Perú

Invertir todo en una sola alternativa puede elevar el riesgo: ¿Cómo diversificar el capital?

Especialista explica qué factores deben evaluarse antes de distribuir los recursos y cuáles son las alternativas que pueden complementar una cartera, desde renta fija y acciones hasta liquidez y mercados internacionales

Según la AAFM, los fondos mutuos administraron S/58.720 millones al cierre de 2025 y reunieron cerca de 483 mil partícipes.
Según la AAFM, los fondos mutuos administraron S/58.720 millones al cierre de 2025 y reunieron cerca de 483 mil partícipes. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Concentrar todo el dinero en una única inversión puede incrementar la exposición del patrimonio frente a las variaciones del mercado. Ante este escenario, la diversificación aparece como una estrategia para distribuir los recursos entre diferentes alternativas, tomando en cuenta los objetivos y el plazo previsto para mantener cada inversión.

En Perú, esta práctica también se observa en el crecimiento de los fondos mutuos. De acuerdo con la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (AAFM), el patrimonio administrado por este sector llegó a S/58.720 millones al cierre de 2025, mientras que el número de partícipes se aproximó a 483 mil.

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¿Qué alternativas pueden considerarse para diversificar?

“Diversificar no significa invertir en muchas opciones sin un criterio, sino distribuir el capital entre alternativas que respondan a distintos objetivos y niveles de riesgo. De esta manera, si una inversión atraviesa un periodo negativo, el impacto sobre el patrimonio total puede ser menor. La idea es construir una cartera equilibrada, considerando cuánto tiempo se mantendrá la inversión y qué nivel de variación está dispuesto a asumir cada persona”, explica Cristian Acosta, Trader de IB1.

A partir de este enfoque, el especialista detalla diferentes tipos de instrumentos que pueden formar parte de una estrategia de diversificación:

  • Renta fija: Comprende instrumentos como los bonos, que pueden aportar mayor estabilidad frente a alternativas con mayor volatilidad y generar ingresos más previsibles.
  • Renta variable: Incluye acciones y otros instrumentos cuyos precios pueden experimentar mayores fluctuaciones, aunque también presentan posibilidades de crecimiento a largo plazo.
  • Depósitos y liquidez: Conservar una porción del dinero disponible permite atender necesidades de corto plazo sin verse obligado a vender otras inversiones en un momento desfavorable.
  • Mercados internacionales: Colocar parte del capital fuera del mercado local amplía la exposición geográfica y reduce la dependencia respecto de la evolución de una sola economía.
Diversificar no es invertir sin criterio, sino distribuir el capital según distintos objetivos y niveles de riesgo.
Diversificar no es invertir sin criterio, sino distribuir el capital según distintos objetivos y niveles de riesgo. Foto: Chapacambio

Fondos mutuos combinan distintos instrumentos

La composición de los fondos mutuos en Perú muestra cómo pueden combinarse diferentes activos dentro de una misma estrategia. Según el último informe sectorial de PCR, a junio de 2025, el sistema tenía 63,7% de su cartera en depósitos a plazo, 23,6% en bonos, 10,0% en renta variable y 2,8% en otras obligaciones.

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Esta distribución corresponde a la forma en que cada fondo administra internamente sus recursos a través de una sociedad administradora. Sin embargo, la diversificación del patrimonio personal puede ir más allá de un fondo: un inversionista también puede complementar su participación con depósitos a plazo, acciones de la Bolsa de Valores de Lima o bonos adquiridos directamente.

¿Cómo definir cuánto invertir en cada alternativa?

Para determinar la distribución del capital, no basta con considerar cuánto dinero se tiene disponible. También deben evaluarse factores relacionados con el plazo durante el cual se mantendrá la inversión, la necesidad de disponer de efectivo y la capacidad de cada persona para afrontar fluctuaciones en el valor de sus activos.

“Más allá del monto destinado a cada alternativa, la diversificación debe responder al perfil y los objetivos de cada inversionista. El horizonte de inversión, la necesidad de liquidez, los ingresos disponibles y la capacidad para asumir fluctuaciones son algunos de los elementos que pueden determinar cómo distribuir el capital. No existe una fórmula única, ya que una estrategia adecuada para una persona puede no serlo para otra”, concluyó Acosta.
La estructura de los fondos mutuos en Perú evidencia cómo una estrategia puede distribuirse entre distintos activos.
La estructura de los fondos mutuos en Perú evidencia cómo una estrategia puede distribuirse entre distintos activos. Foto: Circulantis

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