Perú

Alerta sanitaria: Perú ordena el retiro de dos conocidas marcas de agua embotellada tras detectar bacteria patógena

La alerta sanitaria A005006 alcanza a productos fabricados en 2026 de las marcas Timonel y Lybre que se venden en supermercados, bodegas, mercados y distribuidores de todo el país

Mano de persona sosteniendo un vaso transparente con agua clara y gotas de condensación en su exterior.
Digesa ordenó el retiro inmediato de todas las presentaciones y lotes de las aguas de mesa Timonel y Lybre por la detección de la bacteria Pseudomonas aeruginosa.
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Tal como adelantó Infobae Perú, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ordenó el retiro inmediato de todas las presentaciones y lotes de las aguas de mesa Timonel y Lybre tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La medida alcanza a productos fabricados en 2026 y se aplica en supermercados, bodegas, mercados y distribuidores de todo el país.

La alerta sanitaria, identificada con el código A005006 y emitida el 17 de septiembre, advierte que el microorganismo hallado en diversos lotes constituye un indicador de contaminación. Según la autoridad sanitaria, puede provocar infecciones y enfermedades, con mayor riesgo para personas que tienen el sistema inmunológico debilitado.

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Retiran del mercado las aguas Timonel y Lybre por contaminación bacteriana

La disposición de Digesa comprende toda el agua de mesa sin gas comercializada bajo las marcas Timonel y Lybre. La alerta no precisa el número de unidades involucradas, aunque establece que el retiro debe aplicarse a todos los lotes y presentaciones disponibles en el mercado.

Los comercios y distribuidores deben retirar los productos de exhibición y suspender su venta. Además, tienen que comunicar la medida a las autoridades sanitarias de sus respectivas jurisdicciones, entre ellas las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), las Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa).

Digesa exhortó a las entidades sanitarias locales y a los gobiernos municipales a realizar inspecciones para constatar que las botellas hayan sido retiradas. La medida busca evitar que los productos permanezcan disponibles para el público en puntos de venta formales o pequeños comercios.

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Timonel - agua
Digesa advirtió que la Pseudomonas aeruginosa es un indicador de contaminación y puede causar infecciones, en especial en personas con el sistema inmunológico debilitado.

La bacteria puede afectar con mayor intensidad a personas vulnerables

La presencia de _Pseudomonas aeruginosa_ en agua embotellada supone un riesgo sanitario, en especial para personas con defensas bajas o condiciones médicas previas. La autoridad indicó que el hallazgo confirma contaminación en el producto y fundamenta la aplicación de medidas de seguridad.

La recomendación dirigida a los consumidores es no adquirir ni consumir agua Timonel o Lybre, sin importar el formato de la botella o el lote. Quienes ya tengan unidades en sus domicilios deben evitar beberlas y comunicarse con el proveedor para coordinar las acciones de retiro.

Digesa habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para recibir consultas y reportes relacionados con la alerta. La entidad señaló que la información sobre el caso puede actualizarse de acuerdo con el avance de las acciones de control sanitario.

Botella de agua congelada. (Freepik)
La autoridad sanitaria recomendó no comprar ni consumir agua de mesa Timonel y Lybre y pidió a quienes tengan botellas en sus casas que coordinen el retiro con el proveedor.

Indecopi dio cinco días hábiles a la empresa para informar sus medidas

Tras la alerta de Digesa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitó información a Innovación y Comercialización Brands Perú S.A.C. (INCO Brands Perú S.A.C.), empresa vinculada a la comercialización de los productos.

El proveedor cuenta con cinco días hábiles, desde el día siguiente de la notificación, para remitir información sobre los lotes y las unidades alcanzadas, las regiones donde se distribuyeron las aguas, las comunicaciones enviadas a consumidores y proveedores, y las medidas previstas para atender los reclamos o devoluciones.

El requerimiento también incluye los canales que la empresa habilitará para los consumidores afectados. Indecopi informó que mantiene el seguimiento del caso dentro de sus atribuciones de protección al consumidor.

La entidad recordó que fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben informar sobre riesgos asociados a productos puestos en el mercado. Si se comprueba una infracción a las normas del Sistema de Alertas de Consumo, las sanciones pueden llegar a 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de las medidas correctivas que correspondan.

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