Perú

De la misa al mercado: Visita de León XIV elevará hasta 20% las ventas retail durante la semana de actividades

Lima y Chiclayo, los principales focos de consumo. El desplazamiento de más de 850.000 personas aumentará más del 30 % los ingresos en locales cercanos a la ruta papal, según la CCL

¿Habrá “papa-shopping”? La visita de León XIV podría disparar hasta 30% las ventas en zonas clave
¿Habrá “papa-shopping”? La visita de León XIV podría disparar hasta 30% las ventas en zonas clave
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La llegada del papa León XIV al Perú podría generar un aumento de entre 10% y 20% en las ventas del comercio minorista durante la semana de las actividades, según una proyección del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El cálculo considera el flujo de fieles y turistas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en el itinerario del pontífice. Los negocios ubicados en zonas cercanas a las rutas y a los encuentros religiosos podrían registrar aumentos superiores al 30%, de acuerdo con la estimación gremial.

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La presidenta del gremio, Leslie Passalacqua, señaló que el efecto de la visita sumaría medio punto porcentual a la proyección anual del sector. Con ello, las ventas del retail crecerían 14,5% al cierre de 2026 y la facturación alcanzaría los S/ 60.036 millones.

La proyección corresponde a un escenario de mayor demanda temporal, asociado con el desplazamiento de asistentes, compras de alimentos, necesidades de transporte y consumo en zonas de concentración masiva.

Lima y Chiclayo concentrarían el mayor movimiento comercial

La CCL prevé que Lima y Chiclayo tengan el mayor dinamismo por la cantidad de actividades y la concentración de visitantes. Cusco y Pucallpa, en tanto, se beneficiarían del movimiento turístico vinculado a la agenda papal.

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En Chiclayo, el retorno de León XIV tiene un componente adicional: Robert Francis Prevost fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023. La ciudad recibirá al Papa los días 13 y 14 de noviembre, con una misa en las Pampas de Pimentel y actos en el centro urbano y otros puntos de Lambayeque.

Passalacqua consideró que la visita puede reforzar el posicionamiento de Chiclayo como destino de turismo religioso. La expectativa contempla la llegada de fieles desde Lima y otras regiones, con efectos en hoteles, restaurantes, transporte, artesanos y pequeños negocios.

El gremio indicó que se prevé el desplazamiento de más de 850 mil personas durante los eventos programados. Esa cifra incluye el conjunto de ciudades y actividades del recorrido papal.

Centro comercial Larcomar de noche
La Cámara de Comercio de Lima prevé un incremento en la demanda de alimentos, bebidas y recuerdos religiosos.

Alimentos, agua y recuerdos religiosos estarán entre los productos más demandados

El aumento del tránsito de personas podría reflejarse en supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, centros comerciales y comercios de menor tamaño.

Los productos que tendrían mayor demanda son:

  • Alimentos listos para consumir.
  • Agua y bebidas hidratantes.
  • Snacks y artículos de viaje.
  • Ropa y calzado.
  • Rosarios, estampas y otros artículos religiosos.
  • Souvenirs vinculados con la visita del papa León XIV.

Los comercios cercanos a los puntos de concentración deberán afrontar una demanda mayor en plazos cortos. Según la CCL, varios negocios ya anticiparon inventarios, reforzaron sus equipos de atención y revisaron rutas alternativas para evitar problemas de abastecimiento.

También se espera una mayor utilización de pagos digitales. Para los establecimientos, el reto estará en reducir los tiempos de atención y mantener una oferta suficiente ante la concentración de visitantes.

Pagos digitales
Los comerciantes anticiparon inventarios y diseñaron rutas alternativas para asegurar el abastecimiento de productos.

El impacto será temporal, pero el gremio proyecta efectos posteriores

La Cámara de Comercio de Lima estima que el mayor impulso será puntual y estará concentrado en los días de la visita. Sin embargo, el gremio plantea que la denominada “Ruta de León” podría sostener parte de ese interés en el tiempo, sobre todo en destinos relacionados con la trayectoria pastoral del pontífice.

El comercio representa el 10,7% del producto bruto interno peruano y genera alrededor de 804 mil empleos formales, según cifras difundidas por la CCL. El empleo formal del sector registra un crecimiento anual de 6,3%.

La visita del Papa abre una ventana de mayor consumo para los negocios ubicados en las ciudades de su recorrido. El resultado dependerá de factores como el volumen efectivo de asistentes, las condiciones de movilidad, el abastecimiento y la capacidad de atención de cada comercio.

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