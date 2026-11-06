UPC compra la totalidad de UCAL por USD 35 millones e incorporará su campus de La Molina en 2027

La integración de UCAL a la UPC está prevista para el 16 de febrero de 2027 y permitirá a la universidad ampliar su infraestructura y presencia en Lima Metropolitana. Foto: Google Maps

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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió el 100% del capital social de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) por aproximadamente USD 35 millones. La operación, anunciada el 5 de noviembre por Laureate Education, Inc., grupo que administra ambas instituciones en Perú, también comprende los bienes inmuebles de su campus, valorizados en cerca de USD 25 millones.

La incorporación de UCAL a la UPC se concretará una vez finalizado el proceso de integración, previsto para el 16 de febrero de 2027. Con esta adquisición, la institución busca ampliar su presencia en Lima Metropolitana y contar con mayor infraestructura para atender la demanda de educación superior.

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¿Qué capacidad tendrá el campus de UCAL?

Actualmente, el campus de UCAL, ubicado en La Molina, recibe a cerca de 2.500 estudiantes y tiene capacidad para albergar aproximadamente a 5.000. Esta infraestructura representa una oportunidad para que la UPC incremente su capacidad operativa en la capital.

Según Laureate, la universidad enfrenta una demanda importante de educación superior en Lima Metropolitana, mientras que las posibilidades de ampliar sus instalaciones actuales son limitadas. Por ello, la adquisición del campus permitirá disponer de nuevos espacios para recibir a más estudiantes y extender su cobertura educativa.

El campus de UCAL, en La Molina, alberga a 2.500 estudiantes y tiene capacidad para recibir a otros 2.500. Foto: Google Maps

¿Cuándo se integrará UCAL a la UPC?

El proceso de incorporación tiene como fecha prevista el 16 de febrero de 2027. En un mensaje dirigido a los docentes, Morgan señaló que los estudiantes de UCAL pasarán a formar parte de la UPC y que el campus de La Molina también se incorporará a la estructura de la universidad.

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Asimismo, indicó que la operación permitirá fortalecer la propuesta educativa y ampliar el alcance de la institución. Respecto al personal docente, precisó que las responsabilidades actuales continuarán desarrollándose con normalidad y que cualquier información adicional sobre el proceso será comunicada directamente a los trabajadores.

¿Qué presencia tiene Laureate en Perú?

Laureate Education, Inc. es el grupo educativo que opera ambas universidades en el país y cuenta con presencia en los mercados de México y Perú. En conjunto, administra cinco instituciones de educación superior en estos dos países, con más de 500.000 estudiantes matriculados en programas de pregrado, posgrado y especialización.

Su oferta académica comprende modalidades presenciales y virtuales. Entre los objetivos que plantea el grupo para sus instituciones figuran el fortalecimiento de la calidad académica, el impulso a la innovación, la mejora de los resultados de empleabilidad y la ampliación del acceso a la educación superior.

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La integración está prevista para el 16 de febrero de 2027. Desde esa fecha, los estudiantes de UCAL y su campus de La Molina pasarán a formar parte de la UPC. Foto: Andina

UPN también pertenece a Laureate

La Universidad Privada del Norte (UPN) también forma parte del portafolio de instituciones que Laureate Education administra en Perú. Fundada en 1994 en Trujillo, la casa de estudios se incorporó a esta red internacional en 2007 y actualmente desarrolla actividades académicas en Lima, Trujillo y Cajamarca. De acuerdo con la información institucional más reciente, cuenta con más de 127.000 estudiantes, alrededor de 4.500 colaboradores y docentes, y más de 70.000 egresados.

Su oferta comprende programas universitarios de pregrado y posgrado, distribuidos en distintas sedes y modalidades de estudio. Según los datos corporativos de Laureate correspondientes al primer trimestre de 2026, UPN registraba aproximadamente 139.700 estudiantes, cifra que la ubicaba entre las principales universidades privadas del país por volumen de matrícula.

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