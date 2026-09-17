Alerta sanitaria: Perú ordena el retiro de dos conocidas marcas de agua embotellada tras detectar bacteria patógena

Digesa ordenó el retiro inmediato de todas las presentaciones y lotes de las aguas de mesa Timonel y Lybre por la detección de la bacteria Pseudomonas aeruginosa.

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Tal como adelantó Infobae Perú, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ordenó el retiro inmediato de todas las presentaciones y lotes de las aguas de mesa Timonel y Lybre tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La medida alcanza a productos fabricados en 2026 y se aplica en supermercados, bodegas, mercados y distribuidores de todo el país.

La alerta sanitaria, identificada con el código A005006 y emitida el 17 de septiembre, advierte que el microorganismo hallado en diversos lotes constituye un indicador de contaminación. Según la autoridad sanitaria, puede provocar infecciones y enfermedades, con mayor riesgo para personas que tienen el sistema inmunológico debilitado.

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Retiran del mercado las aguas Timonel y Lybre por contaminación bacteriana

La disposición de Digesa comprende toda el agua de mesa sin gas comercializada bajo las marcas Timonel y Lybre. La alerta no precisa el número de unidades involucradas, aunque establece que el retiro debe aplicarse a todos los lotes y presentaciones disponibles en el mercado.

Los comercios y distribuidores deben retirar los productos de exhibición y suspender su venta. Además, tienen que comunicar la medida a las autoridades sanitarias de sus respectivas jurisdicciones, entre ellas las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), las Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa).

Digesa exhortó a las entidades sanitarias locales y a los gobiernos municipales a realizar inspecciones para constatar que las botellas hayan sido retiradas. La medida busca evitar que los productos permanezcan disponibles para el público en puntos de venta formales o pequeños comercios.

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Digesa advirtió que la Pseudomonas aeruginosa es un indicador de contaminación y puede causar infecciones, en especial en personas con el sistema inmunológico debilitado.

La bacteria puede afectar con mayor intensidad a personas vulnerables

La presencia de _Pseudomonas aeruginosa_ en agua embotellada supone un riesgo sanitario, en especial para personas con defensas bajas o condiciones médicas previas. La autoridad indicó que el hallazgo confirma contaminación en el producto y fundamenta la aplicación de medidas de seguridad.

La recomendación dirigida a los consumidores es no adquirir ni consumir agua Timonel o Lybre, sin importar el formato de la botella o el lote. Quienes ya tengan unidades en sus domicilios deben evitar beberlas y comunicarse con el proveedor para coordinar las acciones de retiro.

Digesa habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para recibir consultas y reportes relacionados con la alerta. La entidad señaló que la información sobre el caso puede actualizarse de acuerdo con el avance de las acciones de control sanitario.

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La autoridad sanitaria recomendó no comprar ni consumir agua de mesa Timonel y Lybre y pidió a quienes tengan botellas en sus casas que coordinen el retiro con el proveedor.

Indecopi dio cinco días hábiles a la empresa para informar sus medidas

Tras la alerta de Digesa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitó información a Innovación y Comercialización Brands Perú S.A.C. (INCO Brands Perú S.A.C.), empresa vinculada a la comercialización de los productos.

El proveedor cuenta con cinco días hábiles, desde el día siguiente de la notificación, para remitir información sobre los lotes y las unidades alcanzadas, las regiones donde se distribuyeron las aguas, las comunicaciones enviadas a consumidores y proveedores, y las medidas previstas para atender los reclamos o devoluciones.

El requerimiento también incluye los canales que la empresa habilitará para los consumidores afectados. Indecopi informó que mantiene el seguimiento del caso dentro de sus atribuciones de protección al consumidor.

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La entidad recordó que fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben informar sobre riesgos asociados a productos puestos en el mercado. Si se comprueba una infracción a las normas del Sistema de Alertas de Consumo, las sanciones pueden llegar a 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de las medidas correctivas que correspondan.