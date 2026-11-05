Perú

Medifarma denuncia a vocales de Indecopi tras multa de S/2,4 millones por suero defectuoso vinculado a siete muertes

El regulador peruano había dictado medidas cautelares para que el laboratorio cubriera los gastos médicos de los afectados y los servicios funerarios de las víctimas

suero fisiologico - medifarma
Medifarma alegó un presunto avocamiento indebido bajo la postura de que el proceso administrativo debió esperar la resolución penal.
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Medifarma presentó una denuncia penal contra los vocales de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, luego de que esa instancia confirmara la multa de S/ 2,4 millones impuesta a la farmacéutica por el caso del lote de suero fisiológico defectuoso vinculado con siete muertes y otros pacientes afectados.

Según informó SEMANAeconómica, la institución ya fue notificada formalmente de la acción legal. La denuncia se dirige contra los integrantes de la sala que resolvieron en segunda instancia el procedimiento administrativo sancionador y ratificaron la decisión emitida en 2025 por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3.

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La compañía sostiene que Indecopi incurrió en un presunto “avocamiento indebido”. Bajo ese argumento, considera que el organismo debió esperar el desenlace de las investigaciones en la vía penal antes de resolver la responsabilidad administrativa por la comercialización del suero.

La denuncia se suma a otros recursos que la empresa presentó durante el procedimiento. Medifarma solicitó suspensiones, interpuso una acción de amparo y denunció penalmente a los miembros de la comisión que emitió la sanción en primera instancia.

indecopi . medifarma
La Defensoría del Pueblo advirtió que el primer fallecimiento de febrero de 2025 no fue comunicado de manera oportuna a Digemid.

La primera denuncia contra integrantes de Indecopi fue archivada

La primera acción penal de Medifarma contra los integrantes de la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 fue archivada, aunque la compañía apeló esa decisión. Ahora, la nueva denuncia por el mismo argumento está a cargo de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, de acuerdo con la información difundida por SEMANAeconómica.

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Especialistas citados por la revista señalaron que los procedimientos administrativos y penales pueden desarrollarse de forma paralela, ya que persiguen responsabilidades distintas. Un informe previo de la Oficina de Asesoría Jurídica de

Indecopi también concluyó que una investigación fiscal no equivale a un proceso judicial que obligue a suspender automáticamente el trámite administrativo.

La sanción contra Medifarma surgió por la comercialización de un lote de suero fisiológico que fue retirado del mercado en marzo de 2025. Indecopi abrió el procedimiento de oficio y dispuso medidas cautelares para que la empresa cubriera los gastos médicos de los pacientes afectados y los servicios funerarios de las víctimas.

Indecopi. (Foto referencial)
Indecopi. Las pruebas de laboratorio revelaron fallas en el nivel de cloruro de sodio y observaciones en la etapa de mezclado del lote 2123624. (Foto referencial)

El suero fue inmovilizado tras reportes de reacciones adversas y muertes

El caso se originó por el lote 2123624 de suero fisiológico al 0,9% elaborado por Medifarma. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió la alerta sanitaria y ordenó la inmovilización del producto el 24 de marzo de 2025, tras recibir notificaciones de reacciones adversas graves en pacientes de clínicas privadas de Lima, Cusco y La Libertad.

Los análisis de calidad concluyeron que el producto era “no conforme” para el contenido de cloruro de sodio. La autoridad sanitaria identificó observaciones críticas en la fabricación, en especial en las etapas de mezclado y control de calidad, y ordenó el cierre temporal del área de producción de líquidos estériles de gran volumen de la empresa.

La Defensoría del Pueblo advirtió que el primer fallecimiento conocido ocurrió el 28 de febrero de 2025, pero no fue reportado a Digemid de forma oportuna. Para el 27 de marzo, la entidad sanitaria había recibido 12 reportes de efectos adversos, entre ellos dos muertes. Las investigaciones posteriores ampliaron la cifra de víctimas y derivaron en pesquisas fiscales contra representantes de la compañía y otros posibles responsables.

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