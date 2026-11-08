Perú

ChatGPT, Gemini y Copilot dominan el uso de IA en las áreas de RRHH en Perú, pero solo el 15% la integra a su plataforma

Un sondeo entre 226 responsables de Perú y Argentina mostró que reclutamiento, selección y análisis de datos concentran la adopción de estas herramientas

ChatGPT encabeza el uso de aplicaciones de inteligencia artificial en Recursos Humanos con el 62,4% de las menciones.
ChatGPT encabeza el uso de aplicaciones de inteligencia artificial en Recursos Humanos con el 62,4% de las menciones.
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Las áreas de Recursos Humanos ya utilizan inteligencia artificial para reclutar, seleccionar candidatos y analizar datos, pero solo el 15% de los líderes consultados la emplea dentro de su propia plataforma de gestión de personas. La mayor parte recurre a herramientas de uso general como ChatGPT, Gemini y Microsoft Copilot.

El dato forma parte de un estudio de Mandü, empresa de tecnología para la gestión de personas, que recogió respuestas de 226 líderes de Recursos Humanos de Perú y Argentina entre junio y septiembre de 2026.

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Según el informe, ChatGPT es la herramienta más utilizada, con 62,4%. Le siguen Gemini, con 45,2%, y Microsoft Copilot, con 43,8%. Meta IA y Perplexity también aparecen entre las aplicaciones mencionadas, aunque en los últimos lugares.

La diferencia entre usar una aplicación de propósito general y una solución integrada al sistema de Recursos Humanos es relevante. Las primeras pueden servir para redactar comunicaciones, resumir documentos, preparar entrevistas u ordenar información. Sin embargo, no están conectadas, por defecto, con los datos laborales, la estructura interna ni los permisos de cada organización.

Gianmarco Ynaba, country manager de Mandü en Perú, señaló que esa desconexión puede limitar el uso de la información. “Las aplicaciones de propósito general no conocen la estructura organizacional, acceden al historial de desempeño de cada persona, respetan los permisos definidos por la empresa ni dejan trazabilidad dentro de los procesos del área”, afirmó.

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Las empresas se van a transformar en empresas globales digitales.
Los equipos del área emplean herramientas externas para redactar avisos de empleo y preparar preguntas de entrevistas.

Reclutamiento y selección concentran los principales usos

La inteligencia artificial tiene mayor presencia en tareas con altos volúmenes de datos y actividades repetitivas. La búsqueda de talento y la evaluación inicial de postulantes concentran los principales usos reportados.

Estos fueron los procesos señalados por los encuestados:

  • Atracción y reclutamiento: 36,7%.
  • Selección de candidatos: 33,2%.
  • People analytics: 31,9%.
  • Nómina y administración: 24,3%.
  • Capacitación y desarrollo: 18,6%.
  • Gestión del desempeño: 17,3%.
  • Onboarding e inducción: 15,9%.
  • Compensaciones y beneficios: 11,9%.

People analytics se refiere al análisis de información laboral para conocer tendencias como la rotación, el ausentismo, el desempeño o las necesidades de capacitación. En este campo, la IA puede procesar grandes bases de datos y detectar patrones que luego deben ser revisados por responsables del área.

La adopción disminuye en decisiones que afectan de forma directa la carrera laboral de una persona. La movilidad interna y los planes de carrera registran 6,2%, mientras que las desvinculaciones llegan a 2,7%.

Otro tributo clave es el Impuesto a la Renta, aplicado a las ganancias que perciben tanto las personas naturales como las empresas.
La atracción y el reclutamiento concentran la mayor adopción tecnológica con el 36,7% de las preferencias.

El reto pasa por integrar la IA y conservar controles

El estudio plantea que el desafío no consiste solo en sumar nuevas aplicaciones, sino en integrar la inteligencia artificial a las plataformas donde se gestionan los datos de los trabajadores.

Una solución conectada con los sistemas internos puede operar bajo permisos definidos, considerar información autorizada y dejar registro de las acciones realizadas. Esa trazabilidad resulta relevante en áreas que manejan evaluaciones de desempeño, remuneraciones, beneficios y datos personales.

Ynaba sostuvo que la tecnología puede aportar más cuando trabaja con información relacionada con cada colaborador y dentro de los sistemas de la empresa. El objetivo, según señaló, es evitar que los datos queden dispersos entre distintas herramientas sin conexión.

El sondeo refleja la opinión de 226 líderes de Recursos Humanos de Perú y Argentina, por lo que no representa a todas las compañías de ambos países. Aun así, muestra una tendencia: la IA ya forma parte de tareas cotidianas en el área, aunque su incorporación a los procesos centrales de gestión de personas sigue siendo limitada.

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