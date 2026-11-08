Perú

Más de 5.000 bodegas han sido extorsionadas en Perú: delincuentes piden ahora cupos de S/1.000 mensuales

Las bandas dejaron de exigir pagos únicos de entre S/ 20.000 y S/ 30.000 bajo amenazas de muerte y pasaron a imponer cuotas menores y periódicas a los bodegueros

extorsión - delincuencia - tiendas - quiosco
Líderes gremiales de ocho países se reunieron en Lima para coordinar acciones frente a las amenazas del crimen organizado contra las tiendas de barrio.
Guardar

Las bodegas peruanas enfrentan una red de extorsiones que ya alcanzó a más de 5.000 pequeños comercios y forzó el cierre de al menos 1.000 establecimientos, según cifras difundidas por la Asociación de Bodegueros del Perú durante un encuentro regional de gremios realizado en Lima.

El problema no solo afecta a los negocios que dejan de operar. Muchos propietarios optan por pagar cupos para evitar ataques y mantener abierta la tienda, una decisión que reduce su capital de trabajo y puede impactar en los precios para los consumidores.

PUBLICIDAD

La alerta fue expuesta en el Encuentro Internacional de Líderes Gremiales de Tiendas de Barrio, realizado el 4 y 5 de noviembre. Representantes de Perú, Chile, Argentina y Paraguay coincidieron en que la extorsión, los robos y el contrabando ya comprometen la continuidad del pequeño comercio en varios países de la región.

Las bandas cambiaron los grandes cobros por cuotas mensuales

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, explicó que las modalidades de extorsión han cambiado. En un primer momento, las organizaciones criminales exigían montos de entre S/ 20.000 y S/ 30.000, acompañados de amenazas de muerte.

Al comprobar que los pequeños comerciantes no podían pagar esas sumas, las bandas optaron por cuotas más bajas, aunque constantes. Entre los montos reportados figuran cobros de S/ 1.000 mensuales, además de pagos diarios o semanales.

PUBLICIDAD

Parlamentario criticó la estatura de los agentes de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Andina)
¿Y la Policía? La extorsión afectó a más de 5.000 bodegas en Perú y provocó el cierre de al menos 1.000 establecimientos comerciales.

Esta fórmula permite a los delincuentes mantener una presión constante sobre las víctimas. En algunos casos, los bodegueros deben pagar a dos o tres bandas a la vez para evitar represalias.

“El número de cierres definitivos ha bajado ligeramente, pero eso no significa que el problema haya disminuido”, sostuvo Choy. Según explicó, la reducción se relaciona con la adaptación de las organizaciones criminales a la capacidad de pago de los comerciantes.

Los negocios más vulnerables son aquellos que manejan efectivo, atienden hasta tarde y están ubicados en zonas donde los dueños tienen pocas alternativas de protección. Para muchas bodegas, el pago de cupos se suma a gastos como alquiler, servicios, proveedores y salarios.

El problema se repite en otros países de la región

Choy, quien también preside la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Almacenes, Kioscos, Tiendas y Bodegas, advirtió que los grupos delictivos ya no actúan solo dentro de sus países de origen.

“Las organizaciones delictivas ya no operan únicamente dentro de las fronteras de un país, sino que están interconectadas a nivel internacional”, afirmó. El dirigente mencionó a Colombia como el país más afectado por extorsiones, seguido de Ecuador, Perú y Chile.

crimen - extorsiones
El esquema de préstamos informales y la imposición de proveedores ilegales impactaron en los pequeños comercios de Chile.

En Chile, los representantes del sector alertaron por el avance de las extorsiones y de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Carlos Raggio, presidente del Club Almacén, señaló que algunos comerciantes caen en estas redes por necesidades de financiamiento o por la compra de productos ilegales.

El dirigente afirmó que también existen presiones para comprar cigarrillos de contrabando. Según su estimación, la participación de esos productos en el mercado chileno pasó de 23% a entre 60% y 65% en ocho años.

El contrabando también cierra negocios y reduce ventas

En Argentina, Néstor Adrián Palacios, vicepresidente de la confederación regional, indicó que el contrabando golpea con fuerza a los quioscos de provincias fronterizas. Según sus cálculos, de cada 10 negocios formales registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, solo quedan cuatro abiertos.

Palacios sostuvo que los cierres llevan a parte de los comercios a la informalidad, sin cobertura médica, aportes previsionales ni trabajadores registrados. También alertó sobre las ventas por internet de productos sin garantías de origen o elaboración.

En Paraguay, la Asociación de Almaceneros identificó problemas en la venta de aceite, harina, azúcar y huevos. Los negocios formales compiten con productos de contrabando que se ofrecen en la calle a precios mucho menores.

Los gremios participantes plantearon reforzar el intercambio de información y compartir experiencias para anticipar nuevas formas de extorsión, proteger a los comerciantes y frenar el impacto del contrabando sobre las tiendas de barrio.

Temas Relacionados

bodegasextorsióndelincuenciainseguridad ciudadanaperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ visitarán Andahuaylas con el objetivo de sumar una nueva victoria y mantener su buen presente. Delante tendrán a un irregular conjunto ‘guerrero’. Sigue las incidencias del duelo

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

‘Blaugranas’ y ‘colchoneros’ se medirán en el estadio Riyadh Air Metropolitano en un duelo clave por la cima de la tabla del campeonato español. Entérate de los detalles de la contienda

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

Pablo Pereira, asistente de Richard Pellejero, se refirió al triunfo del ‘rojo matador’ ante Cienciano en Cusco y del próximo compromiso en casa contra la ‘U’ por el Torneo Clausura

“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

El cuerpo de una joven de 20 años fue hallado en una chacra de San Martín de Porres: la PNP ya investiga

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la fiscalía iniciaron actuaciones tras el descubrimiento, ocurrido este domingo junto a la muralla de Chuquitanta, en un terreno agrícola próximo al límite con el Callao

El cuerpo de una joven de 20 años fue hallado en una chacra de San Martín de Porres: la PNP ya investiga

Colegios aplicarán matrícula condicional por nota de conducta menor a 11 y expulsión tras tres suspensiones

El Gobierno peruano oficializó recientemente los nuevos lineamientos de disciplina escolar mediante el Decreto Supremo 021-2026-MINEDU para instituciones educativas públicas y privadas

Colegios aplicarán matrícula condicional por nota de conducta menor a 11 y expulsión tras tres suspensiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

¿Qué pasará con los exalcaldes reelectos que postularon como primeros regidores?

Margiori Mejia Alva, de tan solo 28 años, se convertiría en la primera alcaldesa de San Juan de Lurigancho tras exclusión de Jesús Maldonado

López Aliaga anuncia que “saldrá a las calles” tras decisión del JNE de no proclamarlo alcalde de Lima, pero primero optará por la vía penal

Francis Allison celebra fallo del JNE que deja sin alcaldía a Rafael López Aliaga y felicita a Jeanette Alonzo

¿Cuándo se sabrá quién es el alcalde de Lima 2027-2030? JNE ya tiene fecha para definir al ganador de las Elecciones Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

Rodrigo González se quiebra al recordar la muerte de su abuelo tomado de la mano: “Respiraba, miraba, lo veía cómo se iba yendo”

‘Lemon Pay’ reaparece luego de que Milena Warthon expusiera su identidad y anuncia que dejará las redes: “Me despido de todo contenido”

Techo de la casa de Monique Pardo se desploma en Lince y ella es llevada al hospital por la impresión: “No sé cómo estoy viva”

Lucas Mamani, el niño arequipeño que encarna a Coquito en una película sobre el legado de Everardo Zapata

Alcalde de Comas interrumpió concierto de La Bella Luz para entregar flores a Mackeily Luján y generó críticas en redes

DEPORTES

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal tv online del partido por LaLiga 2026-27

“Estamos en condiciones de jugarle de tú a tú a cualquiera”: la advertencia de Sport Huancayo a Universitario por decisivo duelo

Eddie Fleischman aseguró que Alianza Lima debería renovar a Pablo Guede: “La continuidad de los trabajos permite armar los mejores proyectos”

A qué hora juega Barcelona vs Atlético Madrid HOY en Perú: partido en el Metropolitano por LaLiga 2026-27