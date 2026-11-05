Seis muertos y siete heridos tras un incendio que arrasó un edificio en Nueva York

Un incendio en un edificio residencial de Sunset Park causó la muerte de seis personas y dejó siete heridos en Brooklyn (Captura de video)

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Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas tras un incendio de tres alarmas en un edificio residencial de Sunset Park, en Brooklyn, durante la madrugada de este jueves. El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que el fuego afectó los dos primeros niveles de la construcción, provocó el colapso parcial de su estructura y alcanzó un inmueble lindero.

La emergencia movilizó a más de 230 integrantes de los equipos de bomberos y servicios médicos de la ciudad, que acudieron al sector de la calle 58 alrededor de la 1:40 de la madrugada. La información fue difundida por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y recogida por CBS New York.

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El fuego consumió los dos primeros pisos del edificio

El colapso del segundo piso y de una escalera del inmueble dificultó el rescate de las personas atrapadas (Captura de video)

Cuando las primeras unidades llegaron al lugar, el primer y segundo piso estaban completamente envueltos en llamas, afirmó el FDNY. Las imágenes y el reporte inicial del operativo mostraron una importante presencia de humo y fuego que salía por las ventanas del edificio residencial.

La situación escaló con rapidez y las autoridades declararon un incendio de tres alarmas, una categoría que implica el despliegue de recursos adicionales para controlar la emergencia. El fuego, además, se extendió hacia una propiedad vecina, de acuerdo con el informe difundido por CBS New York.

Durante las tareas de extinción, el segundo piso y una escalera de la edificación colapsaron. Esa circunstancia complejizó el ingreso de los rescatistas y las labores de búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas dentro del inmueble, indicó el cuerpo de bomberos.

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Los equipos de emergencia localizaron cuatro cuerpos en el interior de la vivienda. Otras dos personas fueron trasladadas en estado crítico a un hospital, donde posteriormente fallecieron, aseguró la institución neoyorquina.

Las autoridades confirmaron seis fallecidos y siete lesionados

Las autoridades que acudieron al lugar confirmaron seis fallecidos y siete heridos (Captura de video)

El balance final informado por el FDNY fue de seis personas muertas y siete heridas. Entre quienes recibieron atención médica había tres bomberos que participaron en el operativo desplegado en Sunset Park, uno de los barrios del distrito de Brooklyn.

Los lesionados presentaban heridas de distinta consideración, desde leves hasta graves, tal y como detallaron los bomberos a CBS New York. El reporte no difundió por el momento las identidades de las víctimas fatales ni precisó la condición de cada una de las personas hospitalizadas.

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La respuesta reunió a personal de bomberos y servicios de emergencias médicas. Más de 230 efectivos trabajaron en el lugar, una cifra que refleja la magnitud del incendio y el riesgo derivado del avance de las llamas dentro del edificio y hacia la estructura contigua.

La investigación deberá establecer cómo se originó el fuego y si las condiciones estructurales del inmueble influyeron en la propagación o en el derrumbe registrado durante la intervención. Hasta ahora, las autoridades no comunicaron una hipótesis definitiva sobre el inicio del siniestro.

Investigan si una batería de ion-litio estuvo vinculada al incendio

Investigan si el incendio se produjo por una batería de ion-litio (Captura de video)

En el lugar intervinieron equipos especializados en materiales peligrosos después de que se hallara una batería de ion-litio, informó el FDNY. El hallazgo abrió una línea de investigación para determinar si el dispositivo tuvo alguna relación con el comienzo del fuego.

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El departamento explicó que este tipo de baterías suele encontrarse dentro de viviendas y que la presencia de una de ellas no permite, por sí sola, establecer el origen del incendio. La oficina del inspector de incendios quedó a cargo de analizar el elemento y las demás pruebas recolectadas en el edificio.

La pesquisa ocurre poco más de una semana después de otro incendio relacionado con un vehículo eléctrico en Nueva York. En ese caso, un niño de 10 años murió y cuatro integrantes de su familia fueron internados en estado crítico tras el incendio de un patinete eléctrico dentro de un apartamento del Bronx, recordó CBS New York.

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Por ahora, el origen del incendio en Brooklyn permanece bajo investigación. Los peritos deberán definir si la batería de ion-litio estuvo involucrada y reconstruir la secuencia que derivó en una de las emergencias residenciales más graves registradas recientemente en la ciudad.