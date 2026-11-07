BCRP reporta alza en las tasas de interés corporativas a 90, 180 y 360 días

Las tasas de interés preferenciales que las entidades financieras aplican a las empresas con menor perfil de riesgo registraron incrementos en sus tres principales plazos de referencia: 90, 180 y 360 días. De acuerdo con el boletín semanal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los indicadores correspondientes a los préstamos en soles mostraron avances frente a los niveles observados en agosto y setiembre de 2026.
Este comportamiento se presentó entre el 15 y el 21 de octubre, periodo en el que la tasa interbancaria promedio alcanzó el 4,25% anual en moneda nacional y el 4% en dólares. En los meses anteriores, durante agosto y setiembre, el indicador interbancario en soles se había mantenido en 4,24% anual.
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Préstamos corporativos a 90 días
Al cierre del 21 de octubre, el costo preferencial de los créditos corporativos a 90 días llegó a 4,72% anual en soles, mientras que en moneda estadounidense se situó en 4,03%, según los datos publicados por el organismo monetario.
La evolución de este indicador refleja un aumento progresivo durante los últimos meses. En setiembre, la tasa para los financiamientos en soles alcanzó el 4,67% anual, por encima del 4,58% registrado en agosto. De esta manera, el resultado de octubre confirma la continuidad de esa tendencia.
Tasas corporativas a 180 días
El comportamiento también se replicó en los financiamientos empresariales con un plazo de 180 días. El BCRP reportó que este indicador llegó a 4,89% anual en soles al 21 de octubre, mientras que para las operaciones en dólares alcanzó el 4,29%.
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En comparación con los registros anteriores, la tasa en moneda nacional pasó de 4,74% en agosto a 4,81% en setiembre. El nuevo resultado representa otro incremento en el costo preferencial de los créditos corporativos, que se otorgan a compañías consideradas de menor riesgo por las entidades financieras.
¿Qué ocurrió con los préstamos a 360 días?
En el plazo más extenso de los tres indicadores analizados, la tasa de interés preferencial corporativa llegó a 5,06% anual en soles y a 4,52% en dólares al 21 de octubre. Con este resultado, el indicador en moneda nacional también superó los niveles registrados durante los dos meses precedentes.
En agosto, el costo de estos préstamos en soles se ubicó en 4,93% anual, mientras que en setiembre subió a 5,02%. La cifra de octubre consolida así una trayectoria ascendente en los financiamientos empresariales de mayor duración.
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Evolución del crédito al sector privado
Estos resultados se conocen en un contexto de expansión del financiamiento en el país. Según el BCRP, el crédito total al sector privado mantuvo un crecimiento interanual de 10,3% en setiembre de 2026.
Este indicador comprende los préstamos concedidos por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas. Su evolución permite observar el comportamiento del financiamiento destinado a empresas y personas, en un periodo en el que las tasas de interés corporativas registraron incrementos en los distintos plazos evaluados por la autoridad monetaria.
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