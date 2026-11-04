Efemérides hoy 4 de noviembre en Perú: ¿Qué reconocido escritor, político y periodista peruano nació un día como hoy?

Un libro antiguo reposa sobre un mapa físico del Perú junto a una bandera nacional, una pluma y elementos de la tradición andina sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El autor de El mundo es ancho y ajeno nació el 4 de noviembre de 1909 en La Libertad. La fecha también recuerda la fundación de Puno, el inicio de la rebelión de Túpac Amaru II, el nacimiento de Francisco Bolognesi y la creación de Sullana.

¿Quién fue Ciro Alegría?

Ciro Alegría Bazán nació el 4 de noviembre de 1909 en Sartimbamba, en la actual provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. Su natalicio forma parte de una fecha con distintas referencias para la historia política, cultural y militar del Perú, que abarca desde el período colonial hasta la formación de las provincias republicanas.

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Alegría fue periodista, político y novelista. Su obra se incorporó a la narrativa indigenista peruana a partir de relatos centrados en los conflictos de las comunidades campesinas, la concentración de la tierra y la desigualdad en la sierra. Sus textos situaron a los pobladores andinos como protagonistas de procesos sociales que la literatura peruana había tratado de manera limitada.

Entre sus novelas figuran La serpiente de oro, publicada en 1935; Los perros hambrientos, de 1938, y El mundo es ancho y ajeno, aparecida en 1941. Esta última cuenta la historia de la comunidad de Rumi y su enfrentamiento con los intereses de los terratenientes. La obra recibió el Gran Premio de Novela Continental y se convirtió en uno de los títulos más difundidos de la literatura peruana del siglo XX.

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Desde joven, la vida rural y la influencia de grandes mentores llevaron a Ciro Alegría a construir un universo literario de profundo contenido social. (Andina)

Ciro Alegría retrató los conflictos de las comunidades andinas

La trayectoria de Ciro Alegría estuvo atravesada por el periodismo y la actividad política. Durante su juventud colaboró con publicaciones de Trujillo y se vinculó con el Partido Aprista Peruano. Su militancia derivó en encarcelamientos y, en 1934, en su salida al exilio, primero hacia Chile y luego a otros países de América.

El período fuera del Perú coincidió con la publicación de sus novelas más conocidas. Alegría construyó relatos sobre la vida rural desde una mirada que cuestionó el abuso contra los pueblos indígenas y campesinos. Sus personajes enfrentan despojos, sequías, deudas y disputas por el territorio, asuntos que ocupaban un lugar central en las relaciones sociales de la sierra durante la primera mitad del siglo pasado.

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El escritor volvió al país en 1948 y retomó su labor periodística. Más adelante fue elegido diputado. Murió el 17 de febrero de 1967 en Chaclacayo, Lima. Su nacimiento se recuerda junto con otras efemérides del 4 de noviembre, una jornada que reúne sucesos vinculados con la resistencia indígena, el desarrollo regional, la defensa nacional y la cultura.

Esta fecha conmemora la partida de Ciro Alegría, escritor y congresista que retrató la realidad andina en la narrativa peruana. (Andina)

La fecha recuerda la rebelión de Túpac Amaru II y la fundación de Puno

El 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, inició una insurrección en Tinta, Cusco, contra el dominio español. El levantamiento surgió en rechazo a las reformas borbónicas, los tributos, los repartos mercantiles y las condiciones impuestas a la población indígena en los obrajes y las minas.

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Los rebeldes capturaron al corregidor Antonio de Arriaga, quien fue ejecutado pocos días después. Ese hecho abrió una etapa de enfrentamientos que incluyó la batalla de Sangarará, donde las fuerzas de Túpac Amaru II obtuvieron una victoria. La rebelión se extendió por zonas del virreinato peruano, el Alto Perú y áreas del actual noroeste argentino.

La ejecución de Túpac Amaru II en Cusco marcó uno de los episodios más decisivos de la resistencia indígena y convirtió su figura en símbolo permanente de lucha y justicia social en el Perú. (Imagen Generada por IA)

Las autoridades coloniales derrotaron a las tropas insurgentes en 1781. Túpac Amaru II fue capturado, sometido a torturas y ejecutado en Cusco en mayo de ese año. La represión alcanzó a integrantes de su familia y a otros dirigentes. Aunque la rebelión continuó bajo otros mandos hasta 1783, su impacto quedó ligado a las luchas indígenas contra el régimen colonial.

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En la misma fecha, aunque más de un siglo antes, fue fundada Puno. La ciudad recibió el nombre de San Carlos de Puno el 4 de noviembre de 1668 y se consolidó como un centro del altiplano peruano a orillas del Lago Titicaca, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Un grito de libertad nació un 19 de marzo. Túpac Amaru II llegó al mundo para desafiar el yugo español, liderando la mayor rebelión indígena en busca de justicia y dignidad para su pueblo. (Andina)

La economía puneña combina actividades ganaderas, agrícolas y turísticas. La crianza de alpacas y otros camélidos, los cultivos de altura y el movimiento comercial vinculado con el lago forman parte de su dinámica regional. Las tradiciones aymaras y quechuas también están presentes en sus festividades, danzas y expresiones musicales.

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Francisco Bolognesi, Sullana y otros protagonistas del 4 de noviembre

El 4 de noviembre de 1816 nació en Lima Francisco Bolognesi Cervantes, coronel del Ejército del Perú y figura de la guerra del Pacífico. Su nombre quedó asociado a la defensa del Morro de Arica, donde murió el 7 de junio de 1880. Antes del combate expresó: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.

Foto 3: La visita de Juan de la Cruz Salvo a Arica dio paso a uno de los episodios más recordados del patriotismo peruano, inmortalizado por la respuesta de Francisco Bolognesi. (Juan Lepiani)

En 1951, Bolognesi fue declarado patrón del Ejército del Perú y su natalicio pasó a conmemorarse como el Día del Soldado Peruano. En 1989 recibió el grado de Gran Mariscal. Cada 4 de noviembre se realizan actos cívicos y militares que recuerdan a los integrantes de las Fuerzas Armadas vinculados con la defensa de la soberanía nacional.

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El reconocimiento oficial a Francisco Bolognesi reafirmó su heroísmo y lo vinculó de forma permanente a la identidad militar del país. (Andina)

La fecha también corresponde a la creación de la provincia de Sullana, establecida el 4 de noviembre de 1911 mediante la Ley N.º 1441, durante el gobierno de Augusto Leguía. La provincia, ubicada en Piura, tiene una extensión de 5.423,61 km² y comprende los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Lancones, Ignacio Escudero y Miguel Checa.

Su capital se encuentra en el valle del río Chira, un espacio agrícola del noroeste peruano con producción de arroz, plátano, limón y mango. Sullana limita con el departamento de Tumbes al norte; con Ayabaca y Ecuador al este; con Piura al sur, y con Paita y Talara al oeste.

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Un campesino camina por un sendero junto a un grupo de camélidos en un valle andino rodeado de viviendas de adobe y terrazas de cultivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También nacieron el 4 de noviembre el escritor, abogado y periodista Carlos E. Uceda Meza, en 1874, y el músico afroperuano Porfirio Vásquez Aparicio. Uceda dedicó parte de su producción a la historia de Trujillo y del norte peruano. Vásquez fue guitarrista, cantante, cajonero y decimista; su trabajo influyó en la consolidación del festejo moderno y en artistas como su hijo Pepe Vásquez.