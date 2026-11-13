José Luis Manzano, accionista principal de Integratel Perú, saludó al papa León XIV tras la vigilia en el Estadio Nacional de Lima

José Luis Manzano saludó al papa León XIV al término de la vigilia juvenil en el Estadio Nacional de Lima. (Captura de video)

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José Luis Manzano, accionista principal de Integratel Perú (ex Telefónica del Perú), saludó al papa León XIV al término de la vigilia de oración con jóvenes y universitarios que el pontífice encabezó este jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Cuando el Pontífice culminó su emotivo discurso y comenzó su trayecto para abandonar el Estadio Nacional, las cámaras de la transmisión oficial mostraron cómo el empresario argentino saludaba al pontífice. “Estoy conmovido y movilizado con la energía del Papa y los jóvenes”, afirmó Manzano, que acudió al multitudinario evento con su esposa.

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La vigilia reunió a más de 50.000 jóvenes y fue la actividad central de la segunda jornada del Papa en el Perú, último tramo de su gira por Sudamérica tras su paso por Uruguay y Argentina. Al finalizar la vigilia, León XIV se trasladó a la Nunciatura Apostólica, donde tenía prevista una cena con obispos.

Más de 50.000 jóvenes asistieron al acto central de la segunda jornada del papa León XIV en el Perú. (REUTERS/Daniel Becerril)

Auspicio oficial de la visita

Integratel Perú es auspiciante oficial de la visita de León XIV al Perú, que se extiende del 11 al 16 de noviembre. La empresa firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano para brindar soporte tecnológico y reforzar la conectividad en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca, Ucayali y Cusco.

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Entre las 17 sedes oficiales incluidas en el acuerdo figuran la Base Aérea Las Palmas, el Gran Teatro Nacional, el Palacio de Gobierno, la Nunciatura Apostólica, las Pampas de Pimentel, Sacsayhuamán y el Centro Histórico del Cusco.

El Papa León XIV se emociona al ver la multitud de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima. Un momento de profunda conexión y alegría compartida, que el Santo Padre apenas pudo disimular algunas lágrimas. | Vatican News

El 5 de noviembre, el presidente del directorio de Integratel Perú, Germán Ranftl, y su gerente general, Ariel Palumbo, se reunieron con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini. En ese encuentro le comunicaron que la empresa daría conectividad fija en los 23 puntos oficiales del recorrido papal, para garantizar el servicio a la población y el trabajo de los medios nacionales e internacionales.

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Reconocimientos de la Iglesia y la Cancillería

La Conferencia Episcopal Peruana destacó el aporte de Integratel para reforzar sus redes fijas y móviles durante la visita. Su presidente, monseñor García Camader, señaló la importancia del apoyo de las empresas y afirmó que la visita se logrará “conectados y hermanados”.

En la presentación de los preparativos que realizó la Conferencia Episcopal a fines de octubre, Palumbo definió a la compañía como aliada tecnológica de la visita pastoral. En esa ocasión también fueron presentadas como aliadas Industrias San Miguel, que donó más de cuatro millones de botellas de agua, y Auna Perú, que dispuso ambulancias y personal médico.

El canciller Carlos Espá agradeció a Integratel durante la inauguración del Centro Internacional de Prensa, a la que asistió Palumbo. El canciller reconoció a la empresa por llevar conectividad a las sedes para que la imagen y la palabra del Papa se transmitan en tiempo real.

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Integra Tec International adquirió en abril de 2025 el 99,3% de las acciones de Telefónica del Perú, que desde entonces se denomina Integratel Perú.