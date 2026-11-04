Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

Facilito permite comparar los valores declarados por las estaciones de servicio, verificar su ubicación y revisar la disponibilidad de combustibles antes de salir

Un hombre observa su teléfono junto a un automóvil en una estación de servicio frente a surtidores y una pantalla con el logotipo de Osinergmin.
Un conductor consulta su teléfono frente a una pantalla informativa de Osinergmin que promueve la comparación de precios de combustible en una estación de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La diferencia entre los precios del diésel B5 puede superar los S/ 68 en una carga de 15 galones en Lima, de acuerdo con los montos declarados por estaciones de servicio en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La herramienta permite consultar los valores informados por cada grifo, ubicar los locales cercanos y comprobar qué productos están disponibles antes de iniciar el recorrido. Los importes pueden variar entre establecimientos de un mismo distrito y modificarse a lo largo del día.

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El contraste más amplio aparece en el diésel B5 S-50 UV, que figura entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón en los registros generales. La diferencia llega a S/ 4,54 por galón.

Para un vehículo que requiere 15 galones, el desembolso puede ir de S/ 351,75 a S/ 419,85. La distancia entre ambos extremos equivale a S/ 68,10, aunque el ahorro dependerá también del combustible consumido durante el traslado y del tiempo de viaje hacia otro punto de venta.

Una mano sostiene una tarjeta frente a un lector de pago en un surtidor de combustible con pantalla de Osinergmin Facilito.
Un usuario acerca una tarjeta de pago sin contacto al lector de un surtidor de combustible registrado en el sistema Facilito de Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 muestra diferencias entre distritos de Lima

En algunos establecimientos de Carabayllo, el precio del diésel B5 fue consignado desde S/ 23,29 por galón. En Comas, el menor valor informado fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac apareció desde S/ 24,94.

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Estos montos corresponden a grifos específicos y pueden cambiar tras una actualización de los operadores. Por ello, la consulta debe realizarse poco antes de acudir al establecimiento.

  • Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón
  • Brecha máxima: S/ 4,54 por galón
  • Carga de 15 galones: entre S/ 351,75 y S/ 419,85
  • Diferencia posible: S/ 68,10
Vista elevada de una avenida con vehículos en movimiento, edificios al fondo y dos estaciones de combustible a los costados al anochecer.
Un automóvil circula por una avenida de Lima entre dos estaciones de servicio iluminadas durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium puede tener una brecha de S/ 58,80 por carga

El gasohol regular se encuentra entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón. La variación de S/ 3 por galón puede representar S/ 36 en una carga de 12 galones.

En el caso del gasohol premium, los valores van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón. La distancia entre ambos precios asciende a S/ 4,90 por galón y puede significar S/ 58,80 de diferencia en una carga de 12 galones.

Manos sosteniendo un celular con un mapa de grifos frente a una mesa con una tarjeta, un mapa impreso y una estación de servicio al fondo.
Un usuario consulta en un teléfono inteligente los precios de los combustibles en Lima mediante la plataforma Facilito de Osinergmin frente a una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los precios menores declarados, el gasohol regular figuró desde S/ 20,09 en Villa El Salvador. En Los Olivos, apareció desde S/ 20,48, y en San Juan de Lurigancho, desde S/ 20,65. Para el premium, una de las referencias más bajas se ubicó en San Miguel, con S/ 21,99 por galón.

  • Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón
  • Diferencia en gasohol regular: S/ 3 por galón
  • Ahorro posible en 12 galones de regular: S/ 36
  • Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón
  • Diferencia en gasohol premium: S/ 4,90 por galón
Automóvil blanco con mapa digital en el parabrisas junto a un camión ligero y una pantalla de Osinergmin Facilito en una estación de servicio.
Un conductor evalúa una ruta alternativa frente a una estación con información del aplicativo Facilito de Osinergmin para calcular el gasto total de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP requieren una comparación por unidades distintas

La plataforma de Facilito también incluye información sobre Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. El primero se comercializa por metro cúbico, mientras que el segundo se despacha por galón.

Esa diferencia impide comparar de forma directa sus importes con los del diésel o los gasoholes. Cada conductor debe revisar el combustible autorizado para su vehículo y comprobar si el grifo seleccionado cuenta con existencias.

No todos los locales comercializan la misma oferta. Algunos establecimientos disponen de gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros venden GLP, GNV o un número limitado de productos.

Mapa de Lima con marcadores de colores que indican precios de combustibles en varios distritos y el logotipo de Osinergmin en la esquina.
Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué revisar antes de acudir a un grifo

El precio publicado sirve como referencia, pero debe coincidir con el valor que aparece en el surtidor al momento del pago. También conviene evaluar si un desvío hacia una estación más barata compensa el gasto de combustible y el tiempo de traslado.

  • Verificar que el grifo esté operativo
  • Confirmar la disponibilidad del combustible requerido
  • Revisar el precio en el surtidor antes de pagar
  • Calcular el costo del traslado hacia otra zona
  • Comprobar las especificaciones recomendadas por el fabricante del vehículo
  • Actualizar la búsqueda si pasaron varias horas desde la última consulta
Surtidor de combustible azul con pantallas digitales que muestran precios y cuatro pistolas de despachado de color verde, azul, negro y celeste.
Un surtidor de combustible en Lima expone las tarifas por galón de gasohol regular, premium, diésel y GLP con los distintivos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto final de un vehículo también depende del estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, la carga transportada y el estilo de conducción.

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