Perú

Papa León XIV llega al Perú: detalles de su recibimiento en Lima y de sus actividades en su primer día de visita

Este miércoles llegará a Lima para iniciar una visita apostólica de seis días, con actividades programadas en la capital, Chiclayo, Pucallpa y Cusco

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile on his way to a youth vigil at the Monument of the Spanish in the Palermo neighborhood of Buenos Aires on November 10, 2026. On November 10, in Cordoba, Pope Leo XIV reflected on his recent hospitalization as he urged members of the Argentine Catholic Church to persevere in their pastoral work despite age or illness and to continue "making waves," as his predecessor Francis had urged. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
Guardar

El papa León XIV llega este miércoles 11 de noviembre al Perú y su primer recorrido por Lima tendrá un momento esperado por miles de fieles: el cambio al papamóvil en Breña, desde donde podrá saludarlos camino a Palacio de Gobierno. El avión del pontífice aterrizará minutos antes de las 5 p. m. en el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao.

Tras la ceremonia de recepción oficial, León XIV saldrá en un vehículo cerrado por las avenidas Elmer Faucett, La Marina y Brasil. Aunque ese primer tramo tendrá resguardo especial, existe la posibilidad de que el santo padre pueda ser visto por quienes se ubiquen en las vías autorizadas.

PUBLICIDAD

La llegada abrirá una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. En la capital, la agenda contempla encuentros con la presidenta Keiko Fujimori, autoridades, obispos, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Un pontífice de espaldas con sotana blanca saluda con la mano levantada hacia una multitud en la calle desde un balcón con flores
El papa León XIV saluda a una multitud congregada en la calle desde un balcón durante su visita a la ciudad de Córdoba en Argentina.

Papa León XIV llega a Lima minutos antes de las 5 p. m.

El papa León XIV arribará al Perú este miércoles 11 de noviembre poco antes de las 5 p. m. (tras un cambio en el horario). Su avión aterrizará en el Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en la avenida Elmer Faucett, en el Callao, donde se realizará la recepción oficial a cargo de las autoridades peruanas.

PUBLICIDAD

Desde ese punto comenzará la primera actividad pública de su visita apostólica. El pontífice saldrá en un vehículo cerrado y avanzará por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil con dirección a la basílica María Auxiliadora, en Breña.

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Córdoba
Pope Leo XIV waves during a meeting with religious community at the square in front of the Cathedral of Our Lady of the Assumption of Cordoba, Argentina on November 10, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita, indicó que el papa podría ser visto por los fieles durante ese primer tramo, pese a que el traslado se realizará bajo medidas de seguridad. En la basílica María Auxiliadora, León XIV dejará el automóvil y abordará el papamóvil para continuar hacia el Centro Histórico de Lima.

Estas son las avenidas por las que pasará el papamóvil rumbo a la Plaza de Armas

El primer contacto directo de León XIV con los fieles está previsto en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, cerca de la plaza Bolognesi. Allí dejará el automóvil cerrado y subirá al papamóvil.

Desde ese punto, el pontífice avanzará por la avenida Brasil, la avenida Bolivia y la avenida Garcilaso de la Vega. El recorrido seguirá por Nicolás de Piérola y el jirón Conde de Superunda antes de ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

Mapa de calles de Lima con una ruta trazada en color naranja, ilustraciones de dos iglesias, un vehículo blanco y un pontífice que saluda
Una infografía de Infobae Perú detalla el trayecto del papamóvil desde la Basílica María Auxiliadora hasta la Plaza de Armas de Lima programado para el 11 de noviembre. (Infobae)

La ruta convierte a estas avenidas en los principales puntos desde los cuales la población podrá observar el paso del líder de la Iglesia católica durante su primera tarde en el país. La Policía Nacional y las autoridades responsables de la visita coordinarán las medidas de seguridad en cada desplazamiento.

Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional marcarán su primer día

En la Plaza de Armas, el papa será recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. La actividad forma parte de la ceremonia oficial de bienvenida programada para su llegada a Lima.

Visita del papa León XIV a la Argentina - vigilia del Papa en el Monumento de los Españoles
Jaime Olivos

Luego, León XIV se trasladará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde sostendrá un encuentro desde las 7:45 p. m. con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos acreditados en el Perú.

Al término de esta actividad, se dirigirá a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde pernoctará. Por motivos de seguridad, las autoridades no difundieron el itinerario que seguirá entre San Borja y la sede diplomática del Vaticano.

Temas Relacionados

LimaPapa León XIV en PerúPapa León XIVperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jefe de la Conferencia Episcopal niega veto a víctimas de abusos en reunión con León XIV en Perú: “No depende de mí”

El presidente de la CEP, Carlos García Camader, aseguró que no impediría que los sobrevivientes se reúnan con el pontífice y atribuyó la organización de su agenda a la Santa Sede

Jefe de la Conferencia Episcopal niega veto a víctimas de abusos en reunión con León XIV en Perú: “No depende de mí”

Declaran Patrimonio Cultural los documentos con los que el papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana

La medida, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Cultura, reconoce el valor histórico, documental y biográfico de los registros vinculados con Robert Francis Prevost en Perú

Declaran Patrimonio Cultural los documentos con los que el papa León XIV obtuvo la nacionalidad peruana

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

El comediante sigue internado en un centro de salud y su hija, Patricia Zubiate, revela nuevos alcances sobre su evolución

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Desde su llegada a Lima, el Santo Padre coincidirá con diversos artistas en los escenarios donde se presentará. Conoce sus actividades

Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Papa León XIV ya vuela a Perú: sigue EN VIVO el avión que lo trae a Lima y los detalles de su llegada

La aeronave AR1096, procedente de Buenos Aires, concluirá su trayecto de 3.100 kilómetros en instalaciones militares, donde se realizará una recepción con autoridades estatales, representantes episcopales y miembros del cuerpo diplomático acreditado

Papa León XIV ya vuela a Perú: sigue EN VIVO el avión que lo trae a Lima y los detalles de su llegada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a China y Japón en medio de la visita del papa León XIV

Resultados ONPE al 99,9%: JEE ya envió la última acta pendiente de la elección en Lima Metropolitana

ENTRETENIMIENTO

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

Mondonguito no mejora y su salud se puso más grave: “Es todo lo que se puede hacer”

Ellos son los artistas que cantarán y estarán cerca al papa León XIV durante su visita en Perú

Magaly Medina critica a Carlos Vives por polémica presentación en el Estadio San Marcos: “Él no canta, se apoya en las coristas”

Conciertos de Airbag y The Strokes se realizarán con normalidad pese al cierre temporal del Estadio San Marcos

Andrea Montenegro muestra a qué se dedica en Colombia tras alejarse de la televisión peruana y recibe elogios: “Talento puro”

DEPORTES

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura

DT de Panamá preocupado por la escasa continuidad de Jorge Gutiérrez en Universitario: “Sí que es un problema”

Capitán de Sport Huancayo revela incentivos económicos por vencer a Universitario y ganar el Clausura: “Vamos a reunirnos”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, hora, dónde ver la final en Trujillo por la Copa de la Liga 2026

Fatou Diop quedó ilusionada tras su debut en el vóley peruano y ya piensa en Universitario: “Tengo muchas ganas”