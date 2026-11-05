Perú

FIBRA Prime recauda USD 40 millones en bolsa para reducir deuda por megaproyecto al sur de Lima: ¿desde cuánto invertir?

Los fondos de la emisión amortizarán el crédito puente contratado con Scotiabank y BCI para la compra del Parque Logístico Lima Sur

Parque Logístico Lima Sur
Parque Logístico Lima Sur. Los inversores individuales aportaron el 31,1% de los recursos reunidos en la oferta abierta.
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FIBRA Prime recaudó USD 40,37 millones en su sexta colocación de certificados de participación en la Bolsa de Lima. Los recursos se destinarán, principalmente, al prepago parcial del préstamo puente que obtuvo de Scotiabank y BCI para adquirir el Parque Logístico Lima Sur.

La operación incluyó USD 5,73 millones de suscripción preferente y USD 34,64 millones de oferta pública. Según la información difundida por el fideicomiso, esta última etapa registró 1.048 órdenes realizadas mediante 12 Sociedades Agentes de Bolsa, con una participación de personas naturales que sumó USD 10,78 millones.

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Inversionistas individuales aportaron el 31,1% de la oferta pública

Las personas naturales concentraron el 31,1% del monto recaudado en la oferta pública, a través de 1.032 órdenes. En total, la sexta colocación recibió 1.367 solicitudes de compra, entre la etapa preferente y la oferta abierta al mercado.

Ignacio Mariátegui, CEO de FIBRA Prime, señaló que la captación de capital refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia de la empresa. “La Bolsa peruana tiene la capacidad de canalizar el ahorro” hacia activos productivos, sostuvo.

FIBRA Prime cotiza en la BVL bajo el nemónico FIBPRIME y administra activos inmobiliarios de oficinas, comercios, logística e industria. La compañía indicó que la operación amplía la participación de inversionistas individuales en instrumentos vinculados con el mercado inmobiliario.

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Scotiabank
Los fondos de la emisión amortizarán el crédito puente contratado con Scotiabank y BCI para la compra del Parque Logístico Lima Sur.

El dinero servirá para amortizar parte del crédito usado en Lima Sur

El fideicomiso usará los fondos para disminuir el crédito puente relacionado con la compra del Parque Logístico Lima Sur. La adquisición permitió incorporar un activo del segmento logístico al portafolio y ampliar las fuentes de ingresos por alquileres.

La sustitución parcial de deuda por capital busca bajar el nivel de endeudamiento y reducir la carga financiera de la empresa. Jorge Ramos, director de Mercados de Capitales y Relación con Inversionistas de FIBRA Prime, afirmó que la operación apunta a fortalecer la estructura de capital luego de la incorporación del nuevo parque.

Nuestro foco es que ese crecimiento se traduzca en mayor generación de flujo de caja y valor por certificado”, indicó. La empresa añadió que mantendrá la atención en la ocupación de sus inmuebles, los ingresos por alquileres, los costos, los contratos y el manejo de sus obligaciones.

La compra del Parque Logístico Lima Sur sumó un activo logístico al portafolio y amplió los ingresos por alquileres.
La compra del Parque Logístico Lima Sur sumó un activo logístico al portafolio y amplió los ingresos por alquileres.

La empresa buscará ampliar su base de inversionistas en la Bolsa de Lima

Tras la colocación, FIBRA Prime señaló que evaluará nuevas inversiones y futuras operaciones en el mercado de capitales. El fideicomiso también buscará profundizar la negociación de sus certificados en la BVL y sumar nuevos participantes.

La compañía informó que los certificados permiten acceder a distribuciones mensuales en dólares, sujetas al desempeño del negocio. Esos pagos dependen de factores como la renta de los inmuebles, la ocupación, los gastos operativos y el nivel de endeudamiento, por lo que no constituyen una rentabilidad garantizada.

Cómo funciona una FIBRA y desde cuánto se puede invertir

Una FIBRA es un fideicomiso que reúne los aportes de varios inversionistas para comprar y administrar inmuebles que generan rentas, como oficinas, locales comerciales, almacenes o parques logísticos. A diferencia de adquirir una propiedad, el inversionista compra certificados que se negocian en Bolsa y participa de los resultados del portafolio.

De acuerdo con información remitida por la empresa, la inversión en FIBRA Prime puede realizarse desde el valor de un certificado, que se ubicaba en USD 6,85 (unos S/23). No existe un monto mínimo adicional ni un plazo obligatorio de permanencia: el titular puede vender sus certificados en la Bolsa, aunque el precio y la posibilidad de concretar la operación dependen de la oferta y demanda del mercado.

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