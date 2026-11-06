Perú

INPE incauta 434 celulares, más de 10 kilos de droga y 66 antenas tras ejecutar casi 2.000 requisas en penales del Perú

Las requisas se ejecutaron en 60 días bajo el Grupo de Operaciones Especiales, con apoyo de la Fuerza Aérea del Perú en traslados de reos

Agentes con uniformes de camuflaje y personas con camisetas blancas están dentro de una sala con rejas y sillas
Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE custodian a varios internos durante una requisa en un penal de Perú. (Agencia Andina/INPE)
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un total de 1.982 requisas en los 68 establecimientos penales del país desde el 3 de setiembre, en el marco de un plan orientado a fortalecer la seguridad y recuperar el principio de autoridad al interior de los recintos carcelarios, según informó Andina Noticias. Las acciones se desarrollaron en un período de 60 días, bajo la conducción del presidente del INPE, Abraham Lescano, quien asumió el cargo en setiembre e impulsó la implementación de sistemas de inteligencia y contrainteligencia.

Los operativos estuvieron a cargo de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) del INPE, que lograron tanto la incautación de objetos y sustancias prohibidas como la detección de organizaciones criminales que buscaban operar desde el interior de los penales. El balance de las requisas arrojó la incautación de 434 celulares, 663 accesorios de celular, más de 10 kilogramos de droga, 2.577 objetos punzocortantes y 66 antenas.

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Agentes uniformados caminan frente a un edificio con un cartel del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro y una camioneta blanca.
Agentes penitenciarios del INPE se desplazan frente al establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, junto a una camioneta blanca. (Crédito: Agencia Andina)

Operativos en penales en emergencia

Las requisas se intensificaron particularmente en los establecimientos que se encuentran en estado de emergencia: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. En estos recintos, el despliegue de personal y recursos fue mayor debido al nivel de riesgo identificado en cada uno de ellos.

Como parte de las medidas de seguridad penitenciaria, se trasladó a 139 internos de alta peligrosidad, en el marco del Comando Unificado y con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Paralelamente, la actual gestión del INPE viene implementando acciones de contrainteligencia orientadas a detectar posibles redes de complicidad en las que podría estar implicado personal penitenciario, bajo una política de tolerancia cero frente a la corrupción que contempla suspensiones y destituciones.

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Un autobús del INPE y varios agentes uniformados junto a un letrero del penal de máxima seguridad de Ancón
Un autobús del INPE y agentes uniformados se encuentran frente al penal Ancón I, en Perú. (Agencia Andina/INPE)

Refuerzan controles a las visitas

Las revisiones a las visitas en los penales también se reforzaron con el objetivo de impedir el ingreso de objetos o sustancias prohibidas. Hasta la fecha, cerca de 200 personas fueron intervenidas en la puerta de los establecimientos, lo que permitió la incautación de aproximadamente 30 celulares, 150 accesorios de teléfono y 682 gramos de droga, de acuerdo con el reporte difundido por Andina Noticias.

“Se vienen realizando gestiones para contar con una mejor tecnología que detecte y frustre el ingreso de objetos prohibidos a los recintos penitenciarios”, explicó el INPE en un comunicado. Entre los lineamientos adicionales de la gestión figuran la supervisión inopinada del presidente del INPE a los penales a nivel nacional, el cambio progresivo de directores de oficinas regionales y la aplicación de pruebas de polígrafo al personal, a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). La entidad, junto con la Policía Nacional del Perú y el apoyo de las Fuerzas Armadas, señaló que continuará reforzando estas acciones con el fin de contribuir a la seguridad de los peruanos.

Agentes uniformados permanecen junto a numerosos hombres arrodillados con las manos sobre la cabeza
Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE realizan una requisa junto a un grupo de internos en un penal de Perú. (Agencia Andina/INPE)

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