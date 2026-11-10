México

Laura Bozzo continúa hospitalizada en Ciudad de México y conectada a un respirador

Pese a reportes de leve mejoría, la conductora peruana permanece en el Hospital General de México sin fecha definida para recibir el alta médica

Laura Bozzo
La presentadora se encuentra hospitalizada desde octubre. (FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM)
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Laura Bozzo continúa hospitalizada en el Hospital General de México, conectada a un respirador por complicaciones pulmonares que impiden darle el alta. La información fue confirmada por Andrea Escalona, conductora del programa Hoy, quien habría recibido detalles de una persona cercana que visitó a la presentadora peruana. El cuadro lleva cerca de un mes sin fecha definida para su resolución.

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”, explicó Escalona en declaraciones durante el matutino Hoy.

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Bozzo, de 75 años, ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera duodenal perforada que requirió cirugía inmediata.

Tras la intervención, el cuadro se complicó con peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo, de acuerdo con el programa Venga la Alegría. La conductora fue trasladada después a un hospital de la Ciudad de México, donde permaneció intubada y sedada en terapia intensiva.

Laura Bozzo recostada en una cama de hospital sobre almohadas blancas con bata médica y un catéter en el cuello
Andrea Escalona reveló detalles sobre la salud de la conductora peruana, que lleva semanas bajo vigilancia médica en un área de acceso restringido. (Instagram: Laura Bozzo)

El actor Alfredo Adame relató que, a los cuatro días del ingreso de Bozzo a México, intentó visitarla, pero una persona cercana se lo desaconsejó. “Está intubada en grado cinco, o sea, totalmente boca, nariz, todo. Y está en un estado casi, casi, ¿cómo te diré? Pues, un coma inducido”, expresó Adame recientemente a medios de comunicación.

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Adame explicó que, tras conocer esos detalles, decidió no volver a llamar. “Me dijo que no, porque no era prudente porque estaba intubada y estaba, pues estaba mal”, recordó. Pese al historial de enfrentamientos legales entre ambos, el actor aseguró que ya existía una reconciliación previa a la hospitalización.

Reportes posteriores hablaron de una leve mejoría

Para el 25 de octubre, el periodista Ernesto Buitrón informó en Magaly TV sobre una “probable mejoría”, con base en información del chófer y asistente personal de Bozzo, Aarón Guerrero. Según esa versión, los médicos lograron controlar la septicemia y existía la posibilidad de trasladarla fuera de terapia intensiva.

La conductora Martha Figueroa detalló que, 12 días después del traslado a la capital del país, “hay una mejoría muy leve, pero la neumonía continúa”. Precisó que la frecuencia cardiaca de Bozzo se reportaba estable y que no había sido necesario volver a intubarla en ese momento.

Laura Bozzo permanece en una habitación privada dentro de un sector del hospital con acceso limitado solo a personas autorizadas. El periodista Ernesto Buitrón relató a Trome que una fotógrafa llegó hasta la puerta de la habitación, pero un guardia de seguridad le negó el ingreso.

Laura Bozzo
Pese a reportes de leve mejoría, la presentadora seguiría conectada a un respirador mientras médicos tratan una afectación en el pulmón. (CUARTOSCURO)

Figueroa describió la restricción en términos similares: “Ahí ni puedes entrar. No, no se puede entrar. Porque está en un hospital donde solamente puede entrar una persona a estar con ella”. Agregó que desconoce si las hijas de la conductora permanecen dentro del hospital o esperan afuera.

La hospitalización estuvo marcada por rumores falsos de fallecimiento

Durante el proceso circularon versiones erróneas sobre la muerte de Bozzo, que generaron preocupación entre familiares y seguidores antes de ser desmentidas. Buitrón explicó que el dato inicial llegó a través de Adame, quien a su vez lo había recibido del asistente de la conductora.

“La primera noticia que recibí fue de Alfredo Adame. Él me había confirmado lo que Aarón, el asistente de Laura, le comunicó: que había fallecido”, relató Buitrón al medio peruano Trome. El comunicador atribuyó la confusión a la gravedad del choque séptico que atravesaba la presentadora en ese momento.

Alejandra de la Fuente, hija de la conductora, había señalado previamente: “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”. Buitrón confirmó que una de las hijas no se ha alejado del hospital durante el proceso.

Hasta el momento no se ha difundido una fecha estimada para el alta médica de Bozzo, ni un diagnóstico oficial detallado sobre su evolución pulmonar. La declaración de la conductora Andrea Escalona constituye uno de los reportes más recientes sobre el estado de la conductora, que continúa conectada a un respirador mientras persiste el tema en el pulmón.

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