05 p. m., con llegada a la Base Aérea del Callao a las 8:00 p. m.

Un pontífice vestido de blanco avanza en un vehículo descubierto mientras saluda a una multitud congregada a ambos lados del camino
El papa León XIV se desplaza en el papamóvil entre una multitud de asistentes antes de la misa en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

¿Cuándo terminará la visita del Papa al Perú?

Aunque León XIV dejará Chiclayo el domingo 15, su viaje apostólico continuará en Lima y Callao.

El lunes 16 de noviembre visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, a las 8:30 a. m.

Luego celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, programada para las 10:30 a. m.

La ceremonia de despedida está prevista para la 1:15 p. m. en la Base Aérea del Callao. Posteriormente, el pontífice partirá rumbo a Roma a las 1:45 p. m.

Vista aérea de un vehículo blanco con el pontífice que avanza rodeado por camionetas de custodia y una multitud en un amplio terreno de tierra
El papa León XIV saluda a los asistentes desde el papamóvil durante su recorrido previo a la misa en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

Una despedida especial para la tierra que lo acogió

La salida de León XIV de Chiclayo tendrá un significado particular por la relación que construyó con esta región antes de convertirse en Papa.

Su regreso a Lambayeque permitió recuperar recuerdos de su trayectoria pastoral y reencontrarse con comunidades que formaron parte de su vida religiosa.

Por ello, la despedida del domingo no será únicamente un desplazamiento dentro de su itinerario internacional. También marcará el cierre de una etapa de su viaje en la que volvió a encontrarse con una parte importante de su historia personal y pastoral en el Perú.

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