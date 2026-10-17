Ganadores de Beca 18 - 2027: Desde cuándo se conocerán los resultados y cuáles son los siguientes pasos

La lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) se publicará el 11 de noviembre de 2026 - Créditos: Pronabec.

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) ofrece Beca 18 a jóvenes peruanos con alto rendimiento académico que viven en condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o atraviesan alguna situación especial. Tras el cierre de inscripciones, el proceso continuará con la revisión de expedientes y las siguientes etapas de evaluación.

Los postulantes que completaron su registro hasta las 11:59 p. m. del viernes 16 de octubre deberán estar atentos a las próximas fechas del cronograma oficial. La lista de candidatos aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) se publicará el 11 de noviembre de 2026, mientras que los resultados de la preselección se conocerán el 23 de diciembre del mismo año.

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¿Cuándo se conocerán los resultados de Beca 18 2027?

Pronabec estableció distintas fechas para informar los avances del concurso. La publicación del 11 de noviembre permitirá identificar a quienes cumplen los requisitos para rendir la evaluación nacional, mientras que el 23 de diciembre se difundirá la relación de preseleccionados.

Es importante precisar que figurar en esta última lista no significa haber obtenido una de las becas. Los jóvenes que superen esta etapa todavía deberán participar en el proceso de selección, presentar la documentación exigida y cumplir las condiciones establecidas en las bases para acceder a una vacante financiada por el Estado.

El Examen Nacional de Preselección se realizará el 22 de noviembre de forma presencial y simultánea en todo el país con una prueba de 60 preguntas - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los siguientes pasos del concurso?

Después del cierre de inscripciones, el procedimiento continuará de acuerdo con el siguiente calendario:

Del 10 de octubre al 6 de noviembre de 2026: Pronabec revisará las inscripciones presentadas por los aspirantes.

11 de noviembre de 2026: se publicará la lista de postulantes aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección.

22 de noviembre de 2026: se aplicará el ENP de manera presencial y simultánea en todo el país. La prueba tendrá 60 preguntas.

23 de diciembre de 2026: se conocerá la relación de preseleccionados.

Del 7 de enero al 25 de febrero de 2027: se desarrollará la postulación para la selección, correspondiente al primer momento.

Del 7 al 30 de abril de 2027: se abrirá el segundo momento de postulación para la selección.

Por ello, los interesados deben consultar los canales oficiales del Pronabec para verificar las publicaciones, revisar los requisitos aplicables a su modalidad y cumplir los plazos de cada etapa. Las fechas de preselección y postulación no deben confundirse con una confirmación definitiva de la beca.

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¿Qué gastos cubre Beca 18 2027?

El financiamiento contempla costos académicos, administrativos y no académicos, según las condiciones establecidas para cada beneficiario. Entre los primeros figuran el examen o la carpeta de admisión, la matrícula, las pensiones de estudios, la nivelación académica y la obtención del grado o título correspondiente. También puede incluir la enseñanza del inglés desde el segundo año, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Beca 18: plazo límite para que ganadores acepten vacante es del 26 de mayo al 1 de junio | Andina

La cobertura no académica comprende alimentación, alojamiento, movilidad local, materiales educativos, útiles de escritorio, vestimenta o uniforme, artículos de seguridad industrial, una computadora portátil o equipo similar y transporte interprovincial. Estos beneficios, así como el idioma inglés, también se contemplan para quienes acrediten que su hogar se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, conforme a las bases.

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¿Qué carreras e instituciones se pueden elegir?

Los futuros beneficiarios podrán estudiar en universidades, institutos o escuelas de educación superior, siempre que la institución, la sede y el programa estén incluidos en la lista de opciones elegibles de la convocatoria.

Para las entidades públicas se consideran programas licenciados por el Ministerio de Educación o la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, según corresponda. En el caso de las privadas, se contemplan carreras vinculadas con la demanda de empleo formal, conforme a la Encuesta de Demanda Ocupacional 2026 y al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, bajo las condiciones previstas para las carreras no tradicionales.

La beca cubre el periodo de estudios establecido en el plan curricular y las disposiciones del Pronabec. Por eso, antes de postular a la selección, cada aspirante deberá verificar que la carrera elegida y su sede cumplan los criterios exigidos.

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