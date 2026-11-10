Perú

Psoriasis: los casos graves pueden superar los S/60.000 anuales y reducir hasta 29,4% la productividad laboral

Los especialistas indican terapias biológicas cuando los tratamientos convencionales no funcionan o presentan contraindicaciones

Primer plano de una mano aplicando una crema blanca sobre la piel irritada y escamosa de un codo, que muestra signos de psoriasis.
Las guías clínicas recomiendan evaluar el impacto de la psoriasis en la salud emocional y en las relaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La psoriasis puede generar gastos que superan los S/ 60.000 al año en pacientes con cuadros graves que requieren terapias biológicas en el sector privado, según información difundida por Sun Pharma. A los costos de atención se suman ausencias, menor rendimiento en el trabajo y dificultades para sostener actividades cotidianas, educativas y laborales.

La enfermedad es crónica y se manifiesta, principalmente, a través de lesiones inflamatorias en la piel. Su impacto, sin embargo, no se limita a los síntomas visibles. El tratamiento puede involucrar consultas médicas, medicamentos, análisis, fototerapia y, en determinados casos, terapias sistémicas bajo supervisión de un especialista.

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De acuerdo con los datos presentados por la compañía, el gasto anual asociado a un paciente con psoriasis leve atendido en el sistema público puede alcanzar aproximadamente S/ 960. La cifra cambia de forma considerable cuando la enfermedad requiere tratamientos de mayor complejidad.

En pacientes con psoriasis moderada o grave, los costos varían según la evolución clínica, el esquema indicado por el dermatólogo, la disponibilidad de medicamentos y el lugar de atención. Los procedimientos especializados, como la fototerapia, también pueden elevar el gasto total para los pacientes y sus familias.

Día Mundial de la Psoriasis - Psoriasis – Flavia Laos Gian Piero Díaz – Abimael Guzmán – Perú – noticias – 28 octubre
La atención de un paciente con psoriasis leve en el sistema público genera un gasto anual aproximado de S/ 960. (Freepik)

La severidad de la enfermedad influye en el desempeño laboral

El impacto económico incluye los costos indirectos vinculados con la productividad. Un estudio publicado en British Journal of Dermatology, que analizó a 936 pacientes de Estados Unidos y cinco países europeos, halló que la pérdida total de productividad laboral aumentó conforme crecía la severidad de la psoriasis.

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La investigación registró una pérdida promedio de 10,1% en los casos leves, 18,9% en los moderados y 29,4% entre los pacientes con enfermedad grave. El estudio consideró tanto el ausentismo como la reducción del rendimiento durante la jornada laboral.

Estos datos no corresponden a una medición específica en Perú, pero permiten observar cómo la severidad de la enfermedad puede trasladarse a la vida laboral. Acción Psoriasis, asociación de pacientes y familiares, informó además que uno de cada 10 pacientes señala haber abandonado un empleo o haber sido despedido a causa de la enfermedad.

La psoriasis también puede afectar el descanso, las relaciones sociales y la salud emocional. Por ello, especialistas y guías clínicas recomiendan que la evaluación no se limite a la extensión de las lesiones, sino que incluya el impacto físico, psicológico y social que experimenta cada persona.

Una chica con caspa en el pelo (AdobeStock)
La pérdida de productividad laboral alcanza un promedio de 29,4% en las personas con cuadros graves de psoriasis. (AdobeStock)

Las terapias biológicas se indican bajo evaluación médica especializada

Las alternativas de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y de la respuesta del paciente a las terapias previas. Los cuadros leves suelen abordarse con tratamientos tópicos, mientras que la fototerapia y los medicamentos sistémicos pueden ser considerados en casos de mayor extensión o con una afectación relevante de la calidad de vida.

Las guías clínicas para psoriasis moderada o grave incluyen terapias biológicas entre las opciones disponibles cuando los tratamientos convencionales no funcionan, no se toleran o están contraindicados. Los inhibidores de interleucina 23 se encuentran dentro de este grupo, junto con tratamientos dirigidos a otras vías inflamatorias.

Claudia Aco, gerente de Marketing de Sun Pharma, indicó que la empresa incorporó hace dos años al mercado peruano una terapia biológica basada en un inhibidor de IL-23 para adultos con psoriasis en placas moderada o grave candidatos a tratamiento sistémico.

La representante señaló que el esquema contempla dos dosis iniciales y posteriores aplicaciones trimestrales, siempre bajo control médico. La elección del tratamiento debe considerar las condiciones clínicas, antecedentes, riesgos, costos y acceso de cada paciente.

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