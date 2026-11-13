Perú

Esta es la imagen de Santo Toribio que acompaña al papa León XIV en su vuelo a Chiclayo

LATAM Airlines ubicó la representación del patrono norteño frente a la primera fila de cabina, asiento reservado al pontífice durante los traslados internos entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa previstos

Mamparo de un avión con un retrato enmarcado de Santo Toribio de Mogrovejo, una etiqueta con texto en azul y pictogramas de seguridad
Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo conmemora los trescientos años de su canonización en el interior del avión que traslada al papa León XIV hacia Chiclayo. (Latam)
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Una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo acompañará al Papa León XIV en cada uno de sus vuelos por el Perú: LATAM Airlines colocó una imagen del patrono del norte peruano frente a la primera fila de la cabina, el asiento reservado para el pontífice en sus desplazamientos por el país.

El gesto constituye un detalle de profundo valor simbólico para el recorrido papal. El Santo Padre verá la imagen por primera vez cuando aborde el vuelo con destino a Chiclayo, la ciudad norteña que concentra uno de los momentos centrales de su visita al Perú.

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La conexión entre ambas figuras va más allá de lo ceremonial. Al igual que León XIV, Santo Toribio de Mogrovejo tampoco nació en tierras peruanas, pero encontró en el norte del país el escenario de su labor pastoral más trascendente. Fue el segundo arzobispo de Lima y recorrió a pie miles de kilómetros para evangelizar las comunidades indígenas de la región.

Asientos de un avión frente a un panel divisorio blanco que tiene un cuadro enmarcado y carteles informativos
Un retrato de Santo Toribio de Mogrovejo permanece colocado en el panel frontal de la cabina de un avión de LATAM Airlines durante el trayecto hacia la ciudad de Chiclayo. (Latam)

Este año se conmemoran 300 años de la canonización de Santo Toribio, una cifra que otorga un peso histórico adicional a la visita papal. Durante su estadía en Chiclayo, el pontífice tiene previsto visitar el santuario de Zaña, donde se veneran las reliquias del santo.

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Transporte del Papa en todos sus vuelos internos

Latam es la aerolínea oficial designada para trasladar a León XIV en la totalidad de sus desplazamientos dentro del territorio peruano. La ruta contempla conexiones entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, las cuatro ciudades incluidas en el itinerario pontificio.

La compañía también tiene a su cargo el vuelo de retorno del Papa hacia Roma al término de la visita. Para cada tramo, la aerolínea preparó condiciones especiales a bordo acordes con la relevancia del pasajero.

Pared de la cabina de un avión con un retrato enmarcado, un código QR, avisos informativos y el respaldo de un asiento en primer plano
Un cuadro de Santo Toribio de Mogrovejo permanece colocado en la mampara de un avión durante el vuelo del papa León XIV hacia la ciudad de Chiclayo. (Latam)

La imagen del santo que nunca salió del Perú, en el avión del Papa

La incorporación de la imagen de Santo Toribio a la cabina no es un elemento decorativo: responde a una decisión deliberada del equipo organizador para subrayar el vínculo histórico entre el norte peruano y la tradición católica. El santuario de Zaña es uno de los destinos de mayor carga espiritual en la agenda del pontífice.

La visita papal a Chiclayo y la conmemoración del tricentenario de la canonización del patrono de la región confluyen en un momento singular para la Iglesia Católica en el Perú. La presencia de la imagen a bordo del avión convierte cada vuelo en un anticipo de ese encuentro.

Panel divisorio de un avión con un retrato enmarcado de Santo Toribio de Mogrovejo, un letrero con etiqueta y logotipos de aerolínea
Un retrato enmarcado de Santo Toribio de Mogrovejo permanece en el panel de un avión de LATAM Airlines preparado para el traslado del Papa León XIV a Chiclayo. (Latam)

León XIV celebrará misa ante un millón de fieles en las Pampas de Pimentel

La agenda del Papa León XIV en Chiclayo se extiende entre el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, con una carga litúrgica y pastoral que convierte a la ciudad en el corazón espiritual de la visita. El primer acto público será la misa en las Pampas de Pimentel, una explanada costera donde se espera la presencia de alrededor de un millón de fieles. A continuación, el pontífice visitará de forma privada la Capilla de San Óscar A. Romero, en el barrio La Victoria, una comunidad a la que lo une una devoción personal de larga data y para cuya capilla gestionó fondos durante su período como obispo de la diócesis.

El sábado, León XIV presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, partirá en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba —convirtiéndose en el primer papa en visitar esa localidad andina— y regresará a Chiclayo para presidir el acto de cierre del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el Santuario de Zaña. Ese evento, que pondrá fin a las conmemoraciones del tricentenario de la canonización del patrono de la región, es también el motivo por el que la imagen del santo viaja en la cabina del avión papal durante todo el recorrido por el Perú.

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