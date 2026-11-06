Efemérides hoy 6 de noviembre: la llegada inesperada de Alberto Fujimori a Chile cambió su situación judicial activando su extradición al Perú

Keiko Fujimori encabeza el homenaje conmemorativo al expresidente Alberto Fujimori en el cementerio Campo Fe de Huachipa, en Perú.

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El 6 de noviembre concentra episodios que recorren más de cuatro siglos de la historia peruana, desde la reorganización del Virreinato del Perú hasta la extradición de un expresidente, la defensa de la soberanía durante la ocupación chilena y la trayectoria de figuras de la medicina, el derecho y la música popular.

Alberto Fujimori llega a Chile y comienza su camino hacia la extradición

El 6 de noviembre de 2005, Alberto Fujimori llegó de forma inesperada a Santiago de Chile, después de varios años de residencia en Japón. El exmandatario peruano se alojó en un hotel de la capital chilena, donde agentes de la Policía de Investigaciones lo detuvieron a pedido de las autoridades peruanas.

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La presencia de Fujimori abrió un conflicto diplomático y judicial entre Perú, Chile y Japón. El ex presidente había salido del Perú en noviembre de 2000, en medio de la crisis política que terminó con la difusión de los llamados “vladivideos”, y luego obtuvo la nacionalidad japonesa. Desde ese país buscó evitar los procesos abiertos en su contra.

Alberto Fujimori sorprendió al mundo el 6 de noviembre de 2005 al aterrizar en Chile, hecho que marcó el inicio del proceso judicial que lo devolvería al Perú. (AFP)

Su arribo a Chile tuvo además una dimensión política. Fujimori pretendía preparar un retorno al Perú y confiaba en que la justicia chilena no autorizara su entrega. Sin embargo, la captura activó un proceso de extradición que se prolongó durante casi dos años y colocó bajo revisión expedientes vinculados con corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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En septiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición de Fujimori para que afrontara acusaciones formuladas por la justicia peruana. La resolución permitió su traslado a Lima y abrió una nueva etapa judicial para quien había gobernado entre 1990 y 2000.

Alberto Fujimori, expresidente peruano, fue arrestado en Chile en 2005, lo que dio inicio a un proceso de extradición por cargos de corrupción y derechos humanos que marcaría un hito judicial. (EFE)

El proceso incluyó casos relacionados con los grupos Colina, Barrios Altos y La Cantuta, además de investigaciones por el uso irregular de fondos públicos y otras operaciones durante su administración. La decisión chilena constituyó un antecedente regional sobre cooperación judicial ante denuncias contra exjefes de Estado.

La extradición no cerró las controversias alrededor de Fujimori, cuya figura siguió presente en la política peruana a través de sus procesos judiciales, condenas, recursos y medidas posteriores. Su detención en Chile quedó como el punto de partida de su retorno al país luego de cinco años fuera del territorio peruano.

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FOTO ARCHIVO: El expresidente peruano Alberto Fujimori posa tras una entrevista con Reuters en el barrio "Hacienda Chiucureo", Chile, 21 de septiembre de 2007. REUTERS/Esteban Medel/Archivo

Francisco de Toledo llega a Lima y transforma el Virreinato del Perú

El 6 de noviembre de 1569 arribó a Lima Francisco de Toledo, designado por el rey Felipe II como quinto virrey del Perú. Su gobierno, que se extendió hasta 1581, reorganizó el aparato administrativo, fiscal y laboral del territorio colonial, cuya jurisdicción abarcaba entonces una parte extensa de América del Sur.

Toledo sucedió a Lope García de Castro y ordenó una visita general en 1570. Esa inspección buscó relevar la población indígena, los recursos, los tributos y las condiciones de vida en las distintas regiones. A partir de esa información, la administración virreinal estableció mecanismos de control que reforzaron la presencia de la Corona española.

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Francisco de Toledo, virrey del Perú. (Historia del Perú)

Tres años después promulgó las Ordenanzas del Perú, un conjunto de disposiciones que reguló asuntos de gobierno, justicia, trabajo, minería y tributación. Muchas de esas normas tuvieron vigencia durante más de un siglo y fijaron criterios institucionales para el funcionamiento del Virreinato.

Entre sus medidas figuró la política de reducciones, que concentró a poblaciones indígenas en asentamientos organizados bajo supervisión colonial. El sistema facilitó el cobro de tributos, la evangelización y la disponibilidad de mano de obra, aunque alteró las redes sociales y territoriales preexistentes.

Poco más de 300 años duró el virreinato del Perú antes de lograr la independencia. (David Falconí Mucha)

La administración de Toledo también consolidó la mita minera, especialmente en torno a Potosí, una ciudad que entonces pertenecía al espacio político del Virreinato del Perú. La obligación de trabajo afectó a comunidades indígenas y se convirtió en uno de los pilares de la producción de plata para la Corona.

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La llegada del virrey a Lima representó así el inicio de una etapa de centralización colonial. Sus reformas definieron la relación entre el poder español y las poblaciones andinas, con consecuencias económicas, sociales y políticas que se proyectaron durante la época virreinal.

El arribo de Francisco de Toledo en 1569 marcó el inicio de una profunda reorganización del virreinato peruano, cuyas instituciones sentaron las bases del sistema colonial. (Pintor no identificado)

Francisco García-Calderón rechazó la cesión territorial durante la ocupación chilena

La fecha también recuerda la detención de Francisco García-Calderón Landa, presidente provisional del Perú durante la ocupación chilena de Lima. Elegido en marzo de 1881, instaló su gobierno en La Magdalena, mientras el país atravesaba una de las fases más difíciles de la Guerra del Pacífico.

García-Calderón rechazó suscribir un acuerdo de paz que implicara la cesión de Tarapacá o Arica. La posición lo enfrentó con las exigencias de las autoridades chilenas, que buscaban definir las condiciones territoriales tras la derrota peruana en la campaña de Lima.

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El 6 de noviembre de 1881 fue detenido y deportado a Chile. Su captura puso fin al Gobierno de La Magdalena, aunque no anuló su gravitación política. Desde el cautiverio mantuvo contactos por correspondencia con dirigentes peruanos y sostuvo su rechazo a un tratado que redujera el territorio nacional.

Francisco García Calderón, presidente provisional del Perú en 1881, fue deportado a Chile por su negativa a ceder territorio, una postura que selló su lugar en la historia de la resistencia peruana. (BNP)

La negativa de García-Calderón expresó una disputa que superaba el plano militar. El debate incluía el futuro de los recursos del sur peruano, la legitimidad de los gobiernos formados durante la ocupación y la capacidad del Estado para negociar bajo presión extranjera.

Tras su detención, el Perú atravesó una etapa de fragmentación institucional. Varios grupos políticos y militares defendieron posiciones distintas frente a Chile, mientras la ocupación condicionaba la vida pública y limitaba las posibilidades de acción de las autoridades nacionales.

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El desenlace territorial llegó con el Tratado de Ancón, suscrito en 1883. Tarapacá quedó bajo soberanía chilena, mientras Tacna y Arica quedaron sometidas a un régimen transitorio cuya definición se postergó durante décadas. La resistencia de García-Calderón quedó asociada a la defensa de la integridad territorial peruana.

Con defensas incompletas y fuerzas mixtas, Lima enfrentó en Miraflores un combate decisivo que terminó por abrir paso a la ocupación chilena. (Juan Lepiani)

Fallecimiento de Iván Cruz, reconocido cantante de boleros

El 6 de noviembre de 2023 murió Iván Cruz, cantante y compositor peruano cuyo nombre completo era Víctor Francisco de la Cruz Dávila. Tenía 77 años y dejó un repertorio que acompañó durante décadas a los seguidores del bolero y la música romántica en el Perú.

Nacido en el Callao el 10 de enero de 1946, Cruz construyó una carrera marcada por canciones como “Me dices que te vas”, “Vagabundo”, “Ajena” y “Brindo”. Sus temas circularon en radios, peñas y presentaciones en distintas ciudades del país, con letras centradas en el desamor, la pérdida y la reconciliación.

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El 10 de enero de 1946 vio la luz Iván Cruz, cantante y compositor peruano, quien con su talento para interpretar boleros se convirtió en un referente musical en el Perú, dejando una huella en la cultura latinoamericana. (Andina)

A lo largo de su trayectoria recibió discos de oro y platino por las ventas de sus producciones. Su voz y su modo de interpretar lo convirtieron en una figura vinculada a una generación que mantuvo vigente el bolero dentro de la programación musical peruana.

La vida de Cruz también estuvo atravesada por problemas con el alcohol, asunto que el artista abordó públicamente. Después de superar esa etapa, se acercó a la fe evangélica y combinó sus actividades musicales con testimonios sobre su experiencia personal.

Iván Cruz, conocido por sus boleros, luchó durante años contra la diabetes antes de fallecer en 2023. Su música perduró, pero la enfermedad silenciosa acabó con su vida tras más de dos décadas de lucha. (El Peruano)

La fecha de su muerte coincide con los nacimientos de dos figuras de otras áreas de la vida pública peruana. El médico cusqueño Uriel García Cáceres, nacido en 1922, fue ministro de Salud entre 1980 y 1982 e impulsó la campaña de rehidratación oral conocida como “la bolsita salvadora”.

También nació el 6 de noviembre de 1940 el abogado Enrique Bernales Ballesteros, catedrático y senador por Izquierda Unida entre 1980 y 1992. Integró la Comisión de la Verdad y Reconciliación entre 2001 y 2003, mientras que García destacó como patólogo, investigador de la paleopatología andina y promotor del uso de medicamentos genéricos.