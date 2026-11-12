Papa León XIV recuerda a los peruanos en el extranjero, pide respeto para los migrantes y llama a la paz mundial

El Santo Padre hizo un llamado a la responsabilidad del uso de las nuevas tecnologías, cuidar el medio ambiente y luchar por la paz

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El papa León XIV dedicó parte de su discurso ante las autoridades peruanas a la migración, los vínculos familiares que se mantienen pese a la distancia y la necesidad de que los países busquen respuestas conjuntas frente a los desafíos internacionales. Durante su intervención en el Gran Teatro Nacional, el pontífice recordó a los peruanos que viven en el extranjero y destacó cómo conservan el afecto por sus familias y sus comunidades de origen.

También se refirió a las personas que llegan al Perú en busca de nuevas oportunidades y sostuvo que sus historias y esperanzas merecen acogida y respeto. En ese contexto, llamó a fortalecer el diálogo entre las naciones para atender problemas que trascienden las fronteras, como la migración, la protección del medio ambiente y los conflictos internacionales.

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Pope Leo XIV and Peru's President Keiko Fujimori attend a meeting with authorities, civil society, and diplomatic corps at the Grand National Theatre of Peru in Lima on November 11, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV resaltó el vínculo de los peruanos en el extranjero

Al referirse a los compatriotas que residen fuera del país, el papa reconoció el esfuerzo de quienes construyen una vida en otros territorios sin perder el vínculo con sus familias y comunidades. “Por otro lado, pienso en tantos peruanos que viven fuera del país y que, mientras construyen su vida en otras tierras, conservan el afecto por sus familias y contribuyen a sus comunidades de origen”, expresó.

El pontífice también reflexionó sobre la relación que mantienen los migrantes con su tierra natal y afirmó que la distancia no necesariamente debilita ese sentimiento. “La distancia no disminuye necesariamente el amor a la patria. A veces permite reconocer con mayor claridad cuánto hemos recibido de ella”, señaló.

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Pope Leo looks on after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps attended by Peru's President Keiko Fujimori at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

“¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”

Como ejemplo de esos vínculos, León XIV mencionó la devoción al Señor de los Milagros, una expresión religiosa que continúa reuniendo a peruanos incluso en ciudades alejadas del país. “En ciudades muy lejanas, la imagen del Señor de los Milagros sigue reuniendo a peruanos que encuentran en aquella devoción una manera de conservar los vínculos con su tierra. ¡Yo mismo he visto a Roma vestirse de morado!”, manifestó.

Con esta referencia, el papa puso en valor una manifestación de fe que permite a los peruanos mantener una conexión con sus raíces mientras viven en otros países. Su mención de Roma evidenció que también ha sido testigo de cómo esta tradición religiosa se mantiene fuera del Perú.

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El papa León XIV alude a la procesión del Señor de los Milagros durante su mensaje sobre los vínculos de los migrantes peruanos. (Infobae Perú/Reuters/Agencia Andina)

León XIV pidió respeto a los migrantes

Durante su discurso, León XIV también se refirió a las personas que migran hacia el territorio peruano y pidió que sus experiencias sean recibidas con consideración. “Quienes llegan al Perú traen también historias y esperanzas que merecen acogida y respeto”, afirmó.

El pontífice vinculó la migración con las consecuencias que las decisiones internacionales tienen en la vida cotidiana de las familias. “En sus historias se advierte que las relaciones entre los países tienen consecuencias muy concretas para la vida de las familias”, sostuvo.

Pope Leo gestures beside Peru's President Keiko Fujimori after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Cooperación internacional ante desafíos comunes

León XIV consideró que distintos problemas requieren respuestas que superen las fronteras nacionales. Entre ellos mencionó la protección del medio ambiente, el uso responsable de las nuevas tecnologías y los movimientos migratorios.

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“Numerosas cuestiones que afectan a la vida de sus habitantes, desde la protección del ambiente hasta los movimientos migratorios, encuentran mejores respuestas mediante el diálogo y la cooperación”, expresó. En esa línea, recordó la posición geográfica del Perú y sus vínculos con otros territorios: “Por su condición andina y amazónica y su apertura al Pacífico, el Perú mantiene vínculos con las naciones vecinas y con pueblos de otros continentes”.

Pope Leo gestures beside Peru's President Keiko Fujimori after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Diplomacia y diálogo frente a las guerras

El papa también abordó los conflictos que afectan a distintas regiones del mundo y planteó la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos. “Las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos reclaman una diplomacia paciente que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”, manifestó.

Asimismo, recordó que las decisiones de cada país no pueden ignorar las consecuencias que tienen para otras naciones. “Cada nación posee aspiraciones legítimas, pero ninguna puede considerar ajena la suerte de los demás”, sostuvo.

Pope Leo gestures beside Peru's President Keiko Fujimori after addressing authorities, members of civil society and the diplomatic corps at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV pidió al Perú promover la paz internacional

En la parte final de su reflexión sobre las relaciones entre países, León XIV alentó al Perú a contribuir al entendimiento y a la cooperación regional e internacional, incluso cuando existan posiciones enfrentadas.

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“Aliento al Perú a seguir contribuyendo a la cooperación regional e internacional y a favorecer el entendimiento, incluso cuando las posiciones parezcan irreconciliables”, expresó. Finalmente, insistió en que los esfuerzos diplomáticos deben mantenerse orientados a aliviar el sufrimiento de las poblaciones: “Que nunca se renuncie a buscar caminos para aliviar el sufrimiento de los pueblos y avanzar hacia la paz”.

A través de estas referencias, el pontífice vinculó la experiencia de los migrantes con la responsabilidad de los Estados de cooperar frente a problemas compartidos. Su mensaje puso el acento en la acogida, el respeto y el diálogo como caminos para fortalecer las relaciones entre los pueblos.

Pope Leo addresses authorities, members of civil society and the diplomatic corps in the presence of Peru's President Keiko Fujimori (not pictured) at the Gran Teatro Nacional during his 12-day trip to South America, returning to the country where he served as a missionary and later as bishop of Chiclayo, in Lima, Peru, November 11, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda