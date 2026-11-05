Medifarma denuncia a vocales de Indecopi tras multa de S/2,4 millones por suero defectuoso vinculado a siete muertes

Medifarma presentó una denuncia penal contra los vocales de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, luego de que esa instancia confirmara la multa de S/ 2,4 millones impuesta a la farmacéutica por el caso del lote de suero fisiológico defectuoso vinculado con siete muertes y otros pacientes afectados.
Según informó SEMANAeconómica, la institución ya fue notificada formalmente de la acción legal. La denuncia se dirige contra los integrantes de la sala que resolvieron en segunda instancia el procedimiento administrativo sancionador y ratificaron la decisión emitida en 2025 por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3.
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La compañía sostiene que Indecopi incurrió en un presunto “avocamiento indebido”. Bajo ese argumento, considera que el organismo debió esperar el desenlace de las investigaciones en la vía penal antes de resolver la responsabilidad administrativa por la comercialización del suero.
La denuncia se suma a otros recursos que la empresa presentó durante el procedimiento. Medifarma solicitó suspensiones, interpuso una acción de amparo y denunció penalmente a los miembros de la comisión que emitió la sanción en primera instancia.
La primera denuncia contra integrantes de Indecopi fue archivada
La primera acción penal de Medifarma contra los integrantes de la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 fue archivada, aunque la compañía apeló esa decisión. Ahora, la nueva denuncia por el mismo argumento está a cargo de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, de acuerdo con la información difundida por SEMANAeconómica.
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Especialistas citados por la revista señalaron que los procedimientos administrativos y penales pueden desarrollarse de forma paralela, ya que persiguen responsabilidades distintas. Un informe previo de la Oficina de Asesoría Jurídica de
Indecopi también concluyó que una investigación fiscal no equivale a un proceso judicial que obligue a suspender automáticamente el trámite administrativo.
La sanción contra Medifarma surgió por la comercialización de un lote de suero fisiológico que fue retirado del mercado en marzo de 2025. Indecopi abrió el procedimiento de oficio y dispuso medidas cautelares para que la empresa cubriera los gastos médicos de los pacientes afectados y los servicios funerarios de las víctimas.
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El suero fue inmovilizado tras reportes de reacciones adversas y muertes
El caso se originó por el lote 2123624 de suero fisiológico al 0,9% elaborado por Medifarma. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió la alerta sanitaria y ordenó la inmovilización del producto el 24 de marzo de 2025, tras recibir notificaciones de reacciones adversas graves en pacientes de clínicas privadas de Lima, Cusco y La Libertad.
Los análisis de calidad concluyeron que el producto era “no conforme” para el contenido de cloruro de sodio. La autoridad sanitaria identificó observaciones críticas en la fabricación, en especial en las etapas de mezclado y control de calidad, y ordenó el cierre temporal del área de producción de líquidos estériles de gran volumen de la empresa.
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La Defensoría del Pueblo advirtió que el primer fallecimiento conocido ocurrió el 28 de febrero de 2025, pero no fue reportado a Digemid de forma oportuna. Para el 27 de marzo, la entidad sanitaria había recibido 12 reportes de efectos adversos, entre ellos dos muertes. Las investigaciones posteriores ampliaron la cifra de víctimas y derivaron en pesquisas fiscales contra representantes de la compañía y otros posibles responsables.
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