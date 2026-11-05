Estados Unidos

Seis muertos y siete heridos tras un incendio que arrasó un edificio en Nueva York

El fuego comenzó de madrugada en un edificio residencial de Sunset Park, Brooklyn, provocó derrumbes parciales y alcanzó una construcción vecina mientras las autoridades investigan su origen

Un incendio en un edificio residencial de Sunset Park causó la muerte de seis personas y dejó siete heridos en Brooklyn (Captura de video)
Un incendio en un edificio residencial de Sunset Park causó la muerte de seis personas y dejó siete heridos en Brooklyn (Captura de video)
Guardar

Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas tras un incendio de tres alarmas en un edificio residencial de Sunset Park, en Brooklyn, durante la madrugada de este jueves. El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que el fuego afectó los dos primeros niveles de la construcción, provocó el colapso parcial de su estructura y alcanzó un inmueble lindero.

La emergencia movilizó a más de 230 integrantes de los equipos de bomberos y servicios médicos de la ciudad, que acudieron al sector de la calle 58 alrededor de la 1:40 de la madrugada. La información fue difundida por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y recogida por CBS New York.

PUBLICIDAD

El fuego consumió los dos primeros pisos del edificio

El colapso del segundo piso y de una escalera del inmueble dificultó el rescate de las personas atrapadas (Captura de video)
El colapso del segundo piso y de una escalera del inmueble dificultó el rescate de las personas atrapadas (Captura de video)

Cuando las primeras unidades llegaron al lugar, el primer y segundo piso estaban completamente envueltos en llamas, afirmó el FDNY. Las imágenes y el reporte inicial del operativo mostraron una importante presencia de humo y fuego que salía por las ventanas del edificio residencial.

La situación escaló con rapidez y las autoridades declararon un incendio de tres alarmas, una categoría que implica el despliegue de recursos adicionales para controlar la emergencia. El fuego, además, se extendió hacia una propiedad vecina, de acuerdo con el informe difundido por CBS New York.

Durante las tareas de extinción, el segundo piso y una escalera de la edificación colapsaron. Esa circunstancia complejizó el ingreso de los rescatistas y las labores de búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas dentro del inmueble, indicó el cuerpo de bomberos.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia localizaron cuatro cuerpos en el interior de la vivienda. Otras dos personas fueron trasladadas en estado crítico a un hospital, donde posteriormente fallecieron, aseguró la institución neoyorquina.

Las autoridades confirmaron seis fallecidos y siete lesionados

Las autoridades que acudieron al lugar confirmaron seis fallecidos y siete heridos (Captura de video)
Las autoridades que acudieron al lugar confirmaron seis fallecidos y siete heridos (Captura de video)

El balance final informado por el FDNY fue de seis personas muertas y siete heridas. Entre quienes recibieron atención médica había tres bomberos que participaron en el operativo desplegado en Sunset Park, uno de los barrios del distrito de Brooklyn.

Los lesionados presentaban heridas de distinta consideración, desde leves hasta graves, tal y como detallaron los bomberos a CBS New York. El reporte no difundió por el momento las identidades de las víctimas fatales ni precisó la condición de cada una de las personas hospitalizadas.

La respuesta reunió a personal de bomberos y servicios de emergencias médicas. Más de 230 efectivos trabajaron en el lugar, una cifra que refleja la magnitud del incendio y el riesgo derivado del avance de las llamas dentro del edificio y hacia la estructura contigua.

La investigación deberá establecer cómo se originó el fuego y si las condiciones estructurales del inmueble influyeron en la propagación o en el derrumbe registrado durante la intervención. Hasta ahora, las autoridades no comunicaron una hipótesis definitiva sobre el inicio del siniestro.

Investigan si una batería de ion-litio estuvo vinculada al incendio

Investigan si el incendio se produjo por una batería de ion-litio (Captura de video)
Investigan si el incendio se produjo por una batería de ion-litio (Captura de video)

En el lugar intervinieron equipos especializados en materiales peligrosos después de que se hallara una batería de ion-litio, informó el FDNY. El hallazgo abrió una línea de investigación para determinar si el dispositivo tuvo alguna relación con el comienzo del fuego.

El departamento explicó que este tipo de baterías suele encontrarse dentro de viviendas y que la presencia de una de ellas no permite, por sí sola, establecer el origen del incendio. La oficina del inspector de incendios quedó a cargo de analizar el elemento y las demás pruebas recolectadas en el edificio.

La pesquisa ocurre poco más de una semana después de otro incendio relacionado con un vehículo eléctrico en Nueva York. En ese caso, un niño de 10 años murió y cuatro integrantes de su familia fueron internados en estado crítico tras el incendio de un patinete eléctrico dentro de un apartamento del Bronx, recordó CBS New York.

Por ahora, el origen del incendio en Brooklyn permanece bajo investigación. Los peritos deberán definir si la batería de ion-litio estuvo involucrada y reconstruir la secuencia que derivó en una de las emergencias residenciales más graves registradas recientemente en la ciudad.

Temas Relacionados

Nueva YorkBrooklynIncendiosBateríasEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gerardo Cea, de quedarse sin nada a recibir a Messi en Prima Pasta: “Me va muy bien”

En Planes, el empresario repasó la apuesta de sus padres para emigrar, el origen de su restaurante de Miami Beach y los vínculos con Messi, Lenny Kravitz y Gustavo Cerati. También explicó por qué no quiere abrir más locales

Gerardo Cea, de quedarse sin nada a recibir a Messi en Prima Pasta: “Me va muy bien”

Quién es Melat Kiros, la abogada nacida en Etiopía que se convirtió en la primera mujer de la Generación Z elegida al Congreso de Estados Unidos

Pasó de trabajar de barista en Denver a ganar una banca tras derrotar a una legisladora con 15 períodos en el cargo

Quién es Melat Kiros, la abogada nacida en Etiopía que se convirtió en la primera mujer de la Generación Z elegida al Congreso de Estados Unidos

Quién es Peggy Flanagan, la líder indígena que ganó Minnesota y llegó al Senado de Estados Unidos para quebrar más de dos siglos de historia

La vicegobernadora demócrata de la nación White Earth derrotó a la republicana Michele Tafoya en los comicios de 2026 y se convierte en la primera mujer nativa americana en ocupar una banca en la Cámara Alta de Washington

Quién es Peggy Flanagan, la líder indígena que ganó Minnesota y llegó al Senado de Estados Unidos para quebrar más de dos siglos de historia

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas y una entidad por facilitar la compra iraní de misiles portátiles

La medida alcanza a operadores radicados en Bielorrusia, Rusia y Nigeria vinculados con la obtención de sistemas MANPADS para Teherán, según el Departamento de Estado

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas y una entidad por facilitar la compra iraní de misiles portátiles

Más de 100 exastronautas de la NASA exigen en una carta abierta respetar las reglas de las elecciones en Estados Unidos

En pleno recuento legislativo, Astronauts for America y dos organizaciones no partidistas instan a secretarios de Estado, legisladores locales y ciudadanos a garantizar que la certificación del voto responda a la ley y no a presiones políticas

Más de 100 exastronautas de la NASA exigen en una carta abierta respetar las reglas de las elecciones en Estados Unidos

TECNO

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 5 de noviembre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Pasos para canjear los códigos de Free Fire este 5 de noviembre de 2026 y reclamar diamantes gratis

Sony subió su proyección de ganancias anuales tras un trimestre récord con "Spider-Man" y PlayStation

Peligran los juegos físicos de Nintendo: su principal fabricante de memorias se pasa a los centros de datos

Las ventas de la Nintendo Switch 2 cayeron 41% tras las subas de precio y el alza de la memoria

Cat Wu, jefa de producto de Claude Code, dejó Anthropic y a los pocos días se sumó a OpenAI

ENTRETENIMIENTO

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

Judi Dench habló sobre el final de su papel como “M” en James Bond: “Fue idea de Daniel Craig que me mataran”

Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

“La reinvención es lo más difícil”, afirmó Chris Rock al presentar su nueva película Misty Green

Scarlett Johansson confiesa que le costó sacar adelante su papel en ‘The Batman 2′: “Me produjo un montón de angustia existencial”

MUNDO

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Los ultraortodoxos se niegan a respaldar a Netanyahu y dejan a Eisenkot con ventaja en las consultas con el presidente de Israel

Estudiantes bloquearon accesos a varias escuelas en Francia y hubo disturbios en el inicio de una nueva jornada de protestas

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras