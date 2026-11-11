Secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana: “El papa ayudará al Perú a sanar sus heridas”

León XIV vuelve a un país marcado por la violencia y las divisiones sociales. Inca Pereda confía en que su mensaje contribuya a recuperar la unidad. Foto: Vatican Media

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“Estamos, como usted puede imaginar, con las lámparas encendidas, como cuenta el Evangelio, esperando la llegada del Santo Padre”. Monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), describió así la expectativa de la Iglesia ante la visita de León XIV. La espera comenzó en enero, cuando el pontífice manifestó su intención de viajar al país.

Ya en Perú, la alegría convive con la responsabilidad de recibir al sucesor de Pedro. La preparación reunió a la Iglesia, el Estado, la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, cuyos representantes dialogaron y respetaron sus tiempos para expresar el cariño del pueblo peruano.

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Una espera que también es compromiso

El secretario general calificó la organización como una experiencia exigente, pero positiva. “Ha sido, como decimos nosotros, cansado pero contento”, afirmó. El proceso permitió poner en práctica la sinodalidad y coordinar sin apresurar las dinámicas institucionales. “No podíamos correr para ir juntos”, explicó.

Inca Pereda mantiene un vínculo especial con León XIV, quien lo nombró Capellán de Su Santidad. “Espiritualmente, emocionalmente, profundamente nos sentimos vinculados a él, comprometidos en su tarea, en su misión”, señaló. Recordó también dos gestos que reflejaban su afecto por el Perú: “una mirada brillante cuando se hablaba de Perú” y “una sonrisa amplia cuando mencionábamos lugares como Chiclayo o Lima”.

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Instante que el papa León XIV aterriza en suelo peruano | Vatican News

El reencuentro con el Perú

La visita apostólica será del 11 al 16 de noviembre. León XIV conoce las calles y comunidades peruanas por su labor pastoral en el país. “Es como cuando uno está muy lejos y dice: quiero volver a mi patria, quiero volver a mi pueblo”, comentó.

Para Inca Pereda, Chiclayo será el momento más emotivo: allí confluyen la experiencia misionera del pontífice, sus amistades y el reencuentro con la comunidad que acompañó. Lo comparó con el regreso de un párroco a una comunidad que siguió creciendo. “Es una sensación muy bella”, dijo.

Sanar heridas y mirar al Perú profundo

León XIV regresa a un país que aún enfrenta el sufrimiento y el miedo vinculados a la violencia, además de divisiones sociales. Inca Pereda espera que el mensaje del pontífice ayude a recomponer esos vínculos. “Como nos conoce, yo creo que sabrá ayudarnos a sanar las heridas de la polarización que todavía tenemos”, afirmó.

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El sacerdote espera que el papa exhorte a los responsables políticos a priorizar a quienes más necesitan atención: “Los más humildes, los más pobres”. Según recordó, León XIV ha expresado esa preocupación con discreción y sentido práctico. La visita puede reforzar la atención hacia las poblaciones vulnerables.

Lima es una verdadera fiesta con la llegada del Papa León XIV. Miles abarrotan las calles de la capital limeña

Como muestra de esa sensibilidad, Inca Pereda mencionó el interés del pontífice por visitar Incahuasi y Cañaris, en Lambayeque. El desplazamiento se descartó por dificultades geográficas y la imposibilidad de aterrizar allí con el helicóptero. Para el secretario general, que el papa contemplara esa posibilidad tiene un significado especial.

“Eso refleja que el papa está pensando en un Perú profundo, que sufre, que tiene dificultades”, sostuvo. La intención de acercarse a esas localidades expresa la preocupación por territorios que afrontan necesidades y suelen quedar lejos de la atención pública.

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Un abrazo a América Latina

Inca Pereda invitó a las comunidades de América Latina a acompañar espiritualmente el primer viaje de León XIV al continente como Sucesor de Pedro. Considera que el vínculo con la región es espiritual: “No podemos decir que es un papa que comparte nuestra sangre, pero sí podemos decir que es un papa que tiene mucho de Dios y gracia”, manifestó.

Sobre el recorrido que une Uruguay y Perú, el secretario general resumió su significado: “Como que el papa ha hecho un abrazo a América Latina”. A su juicio, la visita expresa la hermandad de pueblos unidos por la fe, las dificultades y las esperanzas comunes.

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Un video que muestra una gran congregación de personas y la vigilancia policial es rígida por el paso del papa León XIV