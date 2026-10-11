¿Vuelve Negrita al mercado? Una disputa en Indecopi abre un nuevo frente para la histórica marca

Universal pidió ante Indecopi la caducidad del registro de Negrita que ostentaba Alicorp. ¿Cómo resolvió el regulador?

Guardar

Tras la recordada salida de la marca Negrita del mercado peruano y su reemplazo por Umsha, un nuevo frente se abrió ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por el interés de una empresa competidora, Productos Extragel y Universal S.A.C.

La firma solicitó que se cancele parcialmente uno de los registros de Alicorp sobre la antigua marca, al sostener que no se usaba para todos los productos que protegía.

PUBLICIDAD

La controversia quedó resuelta, en primera instancia, mediante la Resolución N.° 1846-2026/CSD-INDECOPI, emitida el 19 de mayo de 2026.

De acuerdo con ese documento, Universal cuestionó el certificado N.° 81759, que amparaba el logotipo de Negrita para una amplia lista de alimentos de la clase 29, entre ellos gelatinas, mermeladas, jaleas, compotas, conservas, leche y derivados, carnes, pescado, aceites y grasas comestibles.

Negrita salió del mercado y pasó a llamarse Umsha

Durante décadas, Negrita fue una de las marcas de productos para postres y repostería más conocidas del portafolio de Alicorp. Bajo ese nombre se comercializaron gelatinas, flanes, mazamorras, pudines, refrescos, vainilla y otros insumos para la preparación de alimentos.

PUBLICIDAD

En 2020, Alicorp anunció que dejaría de utilizar la denominación Negrita y cambiaría su identidad comercial. La decisión estuvo vinculada a los cuestionamientos sobre el nombre y la imagen de la marca, que fueron asociados a estereotipos raciales. La compañía inició entonces una transición hacia la marca Umsha, que pasó a identificar a parte de esa línea de productos.

Sin embargo, dejar de usar una marca en góndolas o campañas no significa automáticamente perder su registro. Alicorp mantuvo vigentes los derechos de propiedad intelectual de Negrita, inscritos desde 2002 y con vigencia prevista hasta 2032. Ese fue el punto que llevó la discusión a Indecopi.

PUBLICIDAD

Las pruebas presentadas por Alicorp demostraron la presencia comercial de Negrita solo en el segmento de gelatinas entre 2020 y 2023.

Universal pidió retirar la protección para productos sin uso comprobado

La acción fue presentada el 28 de diciembre de 2023 por Productos Extragel y Universal S.A.C., vinculada a la marca Universal. La empresa sostuvo que Alicorp no había demostrado un uso efectivo de Negrita durante los tres años anteriores para todos los productos incluidos en el certificado cuestionado.

La ley permite que cualquier interesado solicite la cancelación de una marca si su titular no la utilizó durante tres años consecutivos sin una justificación válida. Si el uso solo se acredita para algunos productos, Indecopi puede mantener la protección únicamente para esos artículos y retirarla para los demás.

Alicorp presentó facturas, publicidad, videos, afiches, declaraciones juradas, donaciones y publicaciones digitales para defender la vigencia de la marca. La Comisión de Signos Distintivos analizó las pruebas correspondientes al período entre el 27 de diciembre de 2020 y el 27 de diciembre de 2023. Algunos documentos quedaron fuera de la evaluación por ser anteriores o posteriores a esas fechas.

PUBLICIDAD

Alicorp inició en 2020 la transición de la marca Negrita hacia Umsha tras asociarse la denominación con estereotipos raciales.

Indecopi dejó a Alicorp la marca Negrita solo para gelatinas

La Comisión concluyó que Alicorp sí demostró el uso comercial de Negrita y su logotipo, aunque solo para gelatinas. Las pruebas no alcanzaron para acreditar que la marca siguiera presente en el mercado para el resto de productos protegidos por el certificado N.° 81759.

Por esa razón, Indecopi declaró fundada en parte la solicitud de Universal y ordenó la cancelación parcial del registro. Desde ahora, ese certificado de Alicorp queda limitado a gelatinas. La protección fue retirada para mermeladas, jaleas, compotas, conservas, leche y derivados, carnes, pescado, extractos de carne, aceites y grasas comestibles.

La resolución no entrega la marca a Universal ni indica que la empresa vaya a lanzar un producto llamado Negrita. Además, sigue en trámite otro procedimiento sobre el certificado N.° 81518, correspondiente al nombre Negrita sin logotipo. La incógnita queda abierta: ¿Universal buscará en el futuro registrar un signo relacionado con esa denominación para algún producto de su portafolio?

PUBLICIDAD