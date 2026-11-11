Perú

¿Cómo está Laura Bozzo?: Conductora peruana sigue internada y conectada a un respirador

La presentadora peruana sigue recuperándose mientras sus seguidores esperan conocer más detalles de su estado de salud

Laura Bozzo en un estudio de televisión a la izquierda y en una cama de hospital con un respirador médico a la derecha
La conductora de televisión Laura Bozzo permanece internada en un centro de salud donde recibe asistencia respiratoria.
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Laura Bozzo continúa hospitalizada y conectada a un respirador por complicaciones pulmonares que, hasta ahora, impiden que reciba el alta médica. La conductora peruana, de 75 años, atraviesa un período de recuperación luego de una serie de problemas de salud que requirieron una intervención de urgencia.

La información más reciente sobre su condición fue compartida por Andrea Escalona, conductora del programa Hoy. La presentadora contó que recibió detalles de una persona cercana a Bozzo que pudo visitarla durante su internación.

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Tiene todavía un tema en el pulmón”, explicó Escalona al referirse a la situación médica de la figura televisiva. Ese problema sería el motivo por el que Bozzo aún requiere asistencia respiratoria y no pudo abandonar el hospital.

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“Por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”, añadió la conductora durante la emisión del matutino mexicano. Por el momento, no trascendió una fecha estimada para el alta de la peruana.
Laura Bozzo
La presentadora se encuentra hospitalizada desde octubre. (FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)

La crisis de salud comenzó el 13 de octubre, cuando Laura Bozzo ingresó de emergencia al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera duodenal perforada, una afección que derivó en una cirugía inmediata.

Tras la intervención, su evolución se complicó. El programa Venga la Alegría informó que la conductora presentó peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar. También habría sufrido un colapso en el pulmón izquierdo.

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Ante ese escenario, Bozzo fue trasladada a un centro médico de la Ciudad de México. Allí permaneció intubada, sedada y bajo cuidados de terapia intensiva, de acuerdo con los reportes difundidos por la televisión mexicana.

El actor Alfredo Adame relató que buscó acercarse a la presentadora pocos días después de su ingreso, aunque una persona de su entorno le recomendó no visitarla por la delicadeza del cuadro.

“Está intubada en grado cinco, o sea, totalmente boca, nariz, todo”, declaró Adame ante medios de comunicación. El actor sostuvo que la conductora se encontraba bajo sedación cuando recibió esa información.

Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina recuerda los problemas económicos de Laura Bozzo tras cuestionar la información sobre su salud. Captura: Magaly TV La Firme.

Está en un estado casi, casi, pues, un coma inducido”, expresó. Adame explicó que decidió no insistir en el contacto después de conocer las condiciones en las que se encontraba Bozzo.

La relación entre ambos estuvo marcada durante años por conflictos públicos y disputas legales. Sin embargo, Adame afirmó que ya se habían reconciliado antes de que la conductora fuera hospitalizada.

La hija de Laura Bozzo habría pedido USD 5.000 por una entrevista

Mientras la familia mantiene reserva sobre mayores detalles de la recuperación, el programa peruano América Hoy difundió una versión relacionada con Victoria de la Fuente, hija de la presentadora.

Según el espacio televisivo, De la Fuente habría pedido USD 5.000 a un periodista mexicano a cambio de ofrecer información sobre el estado de salud de su madre. La versión surgió a partir de testimonios de comunicadores que intentaron contactarla durante el fin de semana.

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“Este fin de semana le escribí a Victoria para preguntarle cómo se encuentra y me pidió cinco mil dólares a cambio de contarme cómo estaba su mamá”, afirmó uno de los periodistas, según el informe de América Hoy.
Victoria de la Fuente es señalada por presunto cobro para informar sobre Laura Bozzo
Victoria de la Fuente es señalada por presunto cobro para informar sobre Laura Bozzo

Otro comunicador dijo que buscó a De la Fuente con el objetivo de coordinar una entrevista exclusiva para Hoy. Según su relato, la hija de Laura Bozzo no descartó la posibilidad, aunque preguntó cuáles eran las condiciones económicas que ofrecía el programa.

“Me puse en contacto con ella porque quería una entrevista exclusiva en Hoy y ella ha optado por preguntar cuál es el presupuesto que se maneja para una entrevista de este tipo”, sostuvo.

El periodista señaló que el ciclo no acostumbra pagar por declaraciones. “Entiendo que hay muchos gastos en torno a la salud de Laura. Ella está cobrando por entrevistas. Yo le dije que en Hoy no pagamos por entrevistas”, agregó.

La condición médica de la conductora permanece bajo reserva. Sus apariciones públicas quedaron suspendidas mientras continúa internada y conectada a un respirador por las complicaciones pulmonares.

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