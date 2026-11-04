Perú

Julio Velarde anticipa impacto del fenómeno El Niño sobre crecimiento peruano, pero acotado: “La demanda viene muy fuerte”

Durante Felaban Lima 2026, el presidente del Banco Central afirmó que América Latina perdió terreno frente a Asia por deficiencias en educación, disciplina fiscal y capacidad del Estado

Julio Velarde - BCR
Julio Velarde afirmó que la solidez de la demanda interna amortiguará el impacto económico del fenómeno de El Niño en el país.
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, afirmó durante Felaban Lima 2026 que El Niño afectará la actividad económica peruana, aunque sostuvo que el país llega al fenómeno climático con una demanda interna sólida. “La demanda está muy fuerte”, dijo al repasar los indicadores recientes de empleo, inversión y construcción.

Velarde señaló que el fenómeno puede restar dinamismo a la economía y presionar algunos precios, en especial los vinculados con alimentos. Su argumento fue que el impacto sería menor por la fortaleza que, según indicó, mostraba la actividad antes de los efectos climáticos.

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Velarde citó crecimiento del empleo, la inversión y el cemento

Para respaldar esa evaluación, el titular del BCRP mencionó que el empleo creció 6,5% interanual en los últimos meses. También sostuvo que la inversión privada aumentó 10,6% en el segundo trimestre y que el consumo de cemento tuvo un avance cercano al 13% en el último dato disponible.

El funcionario sostuvo que la economía peruana tiene capacidad para absorber parte del efecto negativo de El Niño. En su respuesta no afirmó que el evento esté exento de riesgos, pero puso el foco en los indicadores que, a su juicio, permitirían amortiguar el golpe sobre la actividad.

Banco Central de Reserva - BCR
El empleo creció 6,5% interanual y la inversión privada registró un avance de 10,6% en el segundo trimestre.

La meta de inflación de 2% y el papel de las tasas

Velarde defendió la meta de inflación de 2% que maneja el BCRP. Señaló que esa referencia contribuyó a mantener una inflación más baja que en otros países de América Latina y facilitó, en determinados momentos, menores tasas de interés.

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El presidente del Banco Central indicó que América Latina respondió de forma temprana al aumento de precios que comenzó en 2021 y se profundizó en 2022. Según explicó, varios bancos centrales de la región elevaron sus tasas antes que las autoridades monetarias de las economías desarrolladas.

También sostuvo que el mundo podría dejar atrás la etapa de tasas excepcionalmente bajas que siguió a la crisis financiera de 2008. Velarde consideró que, sin un salto importante de productividad asociado a la inteligencia artificial, la inflación y las tasas de interés podrían mantenerse por encima de los niveles observados antes de la pandemia.

América Latina perdió peso frente a Asia

En la segunda parte de su exposición, Velarde planteó que América Latina perdió terreno frente a Asia durante las últimas décadas. Atribuyó esa distancia a déficits fiscales, crisis de deuda, inflación, problemas educativos y limitaciones de la administración pública.

El economista recordó que la región creció con fuerza en los años 60, cuando aplicó políticas de sustitución de importaciones. Sin embargo, consideró que ese impulso se agotó y que el endeudamiento de los años 70 derivó luego en la crisis de deuda de los 80.

A partir de entonces, afirmó, Asia mantuvo una trayectoria de crecimiento superior. Velarde señaló que América Latina tampoco aprovechó el actual ciclo de precios altos de minerales, petróleo y granos con la misma intensidad que durante el auge de materias primas entre 2000 y 2013.

Educación y capacidad estatal, los límites de la región

Velarde ubicó a la educación entre las principales debilidades estructurales latinoamericanas. “No podemos esperar una sociedad próspera si no tenemos educación”, afirmó al comparar los resultados regionales con los de países asiáticos.

También cuestionó la capacidad de gestión de los Estados. Sostuvo que los problemas fiscales afectan servicios públicos esenciales, como la infraestructura y la jornada escolar, y advirtió que un sector público ineficiente limita el desarrollo del sector privado.

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