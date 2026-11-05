Perú

¿Cómo proteger a las mascotas frente a las altas temperaturas asociadas al Fenómeno El Niño?

Los perros y gatos regulan su organismo mediante el jadeo y pueden llegar al colapso cuando ese mecanismo resulta insuficiente, una condición que especialistas consideran prevenible con vigilancia y cuidados oportunos

Plano posterior de un golden retriever con una cinta roja atada al cuello, sentado junto a un banco de madera en un camino de gravilla.
Un perro de raza golden retriever con una cinta roja atada al cuello permanece sentado en el sendero de un parque mientras otras personas caminan con sus mascotas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Todos en algún momento hemos escuchado o leído sobre el Fenómeno de El Niño (Perú) y de cómo este afecta muchos ámbitos generales como el clima, la agricultura, la pesca, economía y también ámbitos tan importantes como la salud en general, en las personas y en los animales

Ante esta realidad, sabemos ¿cómo proteger a nuestras mascotas, frente a las altas temperaturas asociadas al fenómeno del Niño?

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Hablar de este tema no es solo una recomendación de rutina de temporada; es una estricta cuestión de vida o muerte.

Un perro pasea por un parque con su dueña. (Magnific)
Un perro pasea por un parque con su dueña. (Magnific)

El golpe de calor, conocido en el ámbito médico como hipertermia no febril, ocurre cuando la temperatura del cuerpo del animal se eleva de forma tan brusca que su organismo pierde por completo la capacidad de enfriarse por sí mismo. Para entenderlo de forma sencilla y sin complicaciones: los perros y gatos no sudan por la piel como nosotros. Ellos liberan el calor acumulado principalmente a través del jadeo y expanden sus vasos sanguíneos en zonas con poco pelo, como las almohadillas de sus patas o el vientre. Y antes altas temperaturas, este sistema natural puede colapsar.

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Mientras nosotros podemos encender un ventilador, darnos una ducha fría o tomar una bebida helada, nuestros perros y gatos dependen enteramente de nuestras decisiones para sobrevivir a estas sofocantes temperaturas.

El minoxidil es un fármaco tóxico para las mascotas, especialmente para los gatos (Magnific)
El minoxidil es un fármaco tóxico para las mascotas, especialmente para los gatos (Magnific)

Como Médico Veterinaria especialista en clínica de animales de compañía, nos enfrentamos al Fenómeno del Niño, con la profunda preocupación, de enfrentarnos en la mesa del consultorio a pacientes llegando en estado crítico por el temido golpe de calor; siendo este, en la mayoría de los casos, un evento prevenible.

¿Cómo podemos prevenirlo? Primero reconociendo signos característicos de alerta previos a este estado para así poder afrontarlo

Reconocer el agotamiento térmico a tiempo marca la diferencia.

Dos perros descansan sobre una manta con alas de murciélago y capa de vampiro frente a una chimenea y varias calabazas.
Dos perros con atuendos de murciélago y vampiro descansan en una sala decorada con calabazas para la celebración de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debemos estar sumamente atentos a:

  • Un jadeo excesivo, ruidoso y desesperado, así como la presencia de saliva muy espesa y pegajosa.
  • Encías de un color rojo muy oscuro o azulado, significa que le falta oxígeno.
  • Si durante un paseo el animal busca sombra con desesperación, se echa en el suelo y se niega a caminar
  • En el caso de los gatos, la regla es tajante: un felino sano rara vez jadea; si respira agitado y con la boca abierta, no es normal.
Tres perros con accesorios de araña, murciélago y fantasma sobre el césped junto a varias calabazas en un parque arbolado.
Tres perros posan con disfraces alusivos a Halloween sobre el césped de un parque decorado con calabazas y árboles otoñales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas preventivas deben ser innegociables.

  • Evitar paseos y caminatas en horas donde la temperatura está muy alta. El Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), recomienda evitar horarios entré las 10 am a 4:00 pm
  • Durante los paseos, aplica siempre la “regla de los cinco segundos”: coloca el dorso de tu mano sobre el asfalto, y si no soportas el calor por cinco segundos continuos, esa superficie quemará las patas de tu perro. Por ello, las salidas deben restringirse exclusivamente a las primeras horas de la mañana o ya entrada la noche.
  • Erradicar mitos populares: rapar a un perro de abundante pelaje (como un Husky o un Pastor Alemán) lo mantendrá fresco. Los textos de referencia en dermatología veterinaria explican claramente que su manto funciona como un sofisticado aislante térmico; al cortarlo al ras, eliminamos su protección natural y los exponemos a quemaduras solares (Miller, Griffin & Campbell, 2013). En su lugar, un cepillado profundo diario es suficiente.
  • Proteger con más ahínco a las perras de hocico corto, como los Bulldog, Pug o gatos persa. Su anatomía respiratoria acortada les impide jadear eficientemente, por lo que deben permanecer siempre en interiores bien ventilados y con múltiples platos de agua fresca disponibles.
  • Asimismo, jamás debemos dejar a un animal dentro de un vehículo; según datos de la Asociación Médica Veterinaria Americana (AVMA, 2023), la temperatura en el interior de un auto aumenta casi diez grados Celsius en apenas diez minutos, causando daño celular irreversible.

Para evitar que nuestras mascotas sean víctimas de este clima extremo, debemos aplicar prevención basada en el conocimiento y la prevención. Protegerlos exige de nuestra Responsabilidad, nuestra observación constante, información veraz y todo nuestro cuidado y amor, para nuestros compañeros de cuatro patas.

Elia Salas
Elia Salas

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