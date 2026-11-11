Papa León XIV llega al Perú: detalles de su recibimiento en Lima y de sus actividades en su primer día de visita

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to a youth vigil at the Monument of the Spanish in the Palermo neighborhood of Buenos Aires on November 10, 2026. On November 10, in Cordoba, Pope Leo XIV reflected on his recent hospitalization as he urged members of the Argentine Catholic Church to persevere in their pastoral work despite age or illness and to continue "making waves," as his predecessor Francis had urged. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

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El papa León XIV llega este miércoles 11 de noviembre al Perú y su primer recorrido por Lima tendrá un momento esperado por miles de fieles: el cambio al papamóvil en Breña, desde donde podrá saludarlos camino a Palacio de Gobierno. El avión del pontífice aterrizará minutos antes de las 5 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Tras la ceremonia de recepción oficial, León XIV saldrá en un vehículo cerrado por las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil. Aunque ese primer tramo tendrá resguardo especial, existe la posibilidad de que el santo padre pueda ser visto por quienes se ubiquen en las vías autorizadas.

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La llegada abrirá una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. En la capital, la agenda contempla encuentros con la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, obispos, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El papa León XIV saluda a una multitud congregada en la calle desde un balcón durante su visita a la ciudad de Córdoba en Argentina.

Papa León XIV llega a Lima minutos antes de las 5 p. m.

El papa León XIV arribará al Perú este miércoles 11 de noviembre poco antes de las 5 p. m. (tras un cambio en el horario). Su avión aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en la avenida Elmer Faucett, en el Callao, donde se realizará la recepción oficial a cargo de las autoridades peruanas.

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Desde ese punto comenzará la primera actividad pública de su visita apostólica. El pontífice saldrá en un vehículo cerrado y avanzará por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil con dirección a la basílica María Auxiliadora, en Breña.

Pope Leo XIV waves during a meeting with religious community at the square in front of the Cathedral of Our Lady of the Assumption of Cordoba, Argentina on November 10, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita, indicó que el papa podría ser visto por los fieles durante ese primer tramo, pese a que el traslado se realizará bajo medidas de seguridad. En la basílica María Auxiliadora, León XIV dejará el automóvil y abordará el papamóvil para continuar hacia el Centro Histórico de Lima.

Estas son las avenidas por las que pasará el papamóvil rumbo a la Plaza de Armas

El primer contacto directo de León XIV con los fieles está previsto en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, cerca de la plaza Bolognesi. Allí dejará el automóvil cerrado y subirá al papamóvil.

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Desde ese punto, el pontífice avanzará por la avenida Brasil, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. El recorrido seguirá por Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda antes de ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Una infografía de Infobae Perú detalla el trayecto del papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora hasta la Plaza de Armas de Lima programado para el 11 de noviembre. (Infobae)

La ruta convierte a estas avenidas en los principales puntos desde los cuales la población podrá observar el paso del líder de la Iglesia católica durante su primera tarde en el país. La Policía Nacional y las autoridades responsables de la visita coordinarán las medidas de seguridad en cada desplazamiento.

Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional marcarán su primer día

En la Plaza de Armas, el papa será recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. La actividad forma parte de la ceremonia oficial de bienvenida programada para su llegada a Lima.

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Jaime Olivos

Luego, León XIV se trasladará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde sostendrá un encuentro desde las 7:45 p. m. con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos acreditados en el Perú.

Al término de esta actividad, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pernoctará. Por motivos de seguridad, las autoridades no difundieron el itinerario que seguirá entre San Borja y la sede diplomática del Vaticano.