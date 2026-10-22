Perú

Venezolanos en Perú enviaron USD 5,4 millones a su país en el primer semestre de 2026

Los métodos de envío de dinero hacia Venezuela incluyen transferencias bancarias, billeteras digitales y operadores no regulados, de acuerdo con Takenos

Cerca de 1,2 millones de ciudadanos venezolanos residen en Perú de acuerdo con estimaciones basadas en registros de 2025. EFE/ Rayner Peña R.
Cerca de 1,2 millones de ciudadanos venezolanos residen en Perú de acuerdo con estimaciones basadas en registros de 2025. EFE/ Rayner Peña R.
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La comunidad venezolana residente en Perú envió US$ 5,4 millones a Venezuela durante el primer semestre de 2026, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El flujo de remesas refleja la necesidad de miles de migrantes de sostener económicamente a sus familias en medio de un mercado donde aún persisten canales informales, riesgos de fraude y dificultades para acceder a transferencias transfronterizas.

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Los envíos formales sumaron US$ 5,4 millones hasta junio

La cifra acumulada entre enero y junio equivale a casi la mitad de los US$ 11,47 millones enviados desde Perú a Venezuela a lo largo de 2025, de acuerdo con los registros de la SBS.

Los datos corresponden a las operaciones captadas por los canales considerados dentro de la estadística oficial, por lo que sirven como referencia para dimensionar el movimiento formal entre ambos países.

En Perú viven cerca de 1,2 millones de venezolanos, según estimaciones basadas en registros administrativos de 2025. Para una parte de esa población, las remesas representan un gasto periódico destinado a cubrir alimentación, salud, servicios y otras necesidades cotidianas de familiares que permanecen en Venezuela.

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El acceso al servicio de transferencias exige contar con carné de extranjería o permiso de residencia en Perú.

Las remesas sostienen un vínculo económico entre Perú y Venezuela

El envío de dinero desde Perú se mantiene como una de las principales conexiones económicas de la migración venezolana con su país de origen. La transferencia de recursos suele requerir una combinación de rapidez, acceso a bolívares y disponibilidad de cuentas bancarias o mecanismos de pago para quienes reciben los fondos.

Ese escenario ha impulsado el uso de distintos mecanismos, desde transferencias bancarias y billeteras digitales hasta intermediarios no regulados. La diversidad de alternativas también genera diferencias en comisiones, tipo de cambio, tiempo de entrega y nivel de seguridad de cada operación.

La SBS recibió 1.486 denuncias por fraude financiero hasta julio de 2026, según la información difundida por Takenos. La empresa atribuyó buena parte de estos casos al uso de entidades informales y no reguladas, aunque el dato requiere distinguir cuántas denuncias están vinculadas específicamente con envíos de remesas hacia Venezuela.

Red Recuperación beneficia a venezolanos en Perú con servicios. (foto: Contexto Diario)
Las remesas registradas entre enero y junio representaron casi la mitad de los fondos transferidos durante todo 2025. (foto: Contexto Diario)

La informalidad abre espacio para nuevas plataformas digitales

En este contexto, Takenos, una billetera digital de origen argentino con operaciones en Perú, habilitó un servicio de transferencias hacia Venezuela. La plataforma permite depositar soles desde Perú y enviar los fondos para que el destinatario los reciba en bolívares, ya sea en una cuenta bancaria venezolana o mediante Pago Móvil.

El servicio está dirigido a ciudadanos venezolanos con carné de extranjería o permiso de residencia en Perú. La empresa plantea que el proceso se realice desde un teléfono celular y sin coordinación con intermediarios particulares.

“Enviar dinero a la familia es una necesidad recurrente para muchas personas migrantes. Por eso, buscamos facilitar el acceso a una alternativa formal que permita realizar transferencias de manera sencilla y conocer las condiciones de cada operación antes de enviarla”, afirmó Tobías Frieder, director de expansión de Takenos.

remesas
La empresa tecnológica Takenos cerró una ronda de inversión de USD 10 millones coliderada por fondos estadounidenses en 2025.

El negocio de las remesas gana relevancia en América Latina

El mercado de transferencias internacionales se ha convertido en un espacio de expansión para fintech, billeteras digitales y empresas de pagos. La migración regional, la dolarización parcial de algunas economías y la necesidad de enviar dinero a familiares han ampliado la demanda de servicios que conecten sistemas financieros de distintos países.

Takenos indicó que tiene más de un millón de usuarios registrados en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Paraguay. La empresa también informó que en 2025 cerró una ronda de inversión por US$ 10 millones, coliderada por los fondos estadounidenses Variant y Lattice.

La expansión de estas plataformas busca captar una parte de un mercado marcado por la necesidad de transferencias frecuentes y de bajo monto. Para los usuarios, la principal variable seguirá siendo la combinación entre costo, rapidez, seguridad y certeza sobre el dinero que llegará a sus familias.

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