Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 8 de noviembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó, a través de sus canales oficiales, que dos sismos se registraron durante la madrugada de este 8 de noviembre frente a la costa de Chimbote, en la región Áncash. Los movimientos tuvieron magnitudes de 3,5 y 3,8, de acuerdo con los reportes emitidos por el Centro Sismológico Nacional.

El primer evento ocurrió a las 04:01 y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al oeste de Chimbote, con una profundidad de 49 kilómetros. El segundo se produjo a las 05:39, a 84 kilómetros al oeste de la ciudad, con una profundidad de 44 kilómetros e intensidad III.