Perú

Ueno Bank: cuando tu plata amanece intervenida

La medida adoptada por el Banco Central de Paraguay afectó durante la semana pasada a los clientes de la quinta entidad del sistema bancario del país

Edificio acristalado de noche con un letrero luminoso en la parte superior que tiene la palabra ueno en colores rojo, blanco y azul
El edificio corporativo de Ueno Bank exhibe su letrero luminoso en la parte superior durante la noche. (Ueno Bank)
Guardar

Imagine que se despierta, abre la app de su banco y descubre que su dinero no está disponible. Eso les pasó la semana pasada a casi tres millones de paraguayos. La intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay nos recuerda a todos que, ni las personas naturales ni las jurídicas somos ni inmortales, ni invulnerables.

¿Cómo uno de los principales bancos de una economía supuestamente estable cierra sus puertas de la noche a la mañana? Propiedad de la Familia Vásquez, el origen de Ueno Bank se remonta a 1976 y luego de varias compras y consolidaciones tomó su forma actual en 2023. Con tres millones de clientes, Ueno Bank era el banco número 5 del sistema bancario paraguayo. La quiebra de este banco sigue el mismo patrón de la gran mayoría de las quiebras bancarias en la historia financiera mundial: préstamos a empresas relacionadas al mismo grupo económico, el gobierno de turno se inmiscuye y corrompe el negocio bancario, o una crisis en el mercado inmobiliario gatilla la crisis bancaria. En el caso de Ueno Bank, su intervención responde a las dos primeras causas: se convirtió en el cajero automático de la Familia Vásquez y se puso a hacer negocios turbios con el gobierno. Por esto último, siguieron las sendas renuncias del Presidente del Banco Central de Paraguay y del mismísimo presidente de la república de ese país.

PUBLICIDAD

Una imagen tomada desde un dron muestra la sede del Banco Ueno en Asunción, Paraguay, después de que el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, presentara su dimisión en medio de un procedimiento de liquidación contra la entidad de crédito digital Ueno, lo que provocó que los clientes se concentraran frente a las sucursales cerradas para intentar acceder a sus fondos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo
Una imagen tomada desde un dron muestra la sede del Banco Ueno en Asunción, Paraguay, después de que el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, presentara su dimisión en medio de un procedimiento de liquidación contra la entidad de crédito digital Ueno, lo que provocó que los clientes se concentraran frente a las sucursales cerradas para intentar acceder a sus fondos, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

Ahora bien, más allá de analizar los detalles de esta quiebra, la pregunta obvia es: ¿podría pasarle a un banco peruano? La respuesta corta: todo es posible, aunque en el corto plazo es muy poco probable. En el caso del Perú, existen razones por las cuales podemos dormir tranquilos. Primeramente, la situación financiera de nuestro sistema es, en general, bastante saludable: la rentabilidad y la capitalización patrimonial es alta; el nivel de préstamos atrasados es aceptable y están debidamente provisionados y; muy importante, el Banco Central de Reserva ha funcionado y funciona en forma efectiva brindando liquidez a los bancos en de crisis. Segundo, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) hace un buen trabajo supervisando y regulando el sistema financiero. De hecho, los casos de quiebras e intervenciones en los últimos 25 años sean contados con los dedos. Por último, tenemos implementado un Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) que protege nuestros depósitos hasta por 123 mil soles por persona.

Pese a tener un sistema financiero saludable en el Perú, siempre hay que ser desconfiado y tomar precauciones. En esta línea, mis consejos a cada uno de los ahorristas son los siguientes. En primer lugar, eduquémonos. Sepa cual es la clasificación de riesgo de la institución financiera en la cual estoy confiando mi dinero. En el portal de la SBS, se publica el rating de cada entidad supervisada. A saber, una clasificación “A” es mejor que una “B”, y “B” mejor que una “C” o “D”. En segundo lugar, esté seguro de que la empresa donde usted está ahorrando tiene su dinero protegido por el FSD. Los bancos si están afiliados, las cajas también, pero las cooperativas, fondos mutuos y de inversión, no. Tercero, siempre diversifique. No ponga todos sus ahorros en una solo institución. Especialmente, si tiene fondos que sobre pasan el monto protegido por el FSD. Le dejo un tip adicional. Si usted confía en su pareja, una buena idea es siempre mancomunar sus depósitos con el /ella. Esto debido a que el FSD se aplica por persona y por entidad, por lo que su monto cubierto por este seguro efectivamente se duplica.

PUBLICIDAD

El caso de Ueno Bank evidencia cómo el rápido crecimiento de una entidad financiera puede terminar acompañado de graves problemas de solvencia.
El caso de Ueno Bank evidencia cómo el rápido crecimiento de una entidad financiera puede terminar acompañado de graves problemas de solvencia. Foto: Ueno Bank

Todos vamos a morir... algún día. Lo único seguro en este mundo es la muerte y la plata que ya me gasté en mis vacaciones. El riesgo es parte inherente de nuestra vida. No obstante, en el caso de nuestros depósitos en el sistema peruano creo que podemos dormir tranquilos. Aunque siempre, antes de ir a la cama, uno debe revisar que todo está en orden y que las puertas y ventanas están con llave.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Enrique Castellanos

Temas Relacionados

ParaguayintervenciónDepósitosperu-opinión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Magistrado respondió a los burgomaestres que cuestionan decisión que frena las reelecciones encubiertas

Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Precio del dólar subió hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 10 de noviembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar subió hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 10 de noviembre

Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

Ya tu empleador debe haber decidido si aplicará los días no laborables por la visita del papa León XIV. No es feriado, pero el sector privado tiene la facultad para aplicar el día libre

Días no laborables por el papa León XIV en manos de tu jefe: Así puede aplicarlo la empresa privada

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

El periodista dio su opinión sobre el semblante del técnico brasileño en su última conferencia y de la decisión de convocar al ‘Cabezón’ para marzo del 2027

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

El club de Chorrillos cuestionó el fallo de la Federación Peruana de Vóley, que modificó el resultado de 3-2 a un 3-0 a favor de las ‘blanquiazules’

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Críticas de alcaldes al fallo del JNE confirma que buscaban reelegirse, dice magistrado Gunther Gonzáles

Presentan denuncia constitucional contra Miguel Torres y exigen inhabilitarlo 10 años por ley de facultades

Roberto Burneo reaparece y dice que desde el JNE “nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”

Arequipa: JEE aplica fallo del JNE y proclama al segundo regidor como nuevo alcalde de Mejía

Luis Galarreta niega desplante de Keiko Fujimori al papa León XIV: “Ella lamenta no estar hasta el final”

ENTRETENIMIENTO

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Tito Silva estrena una cumbia para celebrar la próxima visita del papa León XIV al Perú

Susy Díaz volvió a Perú y se quiebra al hablar de la situación de Florcita Polo: “Quiero abrazarla”

Monique Pardo revela que su única hija la abandonó tras accidente con el techo de su casa: “Ni siquiera me contestó”

Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Fernando Armas sorprende con su imitación del Papa León XIV a poco de su llegada a Perú

DEPORTES

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

Regatas impugnó la resolución a favor de Alianza Lima por cuatro extranjeras en Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Que se respete el resultado”

Sporting Cristal vs Cienciano: día, hora y canal TV confirmado del partido clave por el Torneo Clausura 2026

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026

Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú: “Es como mi hijo, estoy muy feliz”