Laura Bozzo iba a participar en La Mansión VIP: Alfredo Adame le consiguió el contrato previo a su hospitalización

La conductora peruana permanece en terapia intensiva tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada, mientras la neumonía que complicó su cuadro todavía no cede. (CUARTOSCURO)

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Alfredo Adame reveló que, antes de la hospitalización de Laura Bozzo, le había conseguido un lugar en la segunda temporada de La Mansión VIP, producción del creador de contenido HotSpanish que arranca este domingo 8 de noviembre.

El conductor explicó que la presentadora peruana le pidió ayuda hace casi un año para encontrar trabajo en un reality show, y que el contrato con la producción se firmó dos meses antes de su internamiento.

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Alfredo Adame negoció el contrato con el productor Roberto González Manzo

Alfredo Adame contó que Laura Bozzo lo contactó directamente para solicitar su intervención. “A mí hace cosa de un año Laura me dijo: ‘Adame, consígueme trabajo. Llévame a algún reality’”, relató el actor en un encuentro con los medios de comunicación.

El actor relató que buscó ver a la conductora tras conocer la gravedad de su cuadro, pero el acceso a terapia intensiva se lo impidió. (FOTO: ROGELIO MORALES / FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El conductor acudió a Fernando Ramírez, quien negoció con Roberto González Manzo, productor conocido como HotSpanish y responsable de La Mansión VIP. Según Adame, el acuerdo se cerró hace dos meses: “Ya habían firmado contrato, hace dos meses firmaron contrato. Yo le hablé personalmente a Laura y le dije: ‘Ya está’”.

Hasta el momento, González Manzo no ha confirmado públicamente la participación de Laura Bozzo en el programa ni ha revelado quién ocuparía su lugar en caso debido a que su estado de salud le impediría integrarse al reality, que está próximo a comenzar.

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Laura Bozzo permanece hospitalizada desde el 13 de octubre

La conductora peruana fue internada de emergencia el 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, tras sufrir una úlcera duodenal perforada que derivó en un cuadro de peritonitis. Su hija, Victoria de la Fuente, reveló en entrevista con el programa peruano Amor y Fuego de Willax Televisión que los médicos le daban 10% de probabilidades de sobrevivir.

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Al cuadro inicial se sumaron un choque séptico, sepsis, neumonía y complicaciones en la presión cardiaca. Tras la cirugía en Acapulco, Bozzo fue trasladada a un hospital del IMSS en la Ciudad de México, donde continuó el tratamiento especializado.

Alfredo Adame desistió de visitarla al enterarse de que estaba intubada

Alfredo Adame contó que intentó visitar a Laura Bozzo a los cuatro días de su llegada a la Ciudad de México, pero una persona cercana a la conductora lo disuadió. “Está intubada en grado cinco, o sea, totalmente boca, nariz, todo. Y está en un estado casi, casi, pues un coma inducido”, relató el actor sobre la información que recibió en ese momento.

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Tras conocer ese panorama, Adame decidió no insistir. “Me dijo que no, porque no era prudente porque estaba intubada y estaba, pues estaba mal”, explicó. “Entonces, pues sí me quedé, ya no volví a llamar ni nada”, añadió.

La recuperación muestra avances tras tres semanas de hospitalización

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La hija de Laura Bozzo confirmó que, tras cumplir tres semanas internada, su madre salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y fue trasladada a una habitación bajo observación médica. “Ya está gritándole a las enfermeras”, comentó entre risas la hija de la conductora en la misma entrevista con Amor y Fuego.

Pese a la mejoría reportada, no se ha confirmado una fecha para el alta hospitalaria de Laura Bozzo. De la Fuente también desmintió las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto fallecimiento de su madre, rumor que calificó como lo más “chocante” entre las especulaciones surgidas durante la hospitalización.

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Alfredo Adame, consultado por el programa Venga la Alegría sobre el estado actual de Bozzo, señaló que el entorno de la conductora ha manejado la información con reserva. “Nada, absolutamente, son herméticos totalmente”, afirmó, sin ofrecer detalles médicos adicionales sobre la evolución más reciente de la presentadora.