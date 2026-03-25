Perú

Comerciantes del Mercado Agrario en Los Olivos sufren incendio tras recibir constantes amenazas de extorsionadores

El incendio destruyó por completo tres puestos y las cámaras de seguridad del Mercado Agrario, complicando la labor de la policía para identificar a los responsables

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Tres puestos de venta de frutas en el exterior del Mercado Agrario en Los Olivos fueron consumidos por un incendio que habría sido provocado por presuntos extorsionadores. Uno de los comerciantes afectados venía recibiendo amenazas desde hace dos meses. Fuente: X / Exitosa

Tres puestos de venta ubicados en los exteriores del Mercado Agrario en el distrito de Los Olivos resultaron completamente destruidos tras un incendio registrado durante la madrugada, en un episodio que las autoridades y los comerciantes vinculan a la creciente ola de extorsión en la zona.

De acuerdo con la información recabada en el lugar por Exitosa, el fuego redujo a cenizas tres puestos de fruta con más de cinco años de funcionamiento. Los responsables serían presuntos extorsionadores, en línea con las amenazas que uno de los comerciantes había recibido en los dos meses previos al atentado.

El propietario de los negocios afectados sostuvo que “esto ha sido provocado”, aludiendo a que una de las víctimas era sistemáticamente intimidada desde hacía semanas. Este dato diferencia el caso de otros incidentes recientes y muestra la presión criminal directa en zonas de alta actividad comercial.

El ataque dejó daños materiales totales en los tres puestos y complicó la labor de la policía, pues las cámaras de seguridad instaladas en la fachada fueron consumidas por el fuego. Esta situación obstaculiza el acceso a registros visuales clave para esclarecer los hechos. Mientras los agentes de la comisaría de Proya investigan las causas, la indignación y la inseguridad se han profundizado entre comerciantes y vecinos que denuncian una respuesta insuficiente de las autoridades.

Tres puestos de venta en
Tres puestos de venta en los exteriores del Mercado Agrario de Los Olivos fueron destruidos por un incendio en la madrugada, incidente que autoridades y comerciantes asocian con extorsión. (Composición: Infobae Perú)

Comerciantes de Los Olivos denuncian amenazas y extorsiones

El propietario de los puestos incendiados declaró ante los medios que uno de los comerciantes llevaba al menos dos meses recibiendo amenazas, situación que era conocida entre los trabajadores del sector. Relató: “Uno de los comerciantes del medio, hace dos meses, tres meses, creo, venía recibiendo amenazas. Eso es lo que me dice la señora”.

La inquietud se replica entre otros comerciantes, quienes aseguran ser blanco de extorsionadores desde hace semanas y acusan falta de acción por parte de la policía nacional. Una comerciante local manifestó: “Desde hace ya más de dos meses están acá viniendo, extorsionando al mercado. Ha salido en las noticias, la policía no hace nada. El alcalde peor, viene solamente a hacer publicidad y nada más. Las extorsiones día a día están cada vez empeorando en Los Olivos”.

La frustración se evidencia también entre los vecinos, quienes interpretan la reciente escalada como parte de una tendencia más amplia en la zona. Señalan que los intentos de intimidación incluyen amenazas directas con armas y explosivos dentro del mercado y advierten sobre una grave sensación de abandono institucional.

La extorsión afecta al 25% de peruanos y se consolida como fenómeno nacional

Según el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de los peruanos mayores de 18 años afirma haber sido víctima directa de extorsión o conocer a alguien que lo ha sido en los últimos tres meses, una cifra que supera los 6.000.000 de personas en todo el país. Este fenómeno se ha expandido más allá de Lima hacia regiones del centro, sur y oriente, llegando incluso a zonas rurales con menor acceso a mecanismos de protección.

Inseguridad en Perú: extorsión se
Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

El informe describe una diversificación de las modalidades delictivas, destacando el préstamo informal conocido como “gota a gota”, cuya incidencia pasó del 15% en 2024 al 19% en 2025, de acuerdo a cifras del propio Observatorio del Crimen y la Violencia. También, las estafas digitales y telefónicas afectan al 27% de la población adulta, lo que equivale a más de 6,6 millones de personas expuestas, impulsado por el aumento del uso de redes sociales y plataformas tecnológicas.

Las estadísticas reflejan una alta concentración de homicidios asociados a la extorsión en zonas como Lima, Callao, La Libertad, Trujillo, Piura y Sullana. El uso de armas de fuego predomina en estos crímenes: más de 1.300 asesinatos registrados en 2025 involucraron este tipo de armamento, usualmente en manos de sicarios vinculados a redes extorsivas según el Observatorio del Crimen y la Violencia. El acceso a armas se produce tanto por robo como por el mercado ilegal y casos de corrupción dentro y fuera del aparato estatal.

En lo que respecta a la respuesta institucional, en 2025 se registraron cerca de mil operativos policiales exitosos contra el crimen organizado, con énfasis en redes que operan en el transporte público, sector que reportó 239 asesinatos de transportistas, mototaxistas y taxistas durante el año. A pesar de estos operativos y del aumento de denuncias, el Observatorio del Crimen y la Violencia resalta que el número de personas privadas de libertad por extorsión permanece estable desde hace años, lo que evidencia limitaciones en investigación, enjuiciamiento y sanción de estos delitos.

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