Exhiben documentos de nacionalización del papa León XIV en Lima: dónde verlos gratis y cómo reservar una visita

Una muestra en la sede del Ministerio del Interior en Lima expone paneles informativos y documentos del proceso de nacionalización peruana de Robert Francis Prevost. (Mininter)

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Antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost realizó un trámite que lo vinculó oficialmente con el Perú: solicitó la nacionalidad peruana. Once años después, parte de los documentos que registran ese proceso podrán ser conocidos por el público en una exposición gratuita que abrió sus puertas en Lima, a pocos días de la llegada del papa León XIV al país.

La muestra, denominada “Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú”, fue inaugurada este lunes 9 de noviembre por el Ministerio del Interior (Mininter), a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Estará abierta al público del 10 al 24 de noviembre, en la sede del sector Interior, ubicada en San Isidro.

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La exposición permitirá conocer documentos públicos relacionados con la nacionalización del pontífice, fotografías, material audiovisual y recursos interactivos que reconstruyen su trayectoria en el Perú. Además, ofrecerá un recorrido por la historia de otros extranjeros que adoptaron la nacionalidad peruana y contribuyeron al desarrollo del país.

El ministro del Interior encabeza la inauguración de la muestra sobre la nacionalización del papa León XIV en Lima. (Mininter)

¿Qué documentos del papa León XIV podrán conocer los visitantes?

Uno de los principales atractivos de la exposición será una selección de documentos vinculados al expediente de nacionalización de Robert Francis Prevost, que permanece bajo custodia del Archivo Central de Migraciones.

El actual pontífice, nacido en Estados Unidos, obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización en agosto de 2015, cuando desarrollaba su labor pastoral en Chiclayo.

La Resolución Suprema N.º 157-2015-IN, firmada el 17 de agosto de aquel año y publicada al día siguiente, formalizó la concesión de la nacionalidad. Posteriormente, el 24 de agosto, recibió el título que lo acreditó como ciudadano peruano.

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El expediente de naturalización peruana de Robert Francis Prevost, el papa León XIV, permanece en exhibición en la sede del Ministerio del Interior en Lima. (Mininter)

El procedimiento quedó registrado en el expediente administrativo N.º 011-2015. Durante una entrevista anterior con la Agencia Andina, el superintendente de Migraciones, Luis Yunis Herrera, destacó que Prevost obtuvo una elevada calificación en el examen de conocimientos sobre el Perú que forma parte del proceso de naturalización.

Estos antecedentes forman parte de una historia que comenzó décadas antes, cuando Prevost llegó al Perú como misionero agustino en 1985. Su trayectoria estuvo vinculada a comunidades de Piura, La Libertad y Lambayeque, especialmente a la diócesis de Chiclayo.

Dos galerías para recorrer la historia del pontífice y la migración

La exhibición está distribuida en dos espacios.

La primera galería, “El Papa León XIV”, presenta documentación vinculada a su nacionalización, fotografías y contenidos audiovisuales que permiten reconstruir diferentes etapas de su vida en el Perú.

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Según la información de Migraciones, el recorrido incluye recursos interactivos e indumentaria original o de réplica relacionada con la historia del pontífice.

Visitantes observan documentos históricos durante la inauguración de la muestra sobre migración y el papa León XIV en Lima. (Mininter)

La segunda galería, denominada “El Legado”, está dedicada a la historia de la migración en el Perú. A través de una línea de tiempo, documentos y material audiovisual, los visitantes podrán conocer las experiencias de diez personalidades extranjeras que obtuvieron la nacionalidad peruana y realizaron aportes en distintos ámbitos de la sociedad.

El objetivo es mostrar cómo las trayectorias de quienes llegaron desde otros países también forman parte de la construcción de la identidad nacional.

Autoridades peruanas recorren la exposición sobre la nacionalización del papa León XIV durante su inauguración en la sede del Ministerio del Interior en Lima. (Mininter)

¿Dónde queda la exposición y cómo reservar entradas gratuitas?

La exhibición estará disponible durante dos semanas y no tendrá costo de ingreso.

Para visitarla, los interesados deberán realizar una reserva virtual mediante la Agencia Digital de Migraciones.

Fechas: del martes 10 al martes 24 de noviembre de 2026.

Lugar: segundo piso del hall del Ministerio del Interior.

Dirección: avenida Canaval y Moreyra, San Isidro, Lima.

Ingreso: gratuito, previa reserva virtual.

Plataforma: Agencia Digital de Migraciones ( Agencia Digital de Migraciones ( CLIC AQUÍ ), donde se tendrá que consignar los datos de los visitantes.

Los visitantes podrán consultar los turnos y horarios disponibles al ingresar a la plataforma de reservas. La institución ha previsto visitas organizadas de acuerdo con la capacidad de atención de los espacios.

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Una vitrina de la exposición en Lima presenta el cartel explicativo sobre el expediente de nacionalización peruana de Robert Francis Prevost, papa León XIV. (Mininter)

Mininter destaca el vínculo del papa León XIV con el Perú

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera.

Durante la actividad, Astudillo destacó que la nacionalización del pontífice constituye una muestra de su relación con el país y del papel de la migración en la historia peruana.

“Tenemos el privilegio de contar con un papa con DNI peruano”, expresó el titular del Interior.

Por su parte, Yunis resaltó la importancia de conservar los expedientes históricos de nacionalización y facilitar el acceso ciudadano a documentos que permiten reconstruir las experiencias de quienes decidieron establecerse en el Perú.

La inauguración coincide con los preparativos de la visita apostólica de León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, así como un desplazamiento a Cajamarca.

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Con esta exposición, los visitantes podrán acercarse a uno de los capítulos menos conocidos de la trayectoria del pontífice: el procedimiento mediante el cual el religioso estadounidense Robert Prevost se convirtió oficialmente en ciudadano peruano, una década antes de ser elegido papa.