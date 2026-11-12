Perú

César Ritter anuncia la muerte de su madre y le dedica emotivo post: “Me mostró lo bello que es una mujer rebelde”

El actor se pronunció en sus redes sociales con un mensaje largo recordando a su progenitora y la lucha contra el cáncer que padecía

A la izquierda, un hombre y una mujer posan con gafas de sol; a la derecha, una mano sujeta una fotografía en blanco y negro de una mujer joven
El actor peruano César Ritter difundió fotografías familiares tras comunicar el fallecimiento de su madre en redes sociales.
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César Ritter anunció la muerte de su madre con un mensaje en el que repasó el proceso que atravesó su familia desde el diagnóstico de un tumor cerebral. El actor peruano compartió la despedida en su cuenta de Instagram y expuso la dificultad de aceptar la ausencia de una mujer a la que definió por su firmeza y su actitud frente a la vida.

Escribo para no sentir culpa de no poder llorarla”, expresó César Ritter al comienzo de su publicación. El intérprete explicó que el duelo lo encontró ante una sensación de desconcierto, después de un período marcado por el deterioro de la salud de su madre.

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Según contó, el tumor cerebral afectó de forma progresiva la capacidad de ella para comunicarse. Su madre intentaba conversar, expresar lo que quería y participar de decisiones cotidianas, pero ya no lograba hacerse entender con claridad.

Captura de pantalla de Instagram que presenta una fotografía de César Ritter junto a su madre y un texto testimonial
Una publicación en Instagram del actor peruano César Ritter informa sobre el fallecimiento de su madre junto a un texto de despedida.

Esa situación trasladó a sus hijos una responsabilidad difícil de asumir. En distintas consultas médicas, los profesionales esperaban que el actor respondiera por ella, una circunstancia que lo llevó a pedirle que cediera parte del control y confiara en su familia.

Con el paso de los días, aquella petición tomó otro significado para Ritter. El actor recordó que su madre mantuvo siempre una personalidad intensa, con opiniones firmes y una disposición a defender a los suyos sin medir formalidades.

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Por eso, reconoció que le pesaba haber deseado que se tranquilizara ante los conflictos derivados de su enfermedad. “Me dolió haber deseado que acallara su ímpetu, que dejara de ser quien fue siempre, que empezara a morir”, escribió.

El protagonista de Al fondo hay sitio vinculó ese sentimiento con la pérdida paulatina de los rasgos que identificaban a su madre. En lugar de referirse solo al avance de la enfermedad, eligió destacar el carácter y las enseñanzas que dejó en su familia.

Gracias mamá, por enseñarme a rebelarme. A no quedarme callado. A pelear y mandar a la mierda las formas cuando se trata de defender a la familia”, señaló en otra parte de su mensaje.

César Ritter destacó la amistad entre su madre y Cecilia

En su despedida, César Ritter también dedicó varias líneas a la relación que su madre construyó con Cecilia, su esposa. El actor explicó que ambas tenían temperamentos fuertes y diferencias visibles en asuntos vinculados con la religión, la educación y la alimentación.

A pesar de esas posturas, con el tiempo lograron escucharse y desarrollar un vínculo cercano. Ritter valoró que dos mujeres de personalidad marcada pudieran establecer una amistad, incluso cuando no coincidían en distintos temas de la vida cotidiana.

Una mujer de edad avanzada, una mujer adulta y una niña sentadas y abrazadas en un sofá marrón en una sala
La madre del actor César Ritter aparece junto a dos integrantes de su familia en una imagen compartida tras el anuncio de su fallecimiento.

El actor contó que ese vínculo cobró una dimensión particular durante los últimos días de su madre en la clínica. Según relató, ella se negaba a comer, una situación que preocupaba a sus seres queridos ante el deterioro de su estado de salud.

Fue entonces cuando Cecilia se acercó para intentar alimentarla. Ritter recordó que su madre aceptó las cucharadas que le ofreció su esposa, un gesto que quedó grabado en medio de la despedida familiar.

Mi mamá la miró y aceptó cada cucharada”, escribió el actor. Para él, esa escena resumió el afecto que se había formado entre ambas y que sobrevivió a sus desacuerdos.

Ritter describió a su madre y a Cecilia como “dos mujeres alfa” que terminaron por quererse. En su publicación, sostuvo que esa relación fue uno de los regalos que le dejó su madre antes de morir.

El mensaje de César Ritter estuvo atravesado por el reconocimiento a una mujer que no renunció a su identidad, aun cuando el tumor cerebral le quitó herramientas para expresarse. Su despedida reunió el dolor por la pérdida, el recuerdo de su fortaleza y el agradecimiento por las lecciones que, según escribió, permanecen en su familia.

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