Perú

Gisela Valcárcel aún cree en el amor, pero pone condición para volver a casarse: “Será con fogata y buena música”

La conductora confesó que no descarta un nuevo matrimonio, pero aseguró que ya no usaría vestido blanco y que su ceremonia sería íntima y diferente

Durante su visita a Iquitos, Gisela Valcárcel agradeció el título de “reina de la televisión” y resaltó la fortaleza de las mujeres peruanas.

En una conversación íntima, relajada y por momentos reflexiva, Gisela Valcárcel volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un nuevo proyecto televisivo ni por una polémica mediática, sino por algo mucho más personal: el amor y la posibilidad de volver a casarse.

Durante su participación en el pódcast ‘Café con la Chevez’, la conductora abrió una ventana a su vida sentimental y dejó en claro que, aunque no ha cerrado las puertas al matrimonio, hay aspectos que definitivamente no repetiría.

Con la espontaneidad que la caracteriza y ese tono que mezcla ironía con firmeza, la popular ‘Señito’ fue tajante cuando le preguntaron si volvería a vestirse de blanco para una eventual boda. Su respuesta no dejó espacio para dudas:

Gisela habla sin filtros sobre boda íntima y su postura frente a Magaly Medina.

“Ya sería una huachafada la mía. ¿A esta altura casarme de blanco? No, no, no, por favor no”. La frase, dicha entre risas, reveló no solo su postura estética frente a una nueva ceremonia, sino también una mirada madura sobre lo que significaría dar ese paso nuevamente.

Lejos de adoptar una postura escéptica frente al amor, Gisela Valcárcel se mostró abierta a la posibilidad de volver a encontrar a esa persona con la que desee compartir su vida. “¡Aún cree en el amor!”, podría resumirse el espíritu de sus palabras. No descartó un nuevo matrimonio en el futuro, pero dejó claro que sería completamente distinto a los anteriores. No habría grandes reflectores ni despliegues mediáticos. Esta vez, explicó, apostaría por algo más íntimo, más auténtico y profundamente alineado con su presente.

Al detallar cómo imagina esa eventual boda, la conductora dibujó una escena muy diferente al tradicional vestido blanco y la iglesia abarrotada. “Seguramente si me caso con alguien va a ser en un lugar muy nuestro, con nuestras familias. Seguramente será en algún lugar en el que prenderemos alguna fogata y vamos a poner buena música, pero no he pensado en la ropa. Quizá algo blanco, pero nada de lo que ya hice antes”, señaló con una sonrisa que dejaba entrever ilusión, pero también claridad.

Gisela habla sin filtros sobre boda íntima y su postura frente a Magaly Medina. YouTube/ Cafe con la Chevez.

La imagen que proyectó fue la de una ceremonia cálida, con una fogata, buena música y la presencia de sus seres más cercanos. Un entorno natural, simbólico, donde lo importante no sería el protocolo sino la conexión. En sus palabras se percibe una transformación: ya no se trata de cumplir con expectativas externas ni con tradiciones sociales rígidas, sino de construir un momento que represente verdaderamente a la pareja. “Algo tan de él y mío, como tendría que ser”, sentenció, reafirmando que el eje estaría en la complicidad y no en la espectacularidad.

Su negativa a casarse nuevamente de blanco no solo responde a una cuestión de edad o experiencia, como ella misma insinuó, sino también a una evolución personal. La frase “Sería una huachafada” no debe leerse como un desprecio hacia la tradición, sino como una forma coloquial de expresar que no desea repetir fórmulas del pasado. El vestido blanco, símbolo clásico de las primeras nupcias, ya no encajaría con la mujer que es hoy: más consciente, más libre y menos atada a convencionalismos.

Gisela habla sin filtros sobre boda íntima y su postura frente a Magaly Medina. YouTube/ Cafe con la Chevez.

Gisela Valcárcel habla de la comparación que le hacen con Magaly Medina

En ese mismo espacio, la conversación también giró hacia otro tema que históricamente ha marcado su trayectoria pública: su relación mediática con Magaly Medina. Durante años, ambas han representado estilos televisivos opuestos y han protagonizado desencuentros indirectos. Sin embargo, lejos de alimentar cualquier narrativa de confrontación, Gisela sorprendió con una postura conciliadora y madura.

“Ella es única y yo soy única. Imagina si uno va por la vida guardando rencor a todas las personas que hablan de ti, ya sea con sentido o sin sentido, bien o mal. Las personas no podrían sobrevivir, no sé a su vecina, porque todos en algún momento hemos hablado mal de otra persona. Entonces imagínate”, expresó con serenidad. Sus palabras evidencian una reflexión más amplia sobre la exposición pública y la crítica constante que implica la vida en televisión.

Gisela habla sin filtros sobre boda íntima y su postura frente a Magaly Medina. YouTube/ Cafe con la Chevez.

