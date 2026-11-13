Perú

Entel deja Perú: filial en territorio nacional es vendida por USD 1.714 millones a Millicom, dueña de Tigo

La operación, que aún debe recibir el visto bueno de los accionistas, incorpora a más de 10 millones de clientes al grupo de telecomunicaciones y forma parte de su expansión en América Latina

La operación representa 5,34 veces el EBITDA de las filiales y permitirá a Entel reforzar sus finanzas y concentrar inversiones en Chile, especialmente en internet para el hogar y servicios digitales.
La operación representa 5,34 veces el EBITDA de las filiales y permitirá a Entel reforzar sus finanzas y concentrar inversiones en Chile, especialmente en internet para el hogar y servicios digitales. Foto: composición Infobae Perú/Google Maps
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Entel acordó la venta del 100% de las acciones de sus empresas Entel Perú y Americatel Perú a Millicom International Cellular, grupo de telecomunicaciones que opera en América Latina bajo la marca Tigo. La operación fue valorizada en USD 1.714 millones y marcará la salida del mercado peruano de la compañía chilena, que lleva más de una década de actividad en el país.

El acuerdo, anunciado el 13 de noviembre, todavía requiere la aprobación de los accionistas de Entel. La empresa convocó a una Junta Extraordinaria para el próximo 30 de noviembre, en la que se someterá a votación la transacción y los procedimientos necesarios para concretarla. De completarse la adquisición, Millicom ingresará por primera vez al mercado peruano e incorporará a más de 10 millones de clientes.

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Entel busca concentrar sus inversiones en Chile

La valorización de la operación equivale a 5,34 veces el EBITDA acumulado por las filiales durante los 12 meses anteriores a junio de 2026. Entel señaló que destinará buena parte de los recursos obtenidos a fortalecer su posición financiera y consolidar su liderazgo en Chile, donde buscará ampliar sus negocios de internet para el hogar, servicios digitales y actividades relacionadas.

El CEO de la compañía, Antonio Büchi, explicó que la decisión responde a una estrategia de largo plazo y a la intención de concentrar sus esfuerzos en los mercados donde considera que cuenta con mayores ventajas competitivas. “Esta decisión se enmarca en nuestra estrategia de largo plazo, que busca fortalecer nuestra posición en Chile y generar valor para nuestros accionistas. Hoy somos la compañía líder, la que más crece y una de las marcas más valoradas del país, lo que requiere permanentes esfuerzos de inversión en un mercado altamente competitivo. Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas, para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes”, afirmó.

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Entel propondrá repartir un dividendo de 2.100 pesos por acción, sujeto a la concreción de la venta y a la aprobación de sus accionistas.
Entel propondrá repartir un dividendo de 2.100 pesos por acción, sujeto a la concreción de la venta y a la aprobación de sus accionistas. Foto: Mall Aventura

La compañía también informó que propondrá a sus accionistas la distribución de un dividendo eventual de 2.100 pesos por acción, financiado con utilidades acumuladas. Esta entrega estará condicionada a que la compraventa se concrete y será evaluada durante la misma junta convocada para fines de noviembre.

Entel Perú cuenta con más de 10 millones de clientes

La venta se produce en un momento que Entel considera favorable para su filial peruana, debido a sus resultados operativos y financieros. El negocio representa el 36% de los ingresos del Grupo Entel y cuenta con poco más de 10 millones de clientes. Además, desde 2023 se consolidó como el segundo operador del país en participación de ingresos por servicios móviles.

Entre sus hitos recientes también figura la incorporación del servicio Direct to Cell de Starlink en 2025, con lo que Perú se convirtió en el segundo país de América Latina, después de Chile, en contar con esta tecnología. Büchi sostuvo que el desempeño de la filial permitió alcanzar un momento adecuado para concretar la operación y recuperar el valor generado durante sus años de actividad.

“La buena posición de la compañía hace de este un muy buen momento para capturar el valor creado en Perú durante estos más de 10 años de operación. Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad”, manifestó el ejecutivo.

Entel destacó el buen desempeño de su filial peruana, que aporta el 36% de sus ingresos, supera los 10 millones de clientes y ocupa el segundo lugar en ingresos por servicios móviles desde 2023.
Entel destacó el buen desempeño de su filial peruana, que aporta el 36% de sus ingresos, supera los 10 millones de clientes y ocupa el segundo lugar en ingresos por servicios móviles desde 2023. Foto: difusión

Millicom ampliará su presencia en América Latina

Millicom International Cellular es un grupo de telecomunicaciones con sede legal en Luxemburgo y oficinas ejecutivas principales en Doral, Florida, Estados Unidos. Cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo TIGO y desarrolla sus actividades principalmente en América Latina, donde ofrece telefonía móvil, internet fijo, televisión y soluciones para empresas, entre otros servicios. La marca comercial que utiliza en la mayoría de sus mercados es Tigo.

La adquisición de Entel Perú se suma a una etapa de expansión regional impulsada por la compra de activos de telecomunicaciones en distintos países. En octubre de 2025, Millicom acordó adquirir las operaciones de Telefónica en Uruguay por USD 440 millones y en Ecuador por USD 380 millones. También participó en la compra de Telefónica Móviles Chile junto con NJJ Holding, mientras que durante 2026 avanzó en la toma de control de Coltel, vinculada a Movistar Colombia, y UNE.

Con el ingreso al Perú, la empresa proyecta ampliar su presencia a 13 países de América Latina. Su operación regional incluye mercados como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia y Paraguay, además de los países sudamericanos donde ha concretado adquisiciones recientes.

Resultados financieros de Millicom

Los resultados del tercer trimestre de 2026, publicados el 5 de noviembre, dan cuenta de la dimensión que alcanzó el grupo tras sus recientes adquisiciones. Millicom reportó 55,8 millones de suscriptores móviles al cierre de septiembre, de los cuales 17,2 millones correspondían a clientes pospago. La incorporación de Entel Perú elevaría su base a más de 65 millones de usuarios.

Entre julio y septiembre, la compañía registró ingresos por USD 2.280 millones y un EBITDA ajustado de USD 1.092 millones, con un margen del 48%. Asimismo, obtuvo un flujo de caja libre de USD 316 millones durante el trimestre y mantuvo su objetivo anual cercano a USD 1.100 millones. La deuda neta respecto del EBITDA se ubicó en 2,53 veces.

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