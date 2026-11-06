Perú

UPC compra la totalidad de UCAL por USD 35 millones e incorporará su campus de La Molina en 2027

La operación comprende también los bienes inmuebles de la institución, valorizados en USD 25 millones. Actualmente, sus instalaciones reciben a cerca de 2.500 estudiantes y pueden albergar hasta 5.000

La integración de UCAL a la UPC está prevista para el 16 de febrero de 2027 y permitirá a la universidad ampliar su infraestructura y presencia en Lima Metropolitana.
La integración de UCAL a la UPC está prevista para el 16 de febrero de 2027 y permitirá a la universidad ampliar su infraestructura y presencia en Lima Metropolitana. Foto: Google Maps
Guardar

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió el 100% del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) por aproximadamente USD 35 millones. La operación, anunciada el 5 de noviembre por Laureate Education, Inc., grupo que administra ambas instituciones en Perú, también comprende los bienes inmuebles de su campus, valorizados en cerca de USD 25 millones.

La incorporación de UCAL a la UPC se concretará una vez finalizado el proceso de integración, previsto para el 16 de febrero de 2027. Con esta adquisición, la institución busca ampliar su presencia en Lima Metropolitana y contar con mayor infraestructura para atender la demanda de educación superior.

PUBLICIDAD

¿Qué capacidad tendrá el campus de UCAL?

Actualmente, el campus de UCAL, ubicado en La Molina, recibe a cerca de 2.500 estudiantes y tiene capacidad para albergar aproximadamente a 5.000. Esta infraestructura representa una oportunidad para que la UPC incremente su capacidad operativa en la capital.

Según Laureate, la universidad enfrenta una demanda importante de educación superior en Lima Metropolitana, mientras que las posibilidades de ampliar sus instalaciones actuales son limitadas. Por ello, la adquisición del campus permitirá disponer de nuevos espacios para recibir a más estudiantes y extender su cobertura educativa.

El campus de UCAL, en La Molina, alberga a 2.500 estudiantes y tiene capacidad para recibir a otros 2.500.
El campus de UCAL, en La Molina, alberga a 2.500 estudiantes y tiene capacidad para recibir a otros 2.500. Foto: Google Maps

¿Cuándo se integrará UCAL a la UPC?

El proceso de incorporación tiene como fecha prevista el 16 de febrero de 2027. En un mensaje dirigido a los docentes, Morgan señaló que los estudiantes de UCAL pasarán a formar parte de la UPC y que el campus de La Molina también se incorporará a la estructura de la universidad.

PUBLICIDAD

Asimismo, indicó que la operación permitirá fortalecer la propuesta educativa y ampliar el alcance de la institución. Respecto al personal docente, precisó que las responsabilidades actuales continuarán desarrollándose con normalidad y que cualquier información adicional sobre el proceso será comunicada directamente a los trabajadores.

¿Qué presencia tiene Laureate en Perú?

Laureate Education, Inc. es el grupo educativo que opera ambas universidades en el país y cuenta con presencia en los mercados de México y Perú. En conjunto, administra cinco instituciones de educación superior en estos dos países, con más de 500.000 estudiantes matriculados en programas de pregrado, posgrado y especialización.

Su oferta académica comprende modalidades presenciales y virtuales. Entre los objetivos que plantea el grupo para sus instituciones figuran el fortalecimiento de la calidad académica, el impulso a la innovación, la mejora de los resultados de empleabilidad y la ampliación del acceso a la educación superior.

La integración está prevista para el 16 de febrero de 2027. Desde esa fecha, los estudiantes de UCAL y su campus de La Molina pasarán a formar parte de la UPC.
La integración está prevista para el 16 de febrero de 2027. Desde esa fecha, los estudiantes de UCAL y su campus de La Molina pasarán a formar parte de la UPC. Foto: Andina

UPN también pertenece a Laureate

La Universidad Privada del Norte (UPN) también forma parte del portafolio de instituciones que Laureate Education administra en Perú. Fundada en 1994 en Trujillo, la casa de estudios se incorporó a esta red internacional en 2007 y actualmente desarrolla actividades académicas en Lima, Trujillo y Cajamarca. De acuerdo con la información institucional más reciente, cuenta con más de 127.000 estudiantes, alrededor de 4.500 colaboradores y docentes, y más de 70.000 egresados.

Su oferta comprende programas universitarios de pregrado y posgrado, distribuidos en distintas sedes y modalidades de estudio. Según los datos corporativos de Laureate correspondientes al primer trimestre de 2026, UPN registraba aproximadamente 139.700 estudiantes, cifra que la ubicaba entre las principales universidades privadas del país por volumen de matrícula.

Temas Relacionados

UPCUCALLaureateperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 5 de noviembre

Así están los precios de los carburantes en la capital peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 5 de noviembre

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

La atacante brasileña reveló su método de preparación mental junto a su psicóloga deportiva y expresó su certeza sobre la clasificación del equipo a la siguiente fase de la competencia

La meta de Mariane Casas con Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley: “Estoy convencida de que vamos a llegar”

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 5 de noviembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante la sesión bursátil de hoy

Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 5 de noviembre

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

El incremento de las lluvias intensas activa quebradas en la zona sur de la capital. Vecinos y autoridades locales despliegan trabajos de emergencia ante el colapso del tránsito y el riesgo en viviendas vulnerables.

Lluvias en Perú EN VIVO: precipitaciones por el Fenómeno El Niño en el sur de Lima inundan calles y dejan viviendas afectadas

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 24 kilómetros al noroeste de la provincia de Cajamarca, con una profundidad de 15 kilómetros

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 5 de noviembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Ética verá caso de diputado Christian Aranda, investigado por filtrar datos médicos y bloquear aborto legal

Franco Vidal se declara “loco contra el sistema” y ataca a la prensa tras revelarse gasto de S/ 34 millones en fiestas y eventos

Otra moneda de un sol lanzada al aire definirá al próximo alcalde de un distrito de Huancayo tras empate electoral

Pleno del JNE ya estaría debatiendo casos de reelecciones encubiertas: Tribunal definirá cómo serán las proclamaciones

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Corazón Serrano sorprende en el concierto de María Becerra en Lima: el público coreó el ‘Mix Poco Yo’ de principio a fin

Christian, Elmer y Andy Yaipén lloran al escuchar el mensaje de su padre gracias a la inteligencia artificial

Revelan la condición de salud de Florcita Polo luego de su ingreso a emergencia: “De milagro está bien”

Florcita Polo corrió descalza y llorando detrás de Luiggi Yarasca para que no la deje: así fue la pelea que alarmó a los testigos

Florcita Polo terminó en emergencia tras segundo enfrentamiento con Luiggi Yarasca: habría sufrido accidente con escaleras y hermana lo acusa

DEPORTES

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

“¿Dónde está la gente?”: Catherine Flood pidió a los hinchas de Universitario colmar las gradas en los partidos de las ‘pumas’

Carlos Desio habló de las limitaciones de Sport Boys para sostener ventaja ante Universitario: “Me iba a meter yo”

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

César Ccahuantico, icono de Cienciano, fulmina a Horacio Melgarejo y Gonzalo Aguirre: “Hay mercenarios que no nos representan”

La asistencia de Marcos López en el triunfo del FC Copenhague por la Conference League: su equipo está en zona de octavos de final