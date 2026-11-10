Psoriasis: los casos graves pueden superar los S/60.000 anuales y reducir hasta 29,4% la productividad laboral

Las guías clínicas recomiendan evaluar el impacto de la psoriasis en la salud emocional y en las relaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La psoriasis puede generar gastos que superan los S/ 60.000 al año en pacientes con cuadros graves que requieren terapias biológicas en el sector privado, según información difundida por Sun Pharma. A los costos de atención se suman ausencias, menor rendimiento en el trabajo y dificultades para sostener actividades cotidianas, educativas y laborales.

La enfermedad es crónica y se manifiesta, principalmente, a través de lesiones inflamatorias en la piel. Su impacto, sin embargo, no se limita a los síntomas visibles. El tratamiento puede involucrar consultas médicas, medicamentos, análisis, fototerapia y, en determinados casos, terapias sistémicas bajo supervisión de un especialista.

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De acuerdo con los datos presentados por la compañía, el gasto anual asociado a un paciente con psoriasis leve atendido en el sistema público puede alcanzar aproximadamente S/ 960. La cifra cambia de forma considerable cuando la enfermedad requiere tratamientos de mayor complejidad.

En pacientes con psoriasis moderada o grave, los costos varían según la evolución clínica, el esquema indicado por el dermatólogo, la disponibilidad de medicamentos y el lugar de atención. Los procedimientos especializados, como la fototerapia, también pueden elevar el gasto total para los pacientes y sus familias.

La atención de un paciente con psoriasis leve en el sistema público genera un gasto anual aproximado de S/ 960. (Freepik)

La severidad de la enfermedad influye en el desempeño laboral

El impacto económico incluye los costos indirectos vinculados con la productividad. Un estudio publicado en British Journal of Dermatology, que analizó a 936 pacientes de Estados Unidos y cinco países europeos, halló que la pérdida total de productividad laboral aumentó conforme crecía la severidad de la psoriasis.

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La investigación registró una pérdida promedio de 10,1% en los casos leves, 18,9% en los moderados y 29,4% entre los pacientes con enfermedad grave. El estudio consideró tanto el ausentismo como la reducción del rendimiento durante la jornada laboral.

Estos datos no corresponden a una medición específica en Perú, pero permiten observar cómo la severidad de la enfermedad puede trasladarse a la vida laboral. Acción Psoriasis, asociación de pacientes y familiares, informó además que uno de cada 10 pacientes señala haber abandonado un empleo o haber sido despedido a causa de la enfermedad.

La psoriasis también puede afectar el descanso, las relaciones sociales y la salud emocional. Por ello, especialistas y guías clínicas recomiendan que la evaluación no se limite a la extensión de las lesiones, sino que incluya el impacto físico, psicológico y social que experimenta cada persona.

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La pérdida de productividad laboral alcanza un promedio de 29,4% en las personas con cuadros graves de psoriasis. (AdobeStock)

Las terapias biológicas se indican bajo evaluación médica especializada

Las alternativas de tratamiento dependen de la severidad de la enfermedad y de la respuesta del paciente a las terapias previas. Los cuadros leves suelen abordarse con tratamientos tópicos, mientras que la fototerapia y los medicamentos sistémicos pueden ser considerados en casos de mayor extensión o con una afectación relevante de la calidad de vida.

Las guías clínicas para psoriasis moderada o grave incluyen terapias biológicas entre las opciones disponibles cuando los tratamientos convencionales no funcionan, no se toleran o están contraindicados. Los inhibidores de interleucina 23 se encuentran dentro de este grupo, junto con tratamientos dirigidos a otras vías inflamatorias.

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Claudia Aco, gerente de Marketing de Sun Pharma, indicó que la empresa incorporó hace dos años al mercado peruano una terapia biológica basada en un inhibidor de IL-23 para adultos con psoriasis en placas moderada o grave candidatos a tratamiento sistémico.

La representante señaló que el esquema contempla dos dosis iniciales y posteriores aplicaciones trimestrales, siempre bajo control médico. La elección del tratamiento debe considerar las condiciones clínicas, antecedentes, riesgos, costos y acceso de cada paciente.